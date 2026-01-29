Když na"musíš" ... už není paragraf
Povinnost projevovat svému zákonnému manželovi či manželce něžnost. Francie, kolébka romantiky, zakletá polibkem ze železa paragrafů, se konečně probudila z dogmatického spánku. Sbohem, ty zlověstná „povinnosti vést společný sexuální rodinný život“! Ať žije svobodné, demokratické a zcela dobrovolné sousedství na jedné posteli! (Ne že by člověk v jistém věku nevěděl, co to je).
Jaká to ironie, že země, která světu dala Marquis de Sade, nyní s takovou grácií odsoudila sadismus státem vynucovaného soucitu a občasného loudilství. Po staletích jsme konečně pochopili, že nic neposkvrní svátost manželství více než dva lidé, kteří se k sobě přibližují z vlastní, nezištné vůle. Nutit je k tomu zákonem? To přece hrubě uráží ducha svobody, rovnosti a bratrství!
Mnohem lidštější je, když se z ložnice stane místnost s dvěma jednolůžky, kde se každý věnuje svým koníčkům – třeba právním komentářům na blog.idnes nebo online kurzům sebelásky – zatímco druhá polovička spořádaně spí o patřicet centimetrů dál. To je pravá podstata moderního soužití.
Osvobozená justiční mašinerie (určitě to přijde v celé Evropě) nyní může konečně odložit své trapné inkviziční roucho. Už nebude muset řešit ponižující spory o to, zda nedostatek sexuální pozornosti je či není porušením manželských slibů. Soudci, ti nechtění voyeuři státního aparátu, si konečně oddychnou. Jejich role se zušlechtí. Nebudou již muset počítat dny abstinence jako nějací účetní erotiky, ale budou moci řešit skutečně důležité věci: třeba spory o to, kdo má větší nárok na sledování pořadů na Netflixu, když předplatné bylo placené ze společného jmění. To je pokrok vskutku hmatatelný.
A co ti sobečtí jedinci, kteří se odvolávali na nějaké „právo na citovou a fyzickou blízkost“? No přece přežitek! Jejich stížnosti budou nyní právem hodnoceny jako projev toxické závislosti a nezdravé vlastnické mentality. Moderní manžel je přece partner, kolega na projektu, ne nějaký středověký sexuální loudil. Pokud touží po dotecích, ať si stáhne aplikaci – svoboda jednotlivce je posvátná, a ta se přece nejlépe naplňuje anonymně a mimo zdí domova, který je teď chráněnou dílnou vzájemné nezávislosti.
Historikové budou tento okamžik jistě označovat jako druhý konec temného středověku. Ten první skončil renesancí a oslavou lidského těla. Ten současný začíná jeho právním zapřením v nejintimnější sféře.
Krásně to zapadá do mozaiky naší doby: když něco nefunguje, neopravujme to, prostě to zrušme. Když jsou mosty mezi lidmi rozbité, nezahajme náročnou stavbu porozumění. Prostě oficiálně prohlasme, že přecházet na druhou stranu nebylo nikdy povinností. A potom se tiše, každý na své straně propasti, divme se, proč je nám tak zima.
Tak ať žije Francie! Předvoj humanity, která v boji za absolutní svobodu od povinností dokázala to, o čem se fašistům a komunistům ani nezdálo: učinit z lásky pouhou možnost, z oddanosti archaismus a z manželské postele pouhou nábytkovou jednotku se symbolickým významem. Pokrok nezastavíš. A intimita, jak se zdá, také ne. Zůstává jen ticho bez dechu a prázdné lůžko bez lsti – pardon, bez „lože“. Ale to už je jen poezie. A té, jak známo, se v právních předpisech také nevěnují.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.