Když pánové v Senátu zasedají, aby vyřešili těhotenství mužů

Vážení čtenáři, občas se stane, že se politická debata stočí k tématu, které by se dalo vyřešit během jedné minuty v učebnici biologie. Přesně to se stalo v americkém Senátu, kde zazněla otázka, jež vzbudila nečekanou pozornost:

Mohou muži otěhotnět?

Biologie odpovídá jasně a bez dramat: muži nemohou otěhotnět, mezi jiným proto, protože nemají dělohu. To není názor, ale anatomický fakt.

Jenže v Senátu se z jednoduchých věcí někdy stávají velká fraškovitá témata. A tak jsme byli svědky živé výměny názorů mezi senátorem Joshem Hawleym a gynekoložkou Dr. Nishe Vermou, která ukázala, jak snadno se může střetnout genderový jazyk s realitou. Proč se o tom vůbec bavili? Šlo o slyšení amerického Senátu o léčbě potratů pomocí léků, ale část republikánských senátorů – zejména Josh Hawley – odvedla debatu k otázkám genderu a definice „kdo může otěhotnět“.
Téma těhotenství mužů tedy nebylo hlavním bodem jednání, ale politickou vsuvkou, která měla vyvolat konflikt a virální moment, což se nepochybně povedlo. Republikánský senátor využil svého času k tomu, aby se neptal na léky, ale na genderové definice. Média uvádějí že videoklip se rychle šířil jako symbol kulturních sporů v USA. A vlastně se tomu ani nelze divit.

Když se slovník potká s anatomií: Senátor položil otázku přímo:
„Can men get pregnant?“ Dr. Verma odpověděla způsobem, který je běžný v medicíně, ale méně běžný v politice: upozornila, že v některých kontextech se slovo „muž“ používá i pro trans muže s dělohou. Senátor však trval na tradičním významu slova „muž“ — tedy člověka bez dělohy. Výsledkem byla debata, v níž se obě strany totálně míjely. Ne proto, že by jedna z nich popírala biologii, ale proto, že každá používala jiné definice. A zatímco se diskutovalo o slovnících, biologie zůstala klidná a neměnná.

Abychom si to shrnuli:

  • Těhotenství je biologický proces, který vyžaduje dělohu. Cis muž ji nemá. Tedy nemůže otěhotnět. To je vše.
    Ať už se jazyk vyvíjí jakkoli, anatomie zůstává stejná.

Genderové termíny mohou měnit způsob, jak o lidech mluvíme, ale nemění fyziologii. A to je v této debatě klíčové.

Kdyby muži opravdu mohli otěhotnět… Představme si na chvíli, že by odpověď zněla jinak. Že by se skutečně otevřela otázka mužského těhotenství v biologickém smyslu. Senát by jistě zřídil nový výbor, vznikly by nové směrnice, možná i nová móda. Jen si to na chvilku představte :)

V realitě platí, že těhotenství je proces spojený s konkrétní anatomií, nikoli s jazykovou kategorií.

A tak můžeme americkému Senátu poděkovat alespoň za to, že nám připomněl, jak důležité je rozlišovat mezi tím, co je otázkou slov, a tím, co je otázkou biologie. Cis muži neotěhotní — ať už se o tom vede debata jakkoli dlouho.

A možná právě proto stojí za to občas si připomenout, že některé věci jsou jednodušší, než když se o nich vznešeně tlachá i ve slovutných parlamentech.

Autor: Milan Hausner | sobota 17.1.2026 9:16 | karma článku: 6,73 | přečteno: 83x

Milan Hausner

  • Počet článků 292
  • Celková karma 8,64
  • Průměrná čtenost 205x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

