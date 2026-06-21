Když ptáčka lapají, místo fetu čistou víru kázají
Místo děje: Sborovna a tělocvična běžné základní školy
Postavy: Mgr. Krátká (přemotivovaná zástupkyně ředitele), Roman (přednášející s permanentním úsměvem), unavení deváťáci
„Máme to zadarmo, paní kolegyně! Chápete to? V dnešní době, kdy nám rozpočet nestačí ani na křídy!“ jásala zástupkyně Krátká, když do sborovny nesla balík lesklých brožurek s titulkem Pravda o drogách.
Ostatní učitelé skepticky listovali sešity. Grafika sice vypadala moderně, ale texty byly zvláštní. Žádná statistika českých adiktologů, žádné kontakty na krizová centra. Jen dramatické příběhy z USA a neustálé opakování slova „toxiny“.
O hodinu později už v tělocvičně sedělo osmdesát deváťáků. Na improvizované pódium vyskočil Roman. Mladý, dokonale oholený muž v padnoucím saku s úsměvem, který vypadal, jako by mu v obličeji zamrzl.
„Ahoj decka! Kdo z vás ví, co dělají drogy s myslí? Drogy jsou vlastně jedy! A víte, kde zůstávají? V těle! Navždy! Blokují vaše duchovní uvědomění!“ hřímal Roman a gestikuloval jako teleshoppingový mág.
Pedagogický dozor v zadní řadě zpozorněl. Duchovní uvědomění? V osnovách prevence rizikového chování obvykle bývají termíny jako dopamin, závislost nebo trestní odpovědnost, nikoli duchovno.
„Můj kámoš Tom dal jednou extázi,“ pokračoval Roman s patosem v hlase. „A od té doby vidí svět jenom v šedé barvě. Drogy z vás udělají chodící mrtvoly. Ale my máme řešení. Máme program, který vás vyčistí. Tady na konci brožurky máte webovou adresu. Stačí vyplnit osobnostní test a naši specialisté se vám ozvou…“
Na konci přednášky Roman rozdal dotazníky. „Napište mi tam vaše jména, telefony a jak se po přednášce cítíte. Je to pro naše sponzory,“ mrkl na žáky.
V tu chvíli už školní metodik prevence, který celou dobu googlil na mobilu heslo Drug-Free World, rázně vstal: „Dost. Žádné dotazníky s osobními údaji se vyplňovat nebudou. Děkujeme, pane Romane, ale zbytek hodiny si převezmou třídní učitelé.“
Romanův úsměv na sekundu pohasl, oči mu chladně bleskly, ale bleskově masku nasadil zpět. „Samozřejmě, respektuji vaši… neinformovanost,“ řekl tiše, sbalil zbylé letáky a zmizel chodbou.
Zástupkyně Krátká pak ve sborovně musela poslouchat dlouhou přednášku o tom, že „zadarmo“ někdy znamená, že platidlem jsou duše jejích žáků.
Příběh je jen mírně upraven.
„Řekni ne drogám“ – Když se z protidrogové prevence stane náborová kancelář
Organizace „Řekni ne drogám – řekni ano životu“ (v mezinárodním měřítku Foundation for a Drug-Free World) je naprosto fascinující charitativní projekt. Distribuuje slušně barevné brožurky, pořádá osvětové přednášky pro mládež a školám velkoryse nabízí své materiály zcela zdarma. Kdo by nechtěl ušetřit rozpočet na prevenci, že?
Má to ovšem jeden drobný, vtipný detail: celá tato protidrogová show je ve skutečnosti marketingovou zástěrkou Scientologické církve. Ano, přesně té organizace, kterou paranoidní evropské státy jako Německo nebo Francie tvrdošíjně označují za nebezpečnou sektu či komerční kult. Ale věřte úřadům, když vám usměvavý mladík nabízí pravdu!
Jak zaručeně poznat scientologickou „expertízu“?
- Absence zbytečných odborníků: Zapomeňte na nudné adiktology, otravné lékaře nebo upjaté psychology s diplomy. Přednášky vedou nadšení, dokonale vyžehlení dobrovolníci z řad scientologů, kteří sice o chemii nevědí nic, ale o to pevněji věří.
- Revoluční biochemické objevy: Materiály s neochvějnou jistotou tvrdí, že drogy se v těle ukládají v tukových tkáních na věčné časy a nikdy jinak. Jediné vědecké řešení? Brutální dávky vitaminů a nekonečné pocení v sauně (tzv. Purification Rundown, geniální vynález zakladatele scientologie a autora sci-fi, L. Rona Hubbarda). Protože co nevypotíš, to tě nepustí do vyšších duchovních sfér!
- Zastrašování na nejvyšší úrovni: Racionální diskuse o rizicích, principech závislosti nebo harm reduction jsou pro slabochy. Správná prevence musí sázet na středověký teror, černobílé historky a mýty, po kterých se průměrný deváťák buď rozpláče, nebo dostane záchvat smíchu.
- Hra na schovávanou: Žádné obří logo s křížem nečekejte. Že jde o scientologickou misi, odhalíte až s lupou v ruce, drobným písmem na zadní straně brožurky bývá skromně uveden copyright L. Ron Hubbard.
Ministerstva školství a pedagogicko-psychologické poradny sice před těmito programy varují a tvrdí, že nesplňují vůbec žádné standardy certifikované prevence, ale co oni vědí o byznysu?
Cílem přece není vyléčit feťáky, ale nasbírat kontakty, otestovat osobnostní slabiny a ulovit nové, čisté duše do korporátního nebe.
Mám svou osobní zkušenost. Nikoli přímo s touto větvičkou, ale možná rovnou s kořeny.
Organizace, které mají plná ústa „Pravdy“, šíření osvěty a záchrany lidstva, totiž trpí akutní patologickou fobií z jediné věci; z otevřeného dialogu s někým, kdo si nenechal preventivně vymazat kritické myšlení. Když jsem se před časem pokusil do jedné z těchto poboček proniknout osobně, zažil jsem dokonalý systémový zkrat v praxi. Stačilo odmítnout jejich svatý grál: tedy odevzdání jakýchkoli osobních údajů: a vyjádřit prostou touhu si „jen tak popovídat“. V ten moment se milý, permanentní úsměv personálu okamžitě restartoval do chybové hlášky 404: Data Not Found. Bez mého telefonního čísla, adresy a psychologického profilu byl totiž jejich sofistikovaný náborový algoritmus naprosto bezbranný. Korunu všemu jsem nasadil ve chvíli, kdy jsem jim místo občanky velkoryse nabídl, že o nich napíšu článek. Slovo „článek“ totiž v jejich interním slovníku zjevně funguje jako kryptonit. Představa, že by o jejich aktivitách referoval někdo, koho nemají v databázi, koho nemohou o půlnoci bombardovat SMSkami o akutním nedostatku osvícení a kdo nepodepsal bianko šek na svou duši, vyvolala okamžitý poplach nejvyššího stupně. Místo tiskové konference mě zkrátka hnali ven takovým lucifeřím pendrekem, že se za mnou jen zaprášilo. Nabízet těmto spasitelům objektivní publicitu je totiž jako zvát upíra na exkurzi do solária a pěstírny česneku. Oni bytostně milují monology, ale panicky se bojí nezávislých otázek.
Pokud tedy na vaši školu či úřad dorazí usměvaví poslové s lesklými brožurkami o „čistém životě“, nemusíte hned volat zásahovou jednotku. Stačí aplikovat osvědčený selský rozum, odmítnout jim cokoli podepsat a nabídnout jim, že jejich metody podrobíte veřejné kritice.
Uvidíte, jak rychle tito lovci lidských duší vyklidí pole.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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