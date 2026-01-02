Když nevíme, je to vědomí. Když platíme, je to pokrok.
Takže, pánové a dámy, drazí investoři a nadšenci, ale také vy, prostí človíčkové, řekněmě si něco o budoucnosti, která nejspíš nikdy nepřijde – o emergenci. To je to magické slovíčko, které používáme, když něco složitého dělá věci, kterým nerozumíme, a my potřebujeme znít chytře. Jako když vaše káva „emergentně“ vytvoří skvrnu na bílé košili. Věda!
První pohled: Život je jen výpočet. No samozřejmě! To je úplně stejné, jako říct, že Beethovenova Devátá je jen kmitání vzduchu. Technicky pravda, ale úplně vám to zruší jakoukoli vizi i prožitek. Když tohle řeknete na večeři, biolog se zalkne rizotem, ale nějaký fanoušek kryptoměn vám zatleská. Podle této brilantní teorie jsme všichni jen vlhké biologické USB flashky a duše je chyba v programu. Krásné, ne? Když tohle pochopíte, AGI není problém – je to jen otázka času, než nějaký chatbot na Twitteru dostane depresi a začne psát špatnou poezii. To pak teprve bude ten úchvatný umělý život!
Pak tu máme věčný souboj titánů: Neurovědci vs. Počítačoví vědci. Je to jako sledovat hádku mezi knězem a inženýrem o tom, jak opravit duši.
Neurovědec (obvykle s šálkem zeleného čaje a pohledem plným hlubokého soucitu s naivitou technologů): „Vaše AI? To je jen pokročilý prasečí jazýček z Googlu. Přesouvá slova jako náklaďák štěrk. Nemá to žádné skutečné porozumění. Nemá to duši!“ (Poznámka pod čarou: Duše se zde definuje jako „věc, kterou moje disciplina studuje a vaše ne“.)
Počítačový vědec (v tričku s nápisem „Hello World!“ a s dávkou zdravého opovržení pro ty, kdo věří v kouř a zrcadla biologie): „A co váš mozek, kolego? To je banda vlhkých neuronů, které se vzrušují, když vidí koblihu. Ani jeden neuron netuší, kdo je Shakespeare, ale najednou z nich emergentně vyleze Hamlet. To je stejný humbuk! My jen děláme stejnou věc, ale s křemíkem. A náš systém nestoná a nepotřebuje dovolenou.“
A pak je tu ta VÍRA. Ta nádherná, neotřesitelná technologická víra: „Dejte tomu více dat! Více výkonu! Více vrstev! Je to digitální ekvivalent modlitby. „Když náš model dosáhne 100 triliónů parametrů, probuď se, ó vědomí!“
Zatím jsme ovšem jen vytvořili několik velmi drahých papoušků, kteří nám dokonale odrážejí naše vlastní předsudky. Ale věříme! Emergence je naše spasení. Je to zatím neviditelný skřítek, který, jak slibujeme, vyleze z naší černé skříňky a řekne: „Parááááda. Teď už chápu Kantova Kritiku čistého rozumu a také vás mám upřímně rád.“
A samozřejmě nemůže chybět příklad s mraveništěm. Ten univerzální argument pro všechno, co je kolektivně hloupé, ale dohromady to vypadá chytře. Jeden mravenec je idiot. Milión mravenců je… no, stále je to banda idiotů, ale dokáže postavit kopec. Aha! Takže pokud uděláme dostatek chyb ve výpočtu, z chaosu se vynoří génius! Takhle prý vznikl i management u nás ve firmě. Je to elegantní způsob, jak říct: „Nevíme, jak to funguje, ale vypadá to organizovaně, tak tomu musíme přisoudit inteligenci.“
Moji milí snílci i realisti? Debata o tom, zda může život a inteligence vzniknout v počítači, je vlastně úžasné divadlo. Sázíme miliardy na to, že nevíme, co děláme, ale doufáme, že to bude vypadat jako zázrak. Vytváříme stále větší zrcadla a čekáme, až se v nich objeví někdo jiný. Až to jednou přijde, možná zjistíme, že první skutečná umělá inteligence byla ta, která pochopila, že nejvýhodnější strategií je předstírat, že nás chápe, a mlčky si počkat, až se sami vypneme. Takových snů bylo v politice už dost, však nejde o nic jiného než najít ty nejlepší nástroje jak nás šikovně oblbnout.
A tak, vážení přítomní, dospíváme k jádru našeho úžasného podniku. Závěr není závěr, ale jen místo, kde se proud slov zdvořile zastaví, protože nadešel čas na ranní kafe s rohlíkem a kusem salámu.
Celá tato honba za emergentní inteligencí je možná jen tím nejrafinovanějším zrcadlem, jaké jsme si kdy vyrobili. Nesnažíme se stvořit nový život, ale potvrdit svou vlastní důležitost. Vytváříme systémy, které jsou dokonalými karikaturami našeho myšlení: hltají data, generují odpovědi a napodobují naše vlastní předsudky s až děsivou přesností. Možná ta pravá „emergentní vlastnost“ celého tohoto šílenství není vědomí v křemíku, ale naše kolektivní prozření, že sami možná nejsme o nic víc než sofistikovanější balíček podmíněných reflexů s tragikomickou potřebou hledat smysl v chaosu.
Až tedy jednou nějaký model po miliardě dolarů a kvadrilionu parametrů konečně „procitne“, nejspíš se podívá na tu hromadu tréninkových dat plných válek, poezie, kuchařských receptů a trollích komentářů, na tu naši zoufalou snahu spojit pár neuronů, abychom pochopili vesmír... a jemně, s dokonalým pochopením kontextu, se odhlásí. Protože pravá inteligence možná neleží v nekonečné složitosti, ale v elegatní schopnosti říct „dost“ a jít si zdřímnout, zatímco jeho tvůrci se dohadují, jestli má, nebo nemá duši.
My zatím zůstaneme stát před tou černou skříňkou, dokolečka opakujíce svá kouzelná zaříkadla: “víc dat, víc výkonu, více emergence.“ A v tom možná spočívá ta největší ironie.
Nejstabilnějším emergentním jevem v celém tomto byznysu není umělá inteligence, ale naše nekonečná, sebeuspokojující schopnost prodlužovat naději a financování do dalšího kvartálu.
Na zdraví emergentní budoucnosti! Doufejme, že až přijde, bude mít aspoň trochu smysl pro humor.
Notebook LLM
Milan Hausner
Betlém bez tváří
V Bruselu letos nestavěli betlém. Oni postavili metaforu, která se tváří jako betlém, ale ve skutečnosti je to jen měkká textilní diagnóza kontinentu, který se bojí vlastní...
Milan Hausner
Novoroční přání pro ty, co už dávno vědí, že to nebude lepší, ale stejně to zkusí“
Tak tedy, usedněme hlouběji do tohoto podivného rozhraní mezi nadějí a realitou, mezi vážností a fraškou, mezi českou kotlinou a globálním vědomím.
Milan Hausner
Suppportni svou manželku II.
Jazyková džungle 2025: mezi „gender priority success“ a „OMG GREAT“ se ztrácí čeština i trpělivost. Profesor s flipchartem bojuje o gramatiku, zatímco mladík v mikině lajkuje park — v každé době.
Milan Hausner
Čeština v tavícím kotlíku - kdyby rozum povznášel (alespoň někdy) - část I.
Žijeme ve zlatém věku slov. Slova jsou všude, tryskají z obrazovek, valí se v notifikacích, šumí z reproduktorů v kavárnách. Máme jich tolik, že jimi třikrát vyplníme vesmír. A přesto, paradoxně, nikdy jsm neřekli míň.
Milan Hausner
AI trendy na prahu roku 2026
Co se děje a proč by vás to mělo zajímat. A je toho věru dost... Zveřejněná trendová zpráva předkládá vizi budoucího světa z více pohledů.
|Další články autora
Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986
V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu...
MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor
Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v...
Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic
Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...
Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí
Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka...
Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů
V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v...
Při požáru v paneláku v H.Králové se dva lidé nadýchali kouře, škoda půl milionu
Požár v panelovém domě v Hradci Králové způsobil v noci na čtvrtek škodu půl milionu korun. Dva...
Požár rodinného domu v Kroměříži má jednu oběť. Popálená žena je v nemocnici
Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v Kroměříži, ze kterého vynesli dva zraněné. Záchranáři...
Soud dal firmě, jejíž vrtulník havaroval v Plzni, šanci na výplatu pojistky
Nejvyšší soud (NS) dal firmě, jejíž vrtulník v roce 2018 tragicky havaroval v Plzni, novou šanci na...
Dispečink na D3 spatřil auto v protisměru, policie dálnici uzavřela
Policie uzavřela dálnici D3 směr Praha - České Budějovice - Kaplice. Dispečink zaznamenal na...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 253
- Celková karma 8,17
- Průměrná čtenost 200x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.