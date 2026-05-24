Když nám sáhnou na flákotu, musí to ven alespoň slovně
Žijeme v době, kdy se z obyčejného oběda stalo politické bojiště, kde úředníci bojují za záchranu světa pomocí excelových tabulek.
Na jedné straně stojí vznešené ideje o zdravější populaci a záchraně planety, na druhé straně tvrdá realita v kuchyních, kde se tyhle vize mění v byrokratickou grotesku.
Když se podíváme na nedávný poloskandál (Novinky totálně dezinpretovaly realitu) s „dánskými a vlastně i dámskými příděly masa“ pro seniory v Kodani a porovnáme ho s metodickým rozmělněním stravování v českých školách, zjistíme, že úředníci v Dánsku i v Česku dělají naprosto stejnou chybu: věří, že lidský žaludek se dá naprogramovat excelovou tabulkou.
Dánský extrém: Maso jako klimatický hřích (a jak to média překroutila)
Všechno to začalo v Kodani, kde progresivní radnice v zápalu boje za klimatickou neutralitu schválila nová výživová doporučení pro městská zařízení. Nikoli příděl, aby bylo jasno, což pořád není jedno a druhé. Cíl byl jasný; snížit emise CO₂ tím, že se seniorům v domovech důchodců doporučí omezit hovězí a vepřové maso a nahradit ho luštěninami či drůbeží. Korunu tomu nasadili úředníci, kteří do praxe aplikovali severská výživová doporučení tak doslovně, že tabulkově vypočítali menší porce proteinů pro starší ženy než pro muže, protože mají biologicky menší svalovou hmotu.
Kde je pravda a kde lež?
Právě tady zaúřadovala média a dezinformační weby, které celou věc naprosto převrátily a vytvořily z ní čistou lež. Bulvární a senzační články začaly bít na poplach, že Kodaň zavádí totalitní „přídělový systém na lístky“ a že ženy budou záměrně hladovět. Žádné přídělové lístky se samozřejmě nekonaly, šlo o úřední doporučení pro kuchyně.
I když šlo ze strany médií o lži a překroucenou realitu, samotné doporučení radnice na tvrdou realitu stejně narazilo. Zranitelná skupina lidí se stala pokusnými králíky pro tabulkovou transformaci. Výsledkem byla vlna odporu, plné odpadkové koše cizrny a tichá sabotáž ze strany kuchařů, kteří raději babičkám pekli maso tak, jak byly zvyklé, aby netrpěly podvýživou.
Český extrém: Matematická neúprosnost spotřebního koše
Zatímco v Dánsku se jídlem zachraňuje klima, v Česku se jídlem plní statistika. Naším vlastním ekvivalentem kodaňských tabulek je legendární spotřební koš; desítky let stará, sice průběžně novelizovaná, ale stále rigidní vyhláška, která školním jídelnám na gramy diktuje, kolik masa, ryb, luštěnin, mléka a tuků musí průměrný žák za měsíc sníst.
Na papíře to zní skvěle: stát dohlíží na to, aby děti jedly zdravě. Jenže realita v českých školních kuchyních naráží na dva zásadní problémy, které původní vznešenou metodiku Státního zdravotního ústavu a ministerstev naprosto rozmělnily:
Finanční limity a levné náhražky
Chceme po jídelnách moderní, zdravou stravu plnou čerstvých ryb a lokální zeleniny. Zároveň je ale finanční limit na nákup surovin (kvůli sociální únosnosti pro rodiče) tak nízko, že kuchařky musí čarovat s rozpočtem. Výsledkem je obrovské rozmělnění kvality: místo čerstvého lososa se koupí nejlevnější mražený filé blok plný vody, který po upečení chutná jako bláto. Písmeno zákona (spotřební koš) bylo splněno, kolonka „ryby“ odškrtnuta, ale se zdravou výživou to nemá společného nic.
Gastronomická kamufláž
Děti v českých školách nebyly na luštěniny a zdravé trendy nijak systematicky připravovány. Když jim kuchařky naservírují čistý kuskus nebo čočkový salát, jídlo končí nedotčené v koši; přesně jako dánská cizrna. Aby vedoucí jídelen na konci měsíce splnily tabulku a nedostaly pokutu od hygieny, musely přistoupit na „partyzánskou taktiku“: luštěniny se mixují do polévek, cizrna se schovává do mletého masa a zelenina se maskuje v omáčkách. Původní výchovný cíl metodiky: tedy naučit děti vědomě a rády jíst zdravé suroviny; se tak jaksi ztratil v oparu nad bufetovým stolem.
Společný jmenovatel: Když chybí ti, co stojí u plotny
Největší selhání obou systémů tkví v tom, že úředníci zapomínají na lidi v první linii.
- Kodaňská radnice zapomněla, že personál v domovech seniorů jsou ošetřovatelé a běžní kuchaři, ne michelinští šéfové vyškolení na high-end veganskou gastronomii.
- Česko zapomíná, že ve školních jídelnách často pracují paní kuchařky v předdůchodovém věku za peníze na hranici minimální mzdy. Chtít po nich, aby bez masivního financování, nového vybavení a reálné podpory denně redefinovaly českou kuchyni podle nejnovějších vědeckých studií, je utopie.
Výsledek je v Dánsku i v Česku stejný:
- Papír snese všechno a úředník má čisté svědomí. V realitě se ale smysluplné nápady na zdravější stravování shora rozmělní na čistou byrokracii, plýtvání potravinami a oboustrannou frustraci.
- Dokud se nezačne od základu; tedy od respektu k chuti strávníků, peněz na kvalitní suroviny a prestiže kuchařského řemesla, budou obědy v Kodani i v Praze dál jen neúprosným bojem mezi tabulkovým ideálem a tím, co lidé reálně odmítají sníst. A žádná tabulka či snížený obsah plynů v ovzduší na to nemá ani ten nejmenší vliv.
Čočka a pašeráci sendviče. Když realita předčí satiru. - Blog iDNES.cz
Jednoho dne ve školní jídelně - část 3 (optimismus starého pesimisty) | LinkedIn
Milan Hausner
Světlice a testosteron
I když už uběhl nějaký čas a moje reakce je tedy opožděná a nikoli adresná, myslím, že se moje řádky tak trochu uležely a není v nich tolik toho testosteronu, co by tam byl určitě na počátku...
Milan Hausner
Klimapolitický tyátr: Velký zelený cirkus na kolečkách, co topí ...čím
Jedna ruka nadšeně tleská záchraně planety, druhá pod stolem škrtá sirkou a zapaluje uhelný kotel. A obě tyhle ruce vám zrovna rejdí v peněžence.
Milan Hausner
Jak se všechno vykecá
Žijeme v nádherné době. V době, kdy se realita definitivně vzdala jakékoli snahy konkurovat béčkovým hollywoodským scénářům a prostě je začala žít.
Milan Hausner
Solární džihád: Zelená armáda, co bojuje jen za slunného odpoledne
V záchvatu klimatického fanatismu jsme dospěli vpravdě konečnému řešení obrany: 100% zelené, uhlíkově neutrální armády.
Milan Hausner
Kam vlastně (ne) patříme?
Existují národy, které celý svůj historický život řeší otázky prosperity, bezpečnosti, technologického pokroku nebo kvality vzdělávání. A pak existujeme my, národ, který pravidelně pořádá národní olympiádu...
|Další články autora
Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní
Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek....
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se
Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je...
Dějiny letenského Molochova. Židé, říšští Němci, komunističtí prominenti, ale taky sexshop
Byl trnem v očích už v době, kdy v roce 1936 kopli dělníci poprvé do země. Dlouhý blok třinácti...
MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, výsledky, tabulky, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?
Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku je v plném proudu. Šampionát nabídne atraktivní...
Na Baťově kanálu zasahovali hasiči. Převrátila se tam loď i s posádkou
Jihomoravští hasiči v sobotu ráno zasahovali u převrácené lodi. Nehoda se stala na Baťově kanálu,...
Máte psa? Nájem nebude. Je obtížné najít byt, kde by majitelům nevadilo zvíře
V Praze je složité najít pronájem bytu, kde by majiteli nevadilo zvíře. Ukázal to test iDNES.cz....
Sudetský sjezd: Kritici jdou na pochod a demonstraci. Dorazit má i Zeman a Rajchl
Sudetoněmecký sjezd vrcholí a s ním i protesty. V neděli ve 13 hodin se kritici Sudetoněmeckého...
- Počet článků 531
- Celková karma 8,18
- Průměrná čtenost 200x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.