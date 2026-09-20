Když Copyrighty žerou profily
Céčko = Copirighty.
Většina z nás žije spořádaný životy, tedy snad. Občas zveřejníte fotku rozkvetlé břízy, momentku ze zahradní párty dvorku nebo historický obrázek z veřejné domény. Nebo datlíte blogy či jiné posty. Najednou Meta vám s chladnou elegancií úředníka na ústředním topení váš profil zablokuje profil. Proboha proč? Někdo kdesi nahlásil, že vaše bříza porušuje autorská práva na chlorofyl, která vlastní korporace sídlící kdesi v bermudském trojúhelníku daňových rájů. Algoritmus nezkoumá, zda jste autorem vy, bříza, nebo Bůh. Algoritmus má svá pravidla a především strach, že by ho někdo mohl popohnat k zodpovědnosti za to, že propustil do éteru neregistrovaný list.
Když je oběť řádně paralyzovaná a kouká na prázdnou obrazovku jako ředitel školy na nehlášenou revizi z ministerstva, ozve se láskyplný dobrodinec. Přichází přes Telegram pod přezdívkou, která evokuje křížence mezi mafiánem z devadesátých let a zakladatelem kryptoměnového letadla. Nabízí jediné: za skromných pár set dolarů v anonymní měně zařídí, že kouzlo autorského zákona opadne a profil se vrátí k životu. Je to stará dobrá pohádka o loupežnících, akorát místo lesní cesty přepadávají lidi u virtuálního bankomatu a místo kyje drží hrozbu trvalého vymazání vzpomínek.
Zkoušel jsem si představit, jak by to vypadalo v běžném světě. Jdete po ulici, zastaví vás chlapík v teplácích a oznámí, že váš krok mírně připomíná chůzi registrovanou v katastru nemovitostí jako chráněná autorská performance. Prostě takový Michael. Pokud nezaplatíte, sundá vám boty a zakáže opustit chodník... Blbost, co? V reálném světě by takového člověka nejspíš obratem odvedla městská policie. V kyberprostoru mu giganti poskytují útulné ticho a uživatelsky přívětivé prostředí automatického přijímání stížností bez jakéhokoli ověření.
Nejkrásnější na celé této taškařici je naivní představa, že když vyděračům zaplatíte, dají vám pokoj. Lidé, kteří podlehli a poslali krypto, hlásí, že zhruba do deseti minut přišla další stížnost: tentokrát na druhou nohu. Platící zákazník se v digitálním byznysu necení jako věrný klient, ale jako dárce orgánů v bezvědomí.
A teď k nejnovějšímu vývoji, který celou věc povýšil z pouličního vydírání na průmyslový standard. V září 2026 BBC odhalila, jak scammers systematicky bombardují Instagram falešnými copyrightovými stížnostmi. Účet s 1,5 milionem followerů (Lost in Time History) dostal v roce 2026 desítky „očividně falešných“ hlášení – často z jedné a téže e-mailové adresy, přestože zveřejňoval veřejnou doménu nebo oprávněný obsah. Meta systém neověřuje!!! Verdikt bez soudního rozhodnutí. Panečku, tak tu máme novou entitu. Na tohle nestačí ani náš Ústavní soud, ten se alespoň musí sejít. I když rychlostí Metě koknurují, to je fakt.
Meta prostě účet vypne. Pak přijde Telegram s dobrodincem: „Zaplaťte 50, 200, nebo 900 dolarů v kryptu a stížnost stáhneme.“ Jeden z postižených zaplatil padesát dolarů, protože oficiální odvolání trvá týdny a mezitím přichází o tisíce. Účet se vrátil. O chvíli později přišly nové stížnosti. Meta prohlásila, že „chápe frustraci“, obnovila některé účty a přidala „dodatečné ochrany“. Zní to jako hasič, který po požáru prohlásí, že nainstaloval nový hasicí přístroj a mezitím už hoří vedlejší dům.
V Indii se mezitím tvůrci obrátili na soud. Delhi High Court řeší žaloby, v nichž se tvrdí, že organizované sítě zneužívají automatický systém Meta k vydírání. Někteří postihnutí dostali výzvy v řádu tisíců rupií. Jinde policejní vyšetřování potvrdilo, že po zaplacení následovaly další požadavky. Klasický model: nejdřív vás ochromí, pak vám nabídne lék, a pak zjistí, že máte ještě druhou ledvinu.
Nejlepší na tom je ovšem ta ironie. Umělá inteligence dokáže za dvě sekundy vygenerovat portrét kočky v helmě kosmonauta, ale nedokáže rozeznat skutečného tvůrce od vyděrače s falešnou e-mailovou adresou. Moderní technologie propojily svět a zároveň daly každému šmejdovi s připojením k internetu klíče od našeho vlastního domu. Algoritmus, který měl chránit autorská práva, se stal nejspolehlivějším nástrojem jejich systematického zneužívání.
A zatímco Meta slibuje „další ochrany“, vyděrači na Telegramu si už přepočítávají, kolik ledvin ještě zbývá.
Možná je na čase oprášit starý dobrý papír, propisku a pár věcí si raději schovat do šuplíku. Tam žádný algoritmus z Kalifornie nebo Pandžábu ani anonymní účet z jihovýchodní Asie zatím nedosáhl. Až do dne, kdy si někdo patentuje i stín, který padá ze šuplíku.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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