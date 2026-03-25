Když ani Evropa nestačí (IV)
Oba jsou euromilovníci, oba by se podepsali pod Lisabonskou smlouvu, oba nosí vlaječku v srdci i na batohu.
On se jmenuje Tomáš, 50 let, pracuje na Ministerstvu pro místní rozvoj v oddělení evropských fondů. Každý den čte zprávy z Bruselu, jeho oblíbeným podcastem je „Evropa zblízka“ a na dovolenou jezdí výhradně do zemí, které přijaly euro, protože „to dává smysl“. Jeho instagram je plný fotek z Evropského parlamentu, vlajek EU na radnicích a citátů od Ursuly von der Leyen. Na seznamce napsal: „Hledám ženu, která ví, že naše budoucnost je v Evropě, a nebojí se toho.“
Ona se jmenuje Eva, 48 let, pracuje v neziskové organizaci, která se věnuje osvětě o evropských hodnotách. Každý víkend jezdí na „Erasmus Days“, má hrnek s nápisem „This is Europe“ a v obýváku jí visí mapa Evropské unie s vyznačenými regiony, které navštívila. Její instagram je plný fotek z evropských festivalů, koláží s vlajkami a citátů o tom, že „spolu jsme silnější“. Na seznamce napsala: „Hledám muže, který chápe, že Evropa není jen geografie, ale myšlenka.“
Domluvili se přes seznamku. Tomáš si prohlédl Evin profil a řekl si: „Konečně někdo, s kým si můžu popovídat o implementaci operačních programů.“ Eva si prohlédla Tomášův profil a řekla si: „Konečně někdo, kdo nebude říkat, že je Brusel zlo.“ Oba se těšili na konverzaci, která bude konečně o něčem důležitém. Že si přečetli popisky pořádně, možná by zpozorněli, že každý má trochu jiný důraz – Tomáš je technokrat, Eva je nadšenec. Ale oba milovali Evropu. To přece musí stačit.
První problém nastal při výběru místa. Tomáš navrhl „kavárnu, která má evropský rozměr: podniká v ní mladý pár, který získal dotaci z programu Erasmus pro mladé podnikatele“. Eva nadšeně souhlasila, protože sama na podobné projekty psala žádosti. Dorazili tedy do kavárny, která se jmenovala „The European Dream“. Měla vývěsní štít v barvách EU, na stolech vlaječky a v nabídce kávu podle zemí „italské espresso“, „francouzský press“ a „česká turek“ s dodatkem „lokální specialita“. Tomáš si objednal espresso a zeptal se baristy, jestli zrnka jsou z fair trade. Eva si objednala „vídeňskou kávu“ a zeptala se, jestli šlehačka je z mléka od malých farmářů. Barista nevěděl, ale slíbil, že se zeptá. Oba byli nadšeni, že se kavárna snaží.
Prvních deset minut konverzace bylo o tom, jak se kavárna dostala k dotaci. Tomáš se ptal na operační program, Eva na míru spolufinancování. Tomáš vysvětloval, že to byl pravděpodobně program pro regionální rozvoj, Eva navrhovala, že to mohla být iniciativa pro sociální podnikání. Po pěti minutách měli oba pocit, že to došli k závěru, že dotace byla z Evropského sociálního fondu plus. „To je skvělé,“ podotkl Tomáš. „To je skvělé,“ přitakala Eva. Pak se na sebe podívali a zjistili, že už nemají co říct.
Objednávání jídla byla další scéna, která měla být příležitostí k debatě o evropské gastronomii. Tomáš si objednal „těstoviny s pestem, protože to je italská klasika“. Eva si objednala „ratatouille, protože to je francouzská klasika“. Tomáš se zeptal, jestli ví, že ratatouille pochází z Provence. Eva oznámila, že to ví, a že byla v Avignonu na semináři o evropské kulturní identitě. Tomáš podotkl, že on byl v Janově na konferenci o přístavní logistice. Pak se na sebe podívali a znovu zjistili, že to není zrovna téma, které by rozproudilo vášeň.
Konverzace se stočila k jejich oblíbeným evropským institucím. Tomáš začal: „Já mám nejraději Evropský soudní dvůr. Je fascinující, jak jejich rozhodnutí ovlivňují každodenní život.“ Eva se rozzářila: „Já zase miluji Evropský parlament. Byla jsem tam dvakrát na exkurzi a pokaždé jsem brečela, když jsem viděla tu jednací síň.“ Tomáš se zeptal, jestli ví, že parlament má tři sídla. Eva řekla, že ví, a že je to neefektivní, ale symbolické. Tomáš sdělil, že on osobně by sjednotil sídlo do Bruselu. Eva namítla, že Štrasburk má historický význam. Tomáš podotkl, že historický význam je drahý. Eva se ohradila, že symboly stojí za to. A pak se na sebe podívali s pocitem, že mají první názorový rozpor. Byl to jediný rozpor za celý večer. A byl o tom, kde má sedět evropský parlament.
Pak se Tomáš rozhodl, že přejde k praktičtějším tématům. „Co ty a euro? Jsi pro?“ Eva řekla, že je pro, ale že má výhrady k tempu přijetí. Tomáš namítl, že bychom měli přijmout co nejdříve. Eva: že bychom měli nejdřív splnit maastrichtská kritéria. Tomáš se ozval, že je plníme. Eva vrtěla hlavou, že ne úplně. Tomáš vytáhl telefon a začal ukazovat data. Eva vytáhla svůj telefon a začala ukazovat články. Po deseti minutách došli k závěru, že se neshodnou na tom, jestli je inflace pod kontrolou. Tomáš: „To je fascinující debata.“ Eva: „To je úžasné, že si můžeme takhle povídat..“ Pak se na sebe podívali a uvědomili si, že fascinující debata o inflaci není to, co si představovali pod romantickým večerem.
Večer pokračoval. Zkoušeli mluvit o svých cestách po Evropě. Tomáš byl v 15 zemích EU, Eva ve 22. Tomáš se zeptal, která se jí nejvíc líbila. Eva řekla, že Portugalsko. Tomáš řekl, že on byl v Portu na školení o kohezní politice. Eva řekla, že ona byla v Lisabonu na festivalu evropské kultury. Tomáš se zeptal, jestli viděla most 25. dubna. Eva řekla, že jo. Tomáš připustil, že je krásný. Eva na to, že je. A pak zase nastalo ticho.
Pak se Eva zeptala, jestli má Tomáš nějakého oblíbeného eurokomisaře. Tomáš se rozzářil: „Já mám rád Margrethe Vestager. Je to statečná žena, která se nebála velkých technologických firem.“ Eva zavrtěla hlavou: „Já zase miluji Františka Timmermans. Ten, co bojoval za klima.“ Tomáš si stál na svém dánském objevu, Eva taky na svém holandském zjevu. A zase se na sebe podívali a zjistili, že se hádají o tom, který eurokomisař je sympatičtější. A oba si uvědomili, že to je ta nejtrapnější hádka, jakou kdy měli.
K večeru se dostali k tématu, které je mělo spojovat k evropským hodnotám. Tomáš řekl, že je nadšený z programu Erasmus, protože sám díky němu studoval v zahraničí. Eva řekla, že ona díky němu potkala své nejlepší kamarády. Tomáš řekl, že by měl být dostupnější. Eva řekla, že by měl být lépe propagovaný. Tomáš řekl, že by měl mít víc peněz. Eva řekla, že by měl mít víc peněz na menší organizace. A pak se podívali na hodinky. Bylo osm večer. Byli spolu dvě hodiny. A zjistili, že si toho o sobě navzájem vlastně nic nedozvěděli. Věděli, jaký má Tomáš názor na euro, jaký má Eva názor na eurokomisaře, jak by se dal zefektivnit parlament a kolik peněz by měl dostat Erasmus. Ale nevěděli, jestli se Tomáš směje blbým vtipům, jestli Eva má ráda zvířata, jestli Tomáš vaří, jestli Eva chodí ráda do kina. Nevěděli vůbec nic, co by z nich dělalo lidi. Věděli jen, že jsou oba pro Evropu.
Tomáš zaplatil (oba svůj díl, protože „Evropa je o solidaritě, ale taky o odpovědnosti“). Eva mu poděkovala a řekla, že to byl velmi příjemný večer. Tomáš řekl, že jo, že bylo skvělé potkat někoho, kdo tomu rozumí. Pak se na sebe podívali. Eva se zeptala: „Tak co, uvidíme se?“ Tomáš se zamyslel. „Můžeme. Já mám příští týden konferenci o evropské migrační politice, mohla bys přijít.“ Eva se usmála. „To zní skvěle. Já zase budu na workshopu o participativním rozpočtu, můžeš se přidat.“ Pak se na sebe podívali a oba věděli, že se nepřidají. Že tohle nebylo rande. Byla to pracovní schůzka. A že příště, až si budou psát, to bude o termínech podávání žádostí, ne o tom, jestli si mají jít na pivo.
Rozloučili se před kavárnou. Každý šel svou cestou. Tomáš si cestou domů říkal: „Ta Eva je chytrá, má přehled, je nadšená. Ale já se u ní nenasmál. Ani jednou. Celý večer jsme probírali operační programy. To není láska. To je výbor.“ Eva si cestou domů říkala: „Tomáš je vzdělaný, má jasné názory, je to ideální kolega do diskuse. Ale já se u něj necítila jako žena. Cítila jsem se jako účastnice kulatého stolu. A to není to, co hledám.“
A pak si za týden napsali. Eva napsala: „Ahoj, posílám odkaz na zajímavou studii o dopadu Erasmu na regionální rozvoj.“ Tomáš odpověděl: „Díky, podívám se. Posílám taky článek o novém návrhu rozpočtu.“ A pak si už nenapsali. Protože věděli, že co mají společného, je skvělé pro pracovní oběd, ale na večer, kdy se mají dotýkat rukama a dívat se do očí, to prostě nestačí.
A to je, dámy a pánové, pointa příběhu. Nestačí mít stejnou vášeň. Nestačí milovat stejné ideály. Nestačí nosit stejnou vlaječku v srdci. Když mezi vámi není žádné napětí, žádný rozdíl, žádná chemie, tak jste jen dva lidé, kteří si můžou vyměnit argumenty, ale ne polibek. Můžete spolu strávit večer u powerpointu a pak se rozejít s pocitem, že to bylo fajn, ale že byste radši jeli na konferenci. A to je možná nejtragičtější konec ze všech. Ne proto, že by se pohádali. Ale proto, že se ani nezlobili. Že jim to bylo oběma úplně jedno. Že se na druhého usmáli, poděkovali a šli domů s vědomím, že zítra pošlou mail. A že ten mail bude o evropských fondech. A že to vlastně stačí. Ale na lásku to nestačí. Nikdy nestačí.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.