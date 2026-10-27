Když důchodce čte Harariho...
...že, že lidstvo spěje k velkolepému finále. Harari s intelektuální lehkostí rozehrává dějiny od pazourku po umělou inteligenci, rozebírá dataismus, algoritmy a budoucí božstvo, které nás všechny strčí do kapsy.
Sedím v obýváku, vedle mě podřimuje naše fenka, která má na celé datové propojení vesmíru názor shrnutý v tichém, leč nesmírně výmluvném povzdechu, a přemýšlím, jak moc se ti velcí myslitelé mýlí v detailech. Třeba v tom, co nás vlastně denně fackuje.
O tom, že algoritmy nás znají lépe než my sami
Pan profesor s vážnou tváří tvrdí, že algoritmy velkých korporací brzy prokouknou naše nejniternější touhy. Prosím vás. Včera mi internetový vyhledávač s naprostou vážností doporučoval investice do kryptoměn pro mladé dravce a dámské hygienické potřeby s křidélky. Jestli tohle je ta vševědoucí umělá inteligence, tak má mentální úroveň letní brigádnice, která vás v hobbymarketu pošle hledat hmoždinky do oddělení zahradního nábytku. Algoritmus mě nezná. Algoritmus hádá jako opilý krupiér v páté cenové skupině.
Konec Homo Sapiens a nástup Homo Deus
Čteme o tom, jak se z nás stanou kyborgové, jak překonáme smrt a jak vědomí ovládnou globální sítě. Zatím to ale vypadá tak, že vrchol technologického pokroku v mém dosahu spočívá v tom, že lékárenský systém po mně chce, abych si ověřil identitu přes pět různých aplikací, dvoufázové ověření a biometrický sken oční duhovky, přičemž systém padá, protože venku spadly dvě kapky deště. Pokud má tohle být přechod k nadlidské inteligenci, tak bohové budou mít sakra problém s vyzvednutím receptu na krevní tlak. Jestli tohle je božství, pak se přimlouvám za okamžitý návrat k pazourkům.
Věčný život jako digitální trestnice
Harari nadšeně spekuluje o tom, že lidstvo díky biotechnologiím a nanobotům porazí smrt a budeme žít stovky let. No nazdar. Představa, že bych měl strávit dalších dvě stě let sledováním toho, jak se politici hádají o dotační tituly a pár šlupů za televizi, jak každé tři roky mění standardy USB kabelů, elektřina už neteče, ale fouká a jak mi banka dvakrát do roka „v zájmu mé bezpečnosti“ zablokuje účet, protože jsem se přihlásil ze špatné žídle, nezní jako utopie. Zní to jako polepšovna ve 13. kruhu pekla, kde čertům šéfuje konzultant z ministerstva digitalizace.
Kdo koho vlastně řídí?
Harari varuje před fiktivními příběhy, které lidstvo drží pohromadě: od peněz až po státy. No jo, jenže jako penzista jsem už z většiny těchto povinných fikcí úspěšně propuštěn. Na inflaci koukám sice s obavami, ale na technologický pokrok shlížím s šálkem kávy a mírným úšklebkem(vlastně v poslední době spíš velkým). Já kdysi kompomil.
Když se nad tím zamyslíš, největší triumf člověka v mém věku není splynout se superpočítačem, ale fakt, že dokážu na samoobslužné pokladně v obchodě zmáčknout tlačítko „vlastní taška“ dřív, než paní za mnou začne zběsile funět. To je skutečný vrchol evoluce. A žádný Harari mi ho nevezme.
Když by se Yuval Noah Harari někdy pokusil proklestit si cestu českým úředním šimlem a podat jedinou obyčejnou žádost na rozklepaném portálu veřejné správy, musel by své tlusté knihy o algoritmech a budoucím božstvu okamžitě přepsat. Zjistil by totiž, že dataismus v našich luhách a hájích neznamená nadvládu vševědoucí umělé inteligence, ale spíše nekonečnou sérii chybových hlášení, padajících systémů a digitálních bludišť, kde každé potvrzení formuláře vyžaduje pevnou víru, stoický klid a minimálně pět restartů routeru.
Namísto obávaných kybernetických impérií tak u nás vládne svérázná úřední apokalypsa, v níž lidský faktor neselhává kvůli převaze strojů, nýbrž proto, že stroje byly stvořeny k tomu, aby člověka dohnaly k šálku té nejhořší robusty a naprostému zoufalství.
Kdo tohle digitální peklo pod taktovkou moderních vizionářů úspěšně absolvuje, toho už žádná technologická budoucnost nevyděsí: na Marsu by mu totiž tamní prostředí připadalo jako neuvěřitelně přehledný, klidný a perfektně fungující lázeňský resort.
Děkuji Milane, jmenovče za inspiraci...
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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