Když pánové v Senátu zasedají, aby vyřešili těhotenství mužů
Mohou muži otěhotnět?
Biologie odpovídá jasně a bez dramat: muži nemohou otěhotnět, mezi jiným proto, protože nemají dělohu. To není názor, ale anatomický fakt.
Jenže v Senátu se z jednoduchých věcí někdy stávají velká fraškovitá témata. A tak jsme byli svědky živé výměny názorů mezi senátorem Joshem Hawleym a gynekoložkou Dr. Nishe Vermou, která ukázala, jak snadno se může střetnout genderový jazyk s realitou. Proč se o tom vůbec bavili? Šlo o slyšení amerického Senátu o léčbě potratů pomocí léků, ale část republikánských senátorů – zejména Josh Hawley – odvedla debatu k otázkám genderu a definice „kdo může otěhotnět“.
Téma těhotenství mužů tedy nebylo hlavním bodem jednání, ale politickou vsuvkou, která měla vyvolat konflikt a virální moment, což se nepochybně povedlo. Republikánský senátor využil svého času k tomu, aby se neptal na léky, ale na genderové definice. Média uvádějí že videoklip se rychle šířil jako symbol kulturních sporů v USA. A vlastně se tomu ani nelze divit.
Když se slovník potká s anatomií: Senátor položil otázku přímo:
„Can men get pregnant?“ Dr. Verma odpověděla způsobem, který je běžný v medicíně, ale méně běžný v politice: upozornila, že v některých kontextech se slovo „muž“ používá i pro trans muže s dělohou. Senátor však trval na tradičním významu slova „muž“ — tedy člověka bez dělohy. Výsledkem byla debata, v níž se obě strany totálně míjely. Ne proto, že by jedna z nich popírala biologii, ale proto, že každá používala jiné definice. A zatímco se diskutovalo o slovnících, biologie zůstala klidná a neměnná.
Abychom si to shrnuli:
- Těhotenství je biologický proces, který vyžaduje dělohu. Cis muž ji nemá. Tedy nemůže otěhotnět. To je vše.
Ať už se jazyk vyvíjí jakkoli, anatomie zůstává stejná.
Genderové termíny mohou měnit způsob, jak o lidech mluvíme, ale nemění fyziologii. A to je v této debatě klíčové.
Kdyby muži opravdu mohli otěhotnět… Představme si na chvíli, že by odpověď zněla jinak. Že by se skutečně otevřela otázka mužského těhotenství v biologickém smyslu. Senát by jistě zřídil nový výbor, vznikly by nové směrnice, možná i nová móda. Jen si to na chvilku představte :)
V realitě platí, že těhotenství je proces spojený s konkrétní anatomií, nikoli s jazykovou kategorií.
A tak můžeme americkému Senátu poděkovat alespoň za to, že nám připomněl, jak důležité je rozlišovat mezi tím, co je otázkou slov, a tím, co je otázkou biologie. Cis muži neotěhotní — ať už se o tom vede debata jakkoli dlouho.
A možná právě proto stojí za to občas si připomenout, že některé věci jsou jednodušší, než když se o nich vznešeně tlachá i ve slovutných parlamentech.
Milan Hausner
Jak prodloužit život... tužkou
Dnešní Novinky uveřejnily zajímavý článek k otázkám porodnosti a prognózy dalšího vývoje. Jde o velmi sofistikovaný rozhovor, který ale dává i několik bodů k zamyšlení.
Milan Hausner
Digitální služby: Zážitek na minutu, platba na věčnost
V moderní digitální době se stalo něco nečekaného: služby už neslouží lidem. Lidé slouží službám. A dělají to dobrovolně, protože tlačítko „Souhlasím“ má barvu, která uklidňuje limbický systém.
Milan Hausner
Růžová kniha nevyužitých daňových možností
Strategický rámec pro rozšíření daňové základny v podmínkách digitální, sociální a environmentální transformace společnosti
Milan Hausner
Jak přežít v době, kdy má vaše matka méně vrásek než vy
Jak poznat fake? Pokožka z reklamy na jogurt: Pokud vypadá jako vyžehlený marcipán bez jediného póru, je to avatar. Zubní symfonie: AI jich má občas v puse třicet dva... v jedné řadě. Nebo mu chybí dásně.
Milan Hausner
Jak AI přišla o svůj božský status aneb Proč Siri musí platit pokutu
Kdysi nedávno, v mlhavých počátcích druhé dekády 21. století, se vířilo kolem umělé inteligence cosi posvátného. Byla to entita z čistého rozumu, posvátná ikona, kterou všichni vzývali jako spásu všehomíru...
|Další články autora
Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu
Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile...
Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu
Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...
Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?
Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si,...
Biatlon v Oberhofu 2026: Čeští biatlonisté uzavřeli povedenou zastávku sezónním maximem
Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu....
Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný...
Společně nabíjíme cestu vpřed | Huawei zveřejňuje deset nejvýznamnějších trendů v odvětví nabíjecích sítí pro rok 2026
Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?
Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z...
Záchranáři v Moravskoslezském kraji zasahovali u desítek podchlazených
Záchranáři v Moravskoslezském kraji v tomto týdnu zasahovali u sedmi desítek podchlazených, často...
Policie obvinila muže z Jičína z ublížení na zdraví s následkem smrti
Policie obvinila devětačtyřicetiletého muže z ublížení na zdraví s následkem smrti. V jednom z bytů...
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)
Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč
- Počet článků 292
- Celková karma 8,64
- Průměrná čtenost 205x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.