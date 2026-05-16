Když infuze pípá a virtuální louka kvete
na růžovo...případně v jakékoli, jim libé barvě. Panečku, to jsou hlavičky..ti na tom ministerstvu. AI vstoupila do reálného života a rovnou s tím nejdokonalejším podvodem na uživatele, který má na něj připravena...deepfake duševního zdraví... protože přece hlavní stresor není, že mají vzhledem k odpovědnosti a vytížení horší plat než pokladní, že se na JIP starají o 14 pacientů místo 3, že jim administrativa sežere 3 hodiny denně a že je vedení poslouchá akorát tak na poradách, kde se stejně nic nezmění.
Ne. Hlavní problém, jak jej vidí MPSV je, že nemají kde virtuálně dýchat do fialové levandule v 3D brýlích za 60 tisíc, které stejně někdo ukradne do týdne. Uznejte, nestojí tahle perla ...nikoli perlička za ..já vlastně ani nevím za co...
Zkratková politika hraje prim; místo aby se řeklo „promiňte, podělali jsme systém, máme málo lidí, platy jsou bída“, tak se řekne „koukejte, sestřičky, máme pro vás BreezeTerra VR!“. To není podpora duševního zdraví. To je virtuální alibismus. A to ještě tomu říkám hodně slušně. Nic na tom nemění, ani to, že pan ministr sám řekl, že to není samospásný prostředek, ale ..to víte... dotace jsou...utratit se musí...a když to bude blikat...tak je to přesně ono...
Virtuální benefity versus reálné výdaje; sestřička si řekne: „Takže já si teda nasadím brýle, podívám se na virtuálního lva na louce, a pak půjdu koupit rohlíky za 5 Kč? Nebo mi ten lev proplatí nájem? Ne? Konec monologu dopisovat nebudu.
Pilotní studie na 22 lidech v klimatizovaném kanclu, uváděná jako jeden z příkladů, jak to může fungovat: to je jako zjišťovat, jestli hasiče uklidní vodní dýmka, zatímco jim hoří panelák. Sestřičkám se snížil stres u monitoru v klidné místnosti. „Paní výzkumnice, vy jste někdy viděla pankreas po 12 hodinách na urgentu?“ Věru, tam sestra kroutit očima nemůže, když musí sebou kmitat.
Ministr Juchelka o tom mluví s odbornou vážností, však řekl: „Není to samospásné.“ „Děkujeme, pane ministře, že jste to uznal. Je to užitečné, jako minulou vládou propagovaný deštník, tentokrát možná ještě víc, protože tady jdeme s paraplem na prasklou přehradu. „Až si vyzkoušíte 14 dní noční směny s jedním volnem, pak si o té VR promluvme.“
Místo aby se dalo 200 milionů na navýšení platů nebo na přijetí nových sester, tak se dá do vývoje „VR relaxační místnosti“, kde si sestřička může virtuálně odskočit po skončení směny, protože reálně pak nechvátá domů na druhou směnu...A za rok to někdo zavře, protože to nikdo nepoužíval... a proč asi? Protože žádná sestra nemá 20 minut na to, aby si hrála na Playstationu, zatímco jí vedle zvoní 5 infuzí.
vzkaz od sestřiček z dialýzy (autentické, ne virtuální):
„Vy jste nikdy v životě neodvedl směnu na dialýze, nikdy jste neviděl jste, jak vypadá člověk, když mu během tří minut spadne tlak, a vy nám chcete nám nasazovat virtuální brýle, abychom se uklidnily? My se uklidníme jedině tak, že dostaneme míň papírování a aspoň jednu přidruženou sestru na směnu. Do té doby si tu svou virtuální realitu nacpěte, kam chcete a říkejte si, jak je to úžasné zařízení. Díky
PS: Kam? Ta slova se do psaného textu nehodí...
A pokud se někdo na ministerstvu cítí dotčeně; máte kliku, že sestřičky nemají čas chodit na demonstrace. Protože kdyby měly, tak byste tu VR potřebovali vy, abyste se schovali na tu krásnou rozkvetlou louku.
A protože padla otázka, kdo tohle celé vymyslel, snažil jsem se najít odpověď.
Podle všech dostupných zdrojů je otcem myšlenky Aleš Juchelka, ministr práce a sociálních věcí. On to oficiálně představil na tiskové konferenci 12. května 2026 (Mezinárodní den sester – ta symbolika, to se fakt povedla) . Projekt má být financovaný z evropského Operačního programu Zaměstnanost Plus a v realitu by se mohl proměnit (pokud tedy sestřičky mezitím nevymřou nebo neutečou do někam) někdy kolem roku 2028 .
A co na to Adam Vojtěch?
Adam Vojtěch (ministr zdravotnictví) na té samé tiskové konferenci stál vedle Juchelky a přikyvoval. Jeho příspěvek k celé věci byl poněkud… odlišný. Zatímco Juchelka mluvil o virtuálních lesích a levanduli, Vojtěch se soustředil na něco, co by dávalo mnohem větší smysl: posílení kompetencí sester a snížení administrativy .
„Chceme, aby sestry dělaly to, co dělat mají, proč jsou i vzdělány, aby třeba nedělaly věci, které dělat nemusí, jako je administrativa.“ Adam Vojtěch
Tedy: Vojtěch tam stál, ale jeho vlastní řeč byla o úplně jiných věcech: o penězích, o kompetencích, o tom, že sestry jsou „pilířem českého zdravotnictví“. A pak vedle něj skočil Juchelka s virtuální realitou. Krásná ukázka toho, jak dvě ministerstva podepíšou společný dokument, ale každý si pod tím představuje něco jiného.
Proč je to důležité? (Tedy proč to sestřičky stejně vytočí) jako ukázka typického českého politického alibismu:
1. Juchelka (ministerstvo práce) má prachy z EU a potřebuje je utratit. Tak vymyslí „inovativní projekt“, který zní moderně, nikoho moc nestojí (evropské peníze) a dá se o něm hezky mluvit na tiskovkách.
2. Vojtěch (ministerstvo zdravotnictví) ví, že skutečným řešením jsou systémové změny: víc peněz, méně papírování, víc lidí. Ale to stojí reálné peníze a reálnou politickou vůli.
A tak budou sestřičky dýchat do kopretiny. Adam Vojtěch dobře ví, že žádná VR na světě nenahradí chybějící ruce na směně a že stres sestřiček nezpůsobuje nedostatek virtuálních lesů, ale realita,nikoli virtuální ve které se na jednu sestru valí 14 pacientů, 3 infuze a 5 zvonků.
Když můj zesnulý táta psychiatr slyšel o virtuální realitě, jako cholerik dost řval. Žádná realita nemůže být virtuální, už ze samotné podstaty,“ hulákal. Dneska by asi po téhle tiskovce dostal infarkt rovnou.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.