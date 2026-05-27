Když pověřenec potká mindset
Místo děje: Chodba před ředitelnou. Fluorescenční světlo bliká už od listopadu. Nikdo to nenahlásil, protože formulář pro nahlášení závady je nedostupný kvůli aktualizaci intranetu.
Postavy:
Jindřich (DPO): Muž bez věku, bez iluzi, bez kofeinu; kafe mu zakázal gastroenterolog v roce 2021, od té doby pije horkou vodu a nikomu to neřekne. V ruce drží složku s nápisem DPIA ,Katastrofa 2026, která je pokračováním složky DPIA, Katastrofa 2025, která byla pokračováním složky DPIA, Pandemická katastrofa 2024. Tik v levém oku se rozjíždí každé pondělí ráno ve chvíli, kdy se přihlásí do mailu.
Gina (tedy pardon Jiřina, ale tak se jí nesmí říkat) (AI Adoption & Growth Specialist): Na pracovišti půl roku. Mladá, krásná,ambiciozní, vždy upravená s mejkapem, brandem na instagramu. Za tu dobu stihla přejmenovat tři sdílené složky, vytvořit dashboard, který nikdo neotevřel, a nainstalovat čtyři nástroje bez vědomí IT. Flat white s ovesným mlékem drží jako kněžka relikviář. Na LinkedIn má v biu napsáno: “Helping humans become futureproof.“
Gina(vynoří se zpoza rohu s energií člověka, který si dal tři wellness podcasty před snídaní) „Jindřichu! OMG, já už tě catchuju dlouho, teď je ten nejlepší timing! Musíme dát urgentní sync, protože já teď driveruju ten nový AI tool a potřebuju rychlý greenlight, než to půjde do full rolloutu!“
Jindřich:(nezastaví se, jen zpomalí o přesně tolik, aby z toho nevznikla schůzka=tedy meet)„Jaký nástroj?“
Gina. „Ten softík dělá kompletní assessment mindsetu všech v kanceláři, CEO tam uploadne poznámky, audio z porad a AI z toho udělá nádherný deep-dive a predikuje, kdo má low performance potenciál. Je to totální win-win pro celý náš growth journey! To HP ještě nemělo.“
Jindřich: (zastaví se. Pomalu. Jako člověk, který slyší zvuk, jenž by neměl existovat) „Vy jste...to všechno nahrála s osobními údaji? Do cloudu? Třetí strany?“
Gina „No, sure, ale je to secure, tam je nějaký...“
Jindřich: „A audio záznamy taky?“
Gina „Jenom z těch porad, kde...“
Jindřich: „Bez souhlasu a bez informace zúčastněných?“
Gina. „Počkej, ten vibe toho nástroje je fakt...“(pauza) „...Je tam moc hezký dashboard.“
Jindřich:(sundá brýle. Vydechne. Nasadí brýle zpátky. To je jeho celá škála emocí.) „Kde má ten dodavatel sídlo?“
Gina: „V... někde v Indii? Nebo možná, já vlastně nevím. Ale mají EU flag na webu.“
Jindřich: „EU flag na webu. Výborně. To jsem rád. Až budu vysvětlovat Úřadu pro ochranu osobních údajů, proč jsme biometrická data poslali na server, jehož právní domicil je vlajka emoji, odkážu na váš dashboard.“
Gina (trochu méně jistě) „Ty seš hrozně stucknutý v tom starém frameworku, Jindřichu. Tohle není o legislativě; tohle je o agile přístupu. Ta AI má prokazatelně skvělý output! No, predikuje, kdo bude mít problémy s výkonem! Aby jim CEO mohl pomoct nebo ho vyhodit. Holky, ale on vyhazovat nebude!“
Jindřich: „Takže systém, který na základě poznámek a audionahrávek označuje zaměstnance jako low-performance... byl nasazen bez posouzení vlivu na základní práva, bez záznamu o zpracování, bez právního titulu, a jen pro upřesnění bez toho, aby kdokoli ověřil, jestli ten algoritmus náhodou systematicky neznevýhodňuje nějaké minority.“
Gina: ticho a srkne flat white.„A má to taky mobile verzi!!!“
Jindřich:(vytahuje z kapsy razítko. Červené. Má ho tam pořád. Připravené.) „Projekt se zamítá. Nástroj dostává disconnect do konce dne, jinak to udělá IT na můj příkaz a přijde o víkendu. Vy půjdete se mnou do zasedačky číslo čtyři, té bez okna, kde vás čeká školení o zpracování osobních údajů v délce tři hodiny. Prezenční. Bez toho vašeho flat white. Bez telefonu. Bez breaku.“
Gina (vytahuje iPhone s výrazem člověka, který volá záchrannou službu) „Tohle není supportive prostředí. Napíšu řediteli, že tu máme vážný culture mismatch a že compliance mindset brzdí celou naši digital transformation. Nápišu to CEO přes slack.“
Jindřich: „Ředitel je v zasedačce číslo čtyři. Čeká tam od půl deváté. On ten mail dostal první.“
Epilog: Zasedačka číslo čtyři nemá okno. Ani funkční klimatizaci. Formulář na její opravu je nedostupný kvůli aktualizaci intranetu.
A tak tu stojíme: Jindřich s razítkem, Gina s flat whitem, AI s neukojitelnou chutí po datech a Úřad pro ochranu osobních údajů někde v dálce tiše brousí paragrafy.
Možná jednou přijde den, kdy AI nástroje budou zaváděny s rozumem, DPIA nebude sprosté slovo a cloud nebude exotická destinace, kam omylem posíláme biometrická data.
Do té doby nám nezbývá nic jiného než pokračovat v téhle nekonečné telenovele digitální transformace, kde každá epizoda začíná větou:
„Potřebujeme urgentní sync.“
A končí větou:
„Zasedačka číslo čtyři. Bez okna. Bez klimatizace. Bez flat white.“
PS: Podobnost s jiným aktuálním malérem s daty je opravdu čistě náhodná...
Milan Hausner
Na vlastní oči
Ano, kdysi dávno v idylických dobách. Dnes vám syntetická realita ukradne demokracii a ještě vám k tomu prodá zázračnou mast.
Milan Hausner
Víc než puk v norské bráně
Ó, jak osvěžující! Pohled na český mediální rybníček nám opět dokazuje, že globální krize, inflace nebo geopolitické napětí jsou naprosté banality ve srovnání s tím, co skutečně hýbe lidstvem, spíš češtvem...
Milan Hausner
Do voleb je třeba dospět
Tento argument trefuje samotné jádro diskuse o podstatě demokracie. Výrok, že „do voleb je třeba dospět“, zní na první pohled logicky a zodpovědně: evokuje představu, že volič by měl být informovaný, racionální ...
Milan Hausner
Proč nám slova papeže nic neříkají (AI a encyklika)
Tradiční morální autorita se střetává s nejmodernější technologickou realitou; a kupodivu to funguje. Je docela zvláštní, že o religiozní encyklice píše jako první naprostý ateista.
Milan Hausner
Kindermanagement: tak trochu pomotané pojmy
Řízení lidských zdrojů je věda. Řízení lidských zdrojů, kterým je v průměru pět let, je čistý, koncentrovaný surrealismus. Záměna pojmů je tentokrát čistě účelová.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.