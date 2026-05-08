Když politik dýchá na holo...
Celá politika je vlastně jedno velké projekční plátno, na které každý politik promítá své neopracované vnitřní drama – a my, voliči, mu za to tleskáme, protože jeho drama připomíná to naše. Problém je, že nevědomí tam sedí. Tiše. Trpělivě. A čeká. Vyleze ve tři ráno, když politik leží a nemůže spát a ptá se sám sebe, proč to vlastně dělá. Vyleze ve chvíli krize, kdy selže maska. Vyleze v momentě, kdy ho kamery nezachytí a on si myslí, že ho nikdo nevidí. A tehdy jen tehdy uvidíte možná člověka.
Táta navrhoval LSD. Chápu záměr. Ale je to trochu divoké a příliš nepředvídatelné. Představte si předsedu sněmovny na tripu uprostřed plenárního zasedání. To nechceme. To opravdu nikdo nechce. To by byla přímá krize ústavního pořádku s mezinárodními přesahy. Ale co kdybychom šli jinou cestou?
Holotropní dýchání. Pro ty, co to neznají: holotropní dýchání je technika vyvinutá psychiatrem Stanislavem Grofem jako legální, relativně bezpečná cesta do stejných vrstev psychiky, kam míří psychedelika. Žádné drogy. Jen dech, hudba a schopnost vydržet sám se sebou déle, než je příjemné. Tělo si samo vyprodukuje stav rozšířeného vědomí. A z nevědomí možná vyleze to, co tam celou dobu bylo. Bolest. Strach. Stud. Touha po moci. Touha po lásce. Touha po tom, aby nás máma konečně pochválila.A právě to je ten klíč. Protože skryté motivace politiků nejsou záhadné ani originální. Jsou velmi lidské. Jsou jen dobře schované pod rétorikou, pod „vizí pro Českou republiku“, pod „pracuji pro vás“. Holotropní dýchání by je vytáhlo na povrch. Hezky. Pomalu. Před svědky. S facilitátorem, který přikývne a řekne: „A co vám na tom připomíná váš otec?“
Tak se podívejme, co by vylezlo u každého typu. Přiřazení může být pro vás čtenáře docela podnětnou hříčkou? Napovídat vám ale nebudu :) :)
Typ 0: Ti, co by se uzdravili, a proto je nikdy nepotkáš
Než začnu s kritikou, musím uznat: existuje pár lidí, kteří by z holotropního sezení vyšli jako lepší politici. Problém je, že tihle lidé do politiky buď nechodí, nebo z ní rychle odejdou. Protože upřímnost není volební výhoda: je to volební sebevražda v pomalém přímém přenosu. A to je ten nejjedovatější paradox: čím víc sebereflexe, tím míň procent. Demokracie v kostce.
Typ I: ESTJ – „Mám plán, drž hubu a makat“
Tihle lidé věří, že stát je firma, občané jsou zaměstnanci a každý problém má řešení ve formě správně vyplněného formuláře. Jejich vnější maska je dokonalá: kompetentní, strukturovaný, zodpovědný. Člověk s plánem.
Co je skryté v nevědomí: Strach. Obrovský, dusivý strach z chaosu. Z toho, že kdyby přestali kontrolovat, všechno by se rozpadlo. A pod tím strachem ještě hlubší strach: že oni sami nejsou dost dobří. Že ten plán, ten Excel, ta struktura, to všechno je jen zeď, aby nikdo neviděl, že se uvnitř třesou.
Holotropní sezení: Prvních dvacet minut by vzdorovali. Dýchali by správně, metodicky, podle návodu. Pak by to prolomilo hráz. Někde ve třetí hodině by se rozbrečeli a vůbec by nevěděli proč. Facilitátor by se jemně zeptal: „Kdy jste naposledy udělal něco, protože jste chtěl, ne proto, že to bylo správně?“ Ticho. Dlouhé ticho. A pak velmi tiché: „Nevím.“
Co by vylezlo: Chlapec, který se naučil, že lásku si musí zasloužit výkonem. Který nikdy nedostal pochvalu zadarmo. Který se stal politikem, aby konečně měl pocit, že dělá dost. A nestačí to. Nikdy to nestačí.
Jed na závěr: Po sezení by šli rovnou do kanceláře a naplánovali reformu. Protože jinak neumí.
Typ II: ESFJ – „Hlavně ať se všem dobře dýchá… a mně taky“
Tihle chtějí harmonii. Za každou cenu. A ta cena bývá obvykle pravda. Jejich maska: empatie, vstřícnost, otevřená diskuze. Vždy naslouchají. Vždy chápou. Vždy najdou kompromis.
Co je skryté v nevědomí: Hluboká závislost na schválení ostatních. Nejsou empatičtí proto, že by byli světci, jsou empatičtí proto, že se bojí odmítnutí jako čert kříže. Každý konflikt je pro ně existenciální hrozbou. Každá kritika je osobní útok. A pod tím vším: osamělost člověka, který celý život dával a nikdy se neoptal, co chce sám.
Holotropní sezení: Plakali by brzy. Ale ne kvůli sobě, kvůli ostatním. „Jen doufám, že nikoho neobtěžuji tím svým pláčem.“ Facilitátor by je musel několikrát zastavit a zeptat se: „A co chcete vy? Ne strana. Ne voliči. Vy.“ Paralýza. Nikdy se nad tím nezamysleli. Doslova nikdy.
Co by vylezlo: Člověk, který se naučil, že jeho hodnota závisí na tom, jak moc je potřebný. Který vstoupil do politiky ne z touhy po moci, ale z touhy po tom, aby ho měli rádi. A zjistil, že politika je nejhorší možné místo, kde tohle hledat.
Jed na závěr: Po sezení by se omluvili facilitátorovi, že jim to trvalo tak dlouho. A pak by šli připravit koaliční kompromis.
Typ III: ENTP – „Já vím, že lžu, ale baví mě to víc než vás“
Nejzákeřnější typ. Extrémně chytří. Vědí přesně, co dělají, vědí, že jejich sliby jsou nesplnitelné, a je jim to jedno. Politika pro ně není služba, je to sport. A diváci jsou součástí zábavy.
Co je skryté v nevědomí: Existenciální prázdnota. Tihle lidé jsou tak dobří v hraní rolí, že dávno zapomněli, kdo jsou bez publika. Jejich skutečná skrytá motivace není moc ani peníze, je to strach z bezvýznamnosti. Z toho, že kdyby přestali být vidět, přestali by existovat. Kamera je jejich kyslík.
Holotropní sezení: Prvních čtyřicet minut by komentovali proces. „Zajímavá technika. Četl jsem o Grofovi. Víte, že původně pracoval s LSD?“ Facilitátor by mlčel. Pak by nastalo ticho, které by je vyděsilo víc než cokoli jiného v životě. Ticho bez publika. Ticho bez kamery. Jen oni a jejich vlastní myšlenky. A poprvé by si uvědomili, že tam nikdo není. Že ta zrcadlová chodba strategií a sloganů je prázdná.
Co by vylezlo: Dítě, které se naučilo, že pozornost si musí vybojovat. Že láskyplný klid nikdy nebyl na stole, ale výkon, vtip, provokace fungovaly vždy. A tak provokují dodnes. Jen teď v parlamentu.
Jed na závěr: Po sezení by z toho natočili dokument. O sobě. A měl by skvělá čísla sledovanosti.
Typ IV: ENTJ – „Já jsem vůdce. Neptejte se proč, ale mám to v sobě. Pořád správně.“
Tenhle typ se narodil s přesvědčením, že je na správném místě. Jakémkoliv místě. Vždy. Jejich strategie je jasná, vize nekompromisní a schopnost naslouchat ostatním jepřítomna v jejich rétorice, nikoliv v praxi.
Co je skryté v nevědomí: Strach z nekompetence. Tihle lidé jsou posedlí kontrolou, protože hluboko v sobě se bojí, že kdyby povolili otěže, ukázalo by se, že nemají tak jasno, jak předstírají. A pod tím: osamělost vůdce, který se nesmí bát, nesmí pochybovat, nesmí přiznat slabost, protože vůdci to nedělají.
Holotropní sezení: Šli by do toho jako do projektu. Rozdělili by si sezení do fází. Ve třetí fázi by ztratili kontrolu nad procesem a to by je absolutně zaskočilo. Poprvé v životě by nebyli schopni řídit situaci. A v tom momentě, někde mezi čtvrtou a pátou hodinou, by se zhroutilo celé jejich sebevědomí na jeho skutečnou velikost: malý chlapec, který se strašně bojí udělat chybu před ostatními.
Co by vylezlo: Perfekcionismus jako ochranný štít. Potřeba být nejlepší ne proto, že by to milovali, ale proto, že přiznat průměrnost by bylo horší než prohrát volby.
Jed na závěr: Po sezení by sestavili akční plán osobního rozvoje. S termíny a KPIs.
Typ V: ESTP – „Kdo se neptá, ten neprodělá“
Pragmatici přítomného okamžiku. Nepotřebují vizi, nepotřebují ideologii, potřebují výsledek. Teď. Jsou výborní v krizi a méně výborní ve chvíli, kdy je někdo sleduje déle než tři měsíce.
Co je skryté v nevědomí: Nuda. Chronická, drtivá nuda s hlubokou prázdnotou pod ní. Tihle lidé žijí v přítomném okamžiku, protože minulost je bolestivá a budoucnost je děsivá. Akce je anestetikum. Dokud se něco děje, nemusí cítit to, co je dole.
Holotropní sezení: Zpočátku výborné: jsou zvyklí na intenzivní tělesné prožitky a přítomný okamžik. Ale pak by přišla vlna z minulosti, kterou celý život přeskakovali. Věci, které udělali a za které se nikdy neomluvili. Lidé, které zklamali a pak odešli dál. A poprvé by nemohli odejít dál, museli by to cítit.
Co by vylezlo: Člověk, který se naučil, že city jsou slabost. Který si vybudoval celý životní styl kolem toho, aby nikdy nemusel zůstat stát a čelit sám sobě.
Jed na závěr: Po sezení by šli na pivo, bavili by ostatní příhodami z tripu a nikomu by neřekli, co skutečně viděli.
Typ VI: ENFJ – „Já jsem váš člověk. Opravdu. Věřte mi.“
Přirození vůdci s charismatem a empatií. Zní to skvěle, a je to skvělé, dokud neodkryjete, že jejich empatie je někdy nástroj stejně jako dar. Vědí, co chcete slyšet. A řeknou vám to. S upřímným výrazem.
Co je skryté v nevědomí: Mesianistická potřeba zachránit ostatní, která je ve skutečnosti pokusem zachránit sebe. Tihle lidé se věnují druhým tak intenzivně, protože jejich vlastní vnitřní svět je příliš bolestivý na to, aby v něm dlouho pobývali. Pomoc druhým je útěk před sebou samým, jen v hezčím kabátě.
Holotropní sezení: Nejdojemnější ze všech typů. Objali by facilitátora. Plakali by. Měli by hluboká prozření o lidstvu a o propojení všeho živého. A pak by někde ve čtvrté hodině přišla ta otázka, které se celý život vyhýbali: „A kdo se stará o vás?“ Naprostá tišina. A pak pláč úplně jiného druhu.
Co by vylezlo: Člověk, který se naučil, že být milován znamená být nepostradatelný. Který vstoupil do politiky, aby měl konečně dost lidí, o které se může starat, protože starat se o sebe samého neumí.
Jed na závěr: Po sezení by napsali krásný post na sociální sítě o zranitelnosti a lidskosti. A měl by rekordní engagement.
Typ VII: ISFJ – „Tiše trpím a dělám, co se řekne“
Tihle existují jako politická infrastruktura. Šrouby v soukolí. Bez nich by se stroj zasekl, ale nikdo si jich nevšimne, dokud se nezasekne.
Co je skryté v nevědomí: Hluboká, léta dusená vzpoura. Tihle lidé souhlasí navenek a nesouhlasí uvnitř, a ten rozdíl je pomalu, ale jistě ničí. Vědí, co je špatně. Vědí, kdy hlasují špatně. Říkají si, že jednou to řeknou nahlas. A to „jednou“ nikdy nepřijde.
Holotropní sezení: Tiché. Velmi tiché. Leželi by, dýchali by správně a skoro nic by se nedělo. A pak, někde na konci, by začaly stoupat obrazy, věci, které neřekli. Hlasování, která si vyčítají. Moment, kdy mlčeli, i když měli mluvit. A poprvé by to cítili v těle, ne jen v hlavě.
Co by vylezlo: Člověk, který se naučil, že přežití závisí na přizpůsobení. Který tak dlouho potlačoval vlastní názor, že už skoro neví, jaký má.
Jed na závěr: Po sezení by se vrátili do sněmovny a hlasovali by tak, jak řekne předseda. Ale poprvé by věděli, že to dělají ze strachu. A to je paradoxně malý pokrok.
Typ VIII: INTJ – „Já vím, že jste všichni blbci. Vydržím to.“
Samotáři s plány na deset let dopředu, které nikdy nikomu úplně nevysvětlí. Jejich sebereflexe je hluboká, ale jednosměrná: vidí chyby všude kolem, jen ne u sebe. To není slepota, to je principiální rozhodnutí.
Co je skryté v nevědomí: Zranění způsobené tím, že byli příliš dlouho nejchytřejší v místnosti a nikdo si toho nevšiml. Nebo si toho všiml, ale nezáleželo mu na tom nebo si mu to netroufli říci. Tihle lidé se stáhli do své vize světa jako do pevnosti a pevnost je pohodlná, ale osamělá.
Holotropní sezení: Ze všech typů by to trvalo nejdéle, než by prolomilo jejich obranu. Hodiny racionalizací, pozorování procesu z odstupu, mentálního komentáře k vlastním halucinacím. A pak náhle, bez varování by se otevřela vrstva, které se celý život vyhýbali: touha po blízkosti. Po tom, aby je někdo znal. Opravdu znal, ne jen obdivoval.
Co by vylezlo: Osamělé dítě, které se rozhodlo, že když ho nemůžou mít rádi, aspoň ho budou respektovat. A budovalo respekt dekády. A pořád to nestačí, protože to, co skutečně chtěli, bylo něco úplně jiného.
Jed na závěr: Po sezení by napsali esej o tom, proč je holotropní dýchání pseudověda. Výborně argumentovanou. A nikdo by jim na ni neodpověděl což by je bolelo víc, než by přiznali.
Typ IX: INFP/INFJ – „Svět je bolest, ale já ho chci zachránit… jenomže on to nechce“
Citliví snílci, kteří vstoupili do politiky, protože věřili, že to půjde. Jejich sebereflexe je tak silná, až je paralyzuje. Vědí přesně, co je špatně. Nevědí jen, jak to říct tak, aby je někdo poslouchal.
Co je skryté v nevědomí: Přesvědčení, že nejsou dost dobří. Že jejich vize je správná, ale oni sami nejsou ten pravý člověk, kdo ji má realizovat. Sebepochybnost tak hluboká, že ji maskují idealismem, protože je snazší věřit v lepší svět než věřit v sebe.
Holotropní sezení: Nejhlubší a nejkrásnější ze všech. Šli by do nevědomí jako domů. Plakali by, ale s úlevou. Viděli by, že jejich selhání není jejich vina, že systém je nastaven tak, aby drtil upřímné. A možná by poprvé přestali za všechno vinit sebe.
Co by vylezlo: Obrovský, nevyužitý potenciál člověka, který se celý život omlouval za to, že existuje. A pod tím zuřivost. Tichá, dlouho dusená zuřivost na svět, který nechce být zachráněn.
Jed na závěr: Tohle je jediný typ, kterému by holotropní dýchání skutečně pomohlo. A právě proto ho v politice skoro nenajdeš. Systém si vybírá ty, kdo se neptají. Upřímní jsou příliš drazí.
Typ X: ISTP – „Zajímavé. Ale teče mi voda.“
Praktičtí, nezávislí, neradi mluví, ale rádi dělají. V české politice vzácný druh, téměř ohrožený. Oni by na politiku neměli nervy, příliš mnoho slov, příliš málo výsledků.
Co je skryté v nevědomí: Nic dramatického. Opravdu. Tihle lidé jsou překvapivě integrovaní, žijí v souladu se svými hodnotami, nepředstírají, co nejsou, a nemají potřebu, aby je někdo miloval za jejich přesvědčení. Jejich nevědomí je spíše sklad věcí, ke kterým se jednou vrátí, až budou mít čas.
Holotropní sezení: Klidné. Seděli by v rohu, pozorovali by, co se děje, a občas by řekli: „To je zajímavé.“ Žádná krize identity. Možná by vyřešili jeden technický problém, který je podvědomě dráždil. A na konci by řekli facilitátorovi, že ventilátor v místnosti má špatné ložisko a brzy selže.
Co by vylezlo: Člověk, který ví, kdo je. A to je v politice nejpodvratnější vlastnost ze všech.
Jed na závěr: ISTPs jsou v politice jako šroubovák na slavnostní večeři. Správný nástroj, špatná příležitost. Škoda.
ZÁVĚR
Takže, milý tati – tvoje myšlenka je krásná, naivní, nerealizovatelná a právě proto ji občas přijmu za pravdivou. Stačí se na ten parlament podívat, a práce bys tam fakt měl dost.
Kdybychom nechali všechny politiky projít holotropním sezením, stalo by se toto:
- ESTJ by se rozbrečel a druhý den naplánoval reformu pláče.
- ESFJ by se omluvil facilitátorovi, že mu zabral čas.
- ENTP by z toho natočil dokument. O sobě.
- ENTJ by sestavil KPIs pro osobní rozvoj.
- ESTP by šel po sezení na pivo a nikomu by neřekl, co viděl.
- ENFJ by napsal post o zranitelnosti s rekordním engagementem.
- ISFJ by se vrátil a hlasoval podle předsedy – ale tentokrát vědomě.
- INTJ by napsal esej o tom, proč je to pseudověda. Nikdo by mu neodpověděl.
- INFP by poprvé přestal vinit sebe. A pak by možná odešel z politiky jako svobodný člověk.
- ISTP by opravil ložisko ve ventilátoru a šel domů.
A na konci dne by se nic nezměnilo.
Protože problém není v tom, že politici nemají sebereflexi. Problém je hlubší: my, voliči, politiky s reflexí nechceme. Chceme ty, co nám řeknou, co chceme slyšet. Chceme jistotu, ne pochybnost. Chceme někoho, kdo nám řekne, že to půjde, i když ví stejně dobře jako my, že to nepůjde.
Holotropní dýchání tohle nezmění. Volby možná taky ne.
Ale táta měl stejně pravdu.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.