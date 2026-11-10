Když mohlo by to naznačovat, znamená to, že je to tak a basta.
Když odborník napíše: „Mohlo by to naznačovat souvislost,“ myslí tím zpravidla něco velmi nudného. Myslí tím, že ve spleti dat zahlédl tenkou nitku, za kterou by bylo dobré ještě zlehka zatáhnout. Možná vede někam. Možná nikam. Možná je to jen tkanička od bot statistické chyby.
Když totéž čte internetový hrdina, vzniká zázrak. Věta se mu v hlavě přeloží do rodného online jazyka: „Vědci definitivně potvrdili to, co nám celou dobu tajili.“
A je hotovo.
Mezi těmito dvěma větami leží celý digitální vesmír. Nekonečná krajina, kde hypotéza odhazuje laboratorní plášť, obléká si vojenskou uniformu a vyráží dobývat diskusní fóra.
Vědec se opatrně plazí po milimetrech. Každou větu třikrát změří, dvakrát ověří a jednou publikuje.
Internetový bojovník za pravdu jede opačným směrem.
Jeden graf, jedna věta vytržená z kontextu, jeden screenshot z roku 2017 a už sprintuje přes sociální sítě jako vesnický hlasatel po požití energetického nápoje říznutý psychotropními látkami.
„MOHLO BY.“
Pryč.
„NAZNAČOVAT.“
Pryč.
Zůstává jen:
„DOKAZUJE.“
Dokonce ani ne „dokazuje“. Příliš slabé.
„NATVRDO USVĚDČUJE.“
V tomto okamžiku se rodí zvláštní internetová alchymie. Nejistota se mění v jistotu, otázka v odpověď, pochybnost v manifest.
Čím opatrnější byl původní autor, tím agresivnější bývá interpretace.
Vědec napíše:
„Výsledky je třeba interpretovat s velkou opatrností.“ Pod článkem se objeví komentář: „Takže už to ani neskrývají!“
To je fascinující druh čtenářské gramotnosti. Jako by někdo četl kuchařku a došel k závěru, že jde o vojenský převrat. Moderní figurka křtěná velkým světem od zaprášené klávesnice totiž ten text nečte. Ona kryptograficky rozluští emocionální ozvěnu, kterou by si přála v textu najít.
Je to podobné jako návštěva zoologické zahrady.
Před klecí stojí cedule: „Nekrmit medvěda.“
Běžný člověk pochopí, že nemá krmit medvěda.
Modernista z toho odvodí, že vedení zoologické zahrady něco zatajuje. Proč právě medvěda? Kdo jim platí zákaz? Čeho se bojí? Kam mizí granty na krmení? A proč se o tom mlčí v hlavních médiích? Za deset minut existuje skupina „Pravda o medvědech“. Za hodinu petice. Za týden podcast. Za měsíc kandidátka do parlamentu.
Internet objevil převratnou ekonomiku informací:
za jednu odbornou studii vyrobí tisíc jistot.
Jistota je totiž levnější. Nevyžaduje vzdělání, metodologii ani statistiku. Stačí vykřičník. Dva vykřičníky. Nebo fotografii člověka, který se tváří, že něco ví.
A tak jsme vybudovali civilizaci, kde desetiletý výzkum stojí proti chlapíkovi s profilovou fotkou vlka a nápisem „Myslete vlastní hlavou“.
A hádejte, kdo získá více sdílení.
V tom spočívá největší tragédie digitálního věku. Nikoli že lidé nevědí.
Nikoli že se mýlí. Ale že si spletli pochybnost se slabostí.
Vědec řekne: „Nevíme dost.“
A internet slyší: „Prohráli jsme.“
Přitom právě schopnost říct „nevím“ je vrchol intelektuální poctivosti.
Jenže poctivost má jednu zásadní nevýhodu. Nevejde se na mem.
A tak se dál valí nekonečný průvod samozvaných expertů, kteří považují vykřičník za argument, hlasitost za důkaz a algoritmus za zjevení.
Na jedné straně sedí člověk, který dvacet let studoval konkrétní problém.
Na druhé straně člověk, který dvacet minut studoval YouTube.
A internet mezi nimi statečně rozhodne, že oba názory jsou rovnocenné.
Protože demokracie názorů se nenápadně změnila v republiku dojmů.
A někde uprostřed toho všeho stále leží osamělá věta:
„Mohlo by to naznačovat...“
Poslední zbytek skromnosti v době, která se zamilovala do absolutních pravd. Nikdo ji už neposlouchá.Je příliš tichá. Nemá velká písmena. Nemá plamenné emoji. Neslibuje apokalypsu.
Jen opatrně naznačuje.
A právě proto proti ní celý internet tak zuřivě bojuje.
A na závěr své dnešní eseje si dovolím použít strofy ostré jako rapír obalený v právnickém sametu:
A vrcholem celé této estrády je okamžik, kdy je původní vědecký názor slavnostně povýšen na „ruskou propagandu“. Důkazní řízení proběhlo rychle, efektivně a bez zbytečných komplikací. Stačilo jediné zjištění: původní myšlenka se v textu objevuje rusky.
A tím bylo hotovo.
Logika tohoto intelektuálního velocipedu je odzbrojující svou jednoduchostí:
Je to rusky. Rusky píše Rus. Rus je nepřítel.
Nepřítel lže. Tedy celý text je lež. A jestli není lež, pak něco maskuje.
A jestli nic nemaskuje, pak to maskuje o to důkladněji.
Taková argumentace má tu výhodu, že není zatěžována fakty, souvislostmi ani nepříjemnou povinností přemýšlet. Funguje podobně jako středověký test na čarodějnice: když se utopí, byla nevinná. Když ne, byla čarodějnice.
Jenže zde přichází drobná komplikace, která má tu nehezkou vlastnost, že existuje.
Onen údajně „propagandistický“ zdroj je totiž v samotném Rusku blokován. Celý portál je ruskými úřady dlouhodobě považován za nepřátelský a nežádoucí. Jinými slovy, v této pozoruhodné konstrukci se ruskou propagandou stává médium, které ruský režim považuje za nepřítele.
To už není logický rozpor. To je logický origami jeřáb složený z mokrého toaletního papíru.
Jsme tedy svědky fascinujícího objevu. Něco je ruská propaganda právě proto, že to vadí Rusku. Podle stejné metodiky by vegetarián byl masožravec, protože často mluví o mase, a hasič žhář, protože tráví celý život u požárů.
Celá tato konstrukce nakonec vypovídá mnohem méně o citovaném zdroji než o autorovi obvinění. Ve světě, kde je jazyk důkazem viny a písmo nahrazuje argument, se z kritického myšlení stává zbytečný luxus.
Stačí rozpoznat azbuku a vyhlásit rozsudek.
A právě proto by podobné výlevy neměly být považovány za názor, ale za učebnicovou ukázku toho, jak vypadá předsudek, když si oblékne kostým analytika. Když totiž někdo dokáže z nepřítele Kremlu vyrobit kremelskou propagandu jen proto, že text obsahuje ruštinu, nevypovídá to nic o Rusku.
Vypovídá to pouze o katastrofálním stavu jeho úsudku. A to už není geopolitika. To je diagnóza argumentace.
PS: A pár sice erudovaných, dnes už ale jen vysloužilých strejců mu k tomu ještě potutelně tleská...
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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