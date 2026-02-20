Když reportáž neprojede slalomovými brankami. U nás...běžná disciplína...

Zatímco zahraniční moderátorka na olympiádě blábolí po alkoholu o leguanech a kávě, naše moderátorky občas zvládají podobné výkony i bez té příslovečné kapky. A to je teprve ta pravá disciplína.

Australská kolegyně novinářka na italské olympiádě nám ukázala, že diváci milují, když se profesionální maska na chvíli sundá. I když za to může sklenička. U nás by ale podobný moment měl mnohem větší grády. Nešlo by totiž o sport, ale o politiku.

Představte si na chvíli, že by některá z našich prvoplánově seriózních moderátorek omylem zapomněla, že je v živém vysílání. Nebo by si po náročném dni řekla, že na síti X konečně vypustí to, co si celou dobu myslí. Co by asi tweetla po další debatě, kde se politici překřikují a hází si špínu? Něco jako: „Tak dneska jsme ve studiu řešili důchody. Teda řešili... oni se spíš přetahovali o to, kdo víc lže. A já u toho musela vážně přikyvovat. Kdo to má vydržet?

Nebo po rozhovoru s někým, kdo jí celou dobu skákal do řeči: „Právě jsem strávila deset minut snahou dostat z hosta odpověď na jednoduchou otázku. Marně. Ale usmívala jsem se. Já fakt nevím, jak to dělám.“

A co teprve po dlouhém dni ve sněmovně: „Čtyři hodiny jednání. Výsledek? Naprosto nic. Až na to, že jsem si potvrdila, že někteří lidé by neměli dostat mikrofon. Jdu se napít. A vy udělejte to samé, ať to přežijete taky.“

Ale ona je i druhá strana mince. Někdy totiž nemusí říct vůbec nic. Stačí, když na chvíli zmlknou a nechají politika, ať si to odsedí sám. Třeba když se někdo rozplývá o své neuvěřitelné obětavosti, zatímco mu na zádech visí cedulka s logem sponzora. Moderátorka se jen podívá do kamery, lehce zvedne obočí a... ticho. Pět vteřin. Divák doma ví. Politik znejistí. A ta scéna řekne víc než tisíc otázek.

Jenže ono to občas funguje i obráceně. Někdy ty ženy nevědí, kdy je na místě mlčet. A pak se přihodí věci.

Třeba když se moderátorka tak zapálí do vlastní otázky, že zapomene, že už ji položila potřetí a host na ni třikrát odpověděl. Divák doma kroutí hlavou, host se tváří ztrápeně a ona jede dál, jako by právě objevila Ameriku. Výsledek? Kvalitní zmatek, který by se klidně mohl utkat s australskou skleničkou.

Nebo když přijde ten pověstný moment, kdy se jí zamotá jazyk a místo „pan ministr financí“ řekne něco, co zní jako „pan ministr fantazie“. Nebo splete jména. Nebo strany. Nebo rovnou celou politickou situaci. Chvilka lidskosti, která by klidně mohla soutěžit v kategorii „nejlepší výkon bez alkoholu“.

A pak jsou situace, kdy moderátorka v diskusi neustrne profesionálním mlčením, ale naopak se do ní vloží tak vehementně, že už není jasné, jestli moderuje, nebo se sama uchází o funkci. Host jen překvapeně mrká, divák tápá a ona si to užívá. Nebo alespoň vyvolává v nestranném divákovi ten pocit!! Tohle ovšem už není Austrálie, to je čistokrevná domácí produkce.

Takže jo, australská kolegyně nám ukázala, že opilá může být i novinářská hvězda. Ale naše moderátorky? Ty to umí za plného vědomí a bez jediné kapky. Někdy výmluvným mlčením, které politika odzbrojí. A někdy naopak takovým zápalem, že by se za něj nemusela stydět žádná hospodská debata.

Síť X by se zbláznila. Najednou by ty ženy přestaly být nedotknutelnými ikonami a staly by se z nich parťačky, které to s námi prožívají. Ať už tím, že to konečně řeknou nahlas, tím, že výmluvně zmlknou, anebo tím, že občas samy předvedou výkon hodný virálního videa.

Lidé by je milovali. A druhá polovina by šílela, blogy by překypovaly komentáři. Ale upřímně: není větší profesionalita než být konečně lidský? I když to občas znamená, že se člověk zamotá do vlastních slov. Aspoň je sranda. A to nám v té politice někdy chybí nejvíc.

pátek 20.2.2026 8:48

Milan Hausner

  • Počet článků 361
  • Celková karma 9,38
  • Průměrná čtenost 204x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

