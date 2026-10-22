Když je lež dražší než reklama:
Soud v Novém Mexiku právě Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) odsoudil k zaplacení rekordních 25 miliard dolarů. Porota napočítala přes 43 milionů porušení státního zákona o nekalých obchodních praktikách. Soudce mohl jít až na teoretických 219 miliard (5 000 dolarů za každé porušení), ale „milosrdně“ srazil částku na 25. Meta už teď křičí, že v Novém Mexiku se nedá podnikat. Což je v překladu: „Jak si dovolujete trestat nás za to, že jsme systematicky lhali?“
Případ samozřejmě vyrůstá z Cambridge Analytica. Firma si přes aplikaci vytáhla data desítek milionů uživatelů a prodala je politickým kampaním. Meta tehdy veřejně hrála roli šokovaného a uraženého strážce soukromí. Slibovala důkladné vyšetřování, kontrolu nad daty v rukou uživatelů, konec přístupu třetích stran. Soud nyní konstatoval, že to byla dlouhodobá, vědomá a koordinovaná komunikační strategie. Ne pár přeřeknutí. Systematické vytváření falešného obrazu o tom, jak firma skutečně funguje. Od roku 2010 do roku 2021 a dál.
Soudce to řekl bez diplomatických oklik: šlo o jádro obchodního modelu. Facebook potřebuje, aby lidé věřili, že mají data pod kontrolou. Bez této víry by platforma fungovala o něco hůř: zato o hodně méně výnosně. Porota uznala, že Meta porušila desítky zákonů a že to bylo naprosto úmyslné.
Právní význam? Pokud rozsudek obstojí (Meta samozřejmě odvolá všechno, co se dá), je to precedent.
Už nejde jen o to, jestli data unikla nebo byla zpracována v souladu s paragrafy.
Jde o to, jestli firma o tom, co s daty dělá, říkala pravdu. Regulátorům po světě to posílá jasný signál: klamavá komunikace může být stejně těžký prohřešek jako technické porušení.
GDPR to má v principu transparentnosti už dávno. Nestačí mít pěkně napsané zásady ochrany osobních údajů. Nestačí, když marketing, tiskovky a vystoupení šéfů malují jiný obrázek než realita.
Firmy, úřady i školy si stále myslí, že největší riziko je hacker nebo únik. Ve skutečnosti je často nebezpečnější propast mezi tím, co o nakládání s daty tvrdíte, a tím, co skutečně děláte.
„Data jsou stoprocentně v bezpečí.“ „Nikdo jiný k nim nemá přístup.“ „Používají se pouze k tomuto účelu.“ Pokud to nedokážete doložit – nebo přesně nevíte, jak služba funguje – stávají se z těchto vět právní časované bomby.
Co můžeme očekávat:
- více žalob postavených na zavádějících prohlášeních o soukromí,
- přísnější kontrolu veřejných výroků firem,
- větší důraz na dokazování skutečné transparentnosti,
- vyšší odpovědnost managementu za to, co se říká ven,
- audity souladu mezi interní praxí a veřejnými sliby.
Pro školy a veřejné instituce zvláštní poučení: rizikem často není samotné používání cloudu, ale sebejistá ujištění, která se nedají podložit. Prosím, kolegové tuhle větu přečíst vícekrát.
Sociologicky je to ještě krásnější. Cambridge Analytica se dlouho vyprávěla jako příběh zneužitých dat. Rozsudek z Nového Mexika ho posouvá dál. Ve skutečnosti jde o příběh ztracené důvěry. Data můžete ztratit jednou. Důvěru můžete ztrácet každý den. Pokaždé, když organizace říká něco jiného, než dělá.
Dvacet let jsme slýchali, že „data jsou nová ropa“. Tento rozsudek naznačuje něco jiného: nejcennější surovinou digitální společnosti není ropa z našich životů, ale důvěryhodnost. Když zmizí, i 25 miliard vypadá jen jako mimořádně drahá položka v účetnictví reputace.
A na závěr ta ironie, kterou si žádná satira nemůže odepřít:
Technologické firmy nám léta opakovaly: „Vaše soukromí je pro nás prioritou.“
Soud v Novém Mexiku teď jakoby doplnil drobnou hvězdičku pod čarou:
„Podmínky důvěry se mohou měnit bez předchozího upozornění. Skutečný rozsah vašeho soukromí naleznete v dokumentu o délce 187 stran, který stejně nikdo nikdy nepřečetl. A kdyby náhodou ano, stejně byste zjistili, že jsme si vyhradili právo dělat přesný opak toho, co jsme vám právě slíbili.“
Ve 21. století už nejde jen o to, kdo data vlastní. Jde o to, komu jsou lidé ještě ochotni věřit, když o nich mluví. A Meta právě zjistila, že cena za dlouhodobé lhaní může být vyšší než čtvrtletní provozní zisk. Což je, přiznejme si, téměř dojemné.
Fakta ověřena: rozsudek z 21. října 2026, porota ~43,9 milionu porušení, soudce snížil maximální možnou pokutu z ~219 mld. na 25 mld., Meta se odvolá, peníze mají jít školám v Novém Mexiku.)
Milan Hausner
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