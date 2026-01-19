Když AI připraví zoologický kvíz jako moula: dokumentace zoufalství

Všechno to začalo nevinně. Učitel zadal AI úkol: „Připrav mi kvíz pro žáky. Zoologie. Poznávačka. Ať si trochu procvičí mozek.“ AI se usmála (vektorově) a odpověděla: „Jistě, pane. Tady je 109 zvířat.“

Milý Jorge (Jorge Charlin) tvé příspěvky jsou pro mne neutuchající inspirací, které si dovoluji tak trochu využít, abych ukázal, jak se z nás obyčejných lidí stávají otroci umělé inteligence, a pokud nepoužijeme alespoň trochu kritické myšlení totální blbci.

A pak to přišlo.

Zoologický masakr

Na první pohled to vypadalo dobře.

  • Slon, panda, lev, tučňák.
  • Ale pak se začaly objevovat jména jako:
  • Groy wolf, Ring talled lennar, Common matmosst , Sea ettter , Platoyus, Common bamboo , Brozoo ...a ovšem vede Aj aj ... tohle taxon jsem musel napsat česky...

Učitel jne zíral, až pak ztuhl. I žáci se tomu totiž smáli hned, jak to uviděli.

Kritické myšlení jako nouzový plán

Učitel věděl, že nemůže říct: „Tohle je špatně.“ Kdepak, tolik práce mu to dalo, a udělat z moderního kámoše NPI troubu to se prostě nesmí... A tak to musel pedagogicky otočit. V tom právě spočívá to pedagogické mistrovství.

Takže řekl: „Děti, dnes si procvičíme kritické myšlení. Vaším úkolem je najít zvířata, která neexistují, ale AI si myslí, že by mohla.“

Vida, kompetence ve svém souhrnu. Jakpak by tuto kompetenci naši metodici nazvali? Určitě by to znělo nějak jako: s využitím umělé inteligence popište existující zoologickou říši a navrhněte kroky, které přispějí k ochraně fauny před klimatickými vlivy znečištění CO2! Já zůstanu u selského rozumu. (Srovnej s fotosyntézou pro agrární reformu?)

Pokud ovšem by to tak bylo, co bude horší, ta AI nebo ten metodik?

A děti začaly:

  • „Common matmosst je asi mech?“
  • „Brozoo je zřejmě zvíře, které provozuje zoologickou zahradu?“
  • „Ring talled lennar je lemur, který nosí prsteny?“
  • „Platoyus je filozofický ptakopysk?“

A učitel si říkal: Možná to nakonec není tak špatné.

AI jako generátor pedagogického chaosu

AI totiž neudělala chybu.

AI to má promyšlené, nesmíme ji nedoceňovat, ona schválně vytvořila pedagogický experiment, který by neprošel ani v alternativní škole na tom nejodlehlejším místě světa.

  • Zvířata, která neexistují
  • Jména, která zní jako překlepy z diplomky
  • Kombinace, které připomínají dadaistickou zoologii (že by inspirace pro model?)

A učitel, ten prostý lidský prvek bez umělé inteligence, to musel zachránit.

Jak z toho udělat smysluplný úkol

Učitel tedy vytvořil nový pracovní list:

  • „Zvířata, která AI vymyslela, ale mozek odmítá přijmout.“

Úkoly:

  • Najdi 10 zvířat, která existují.
  • Najdi 10 zvířat, která neexistují, ale mohla by.
  • Najdi 10 zvířat, která neexistují, a je dobře, že neexistují.
  • Vymysli vlastní zvíře, které by AI mohla přidat do příštího kvízu.
  • Napiš dopis AI, ve kterém jí vysvětlíš, co je to zoologie a přesvědči ji o její konfabulaci.

Závěr, který nikdo nečekal

Na konci hodiny děti znaly víc zvířat než na začátku.

Ale hlavně:

  • znaly rozdíl mezi realitou, halucinací a pedagogickým zoufalstvím. Možná, že se tak nakonec naučili tu podstatnou roli ... žít v realitě a nad konfabulací se smát...

A učitel?

Ten si večer otevřel víno, podíval se na obrázek „109 ANIMALS“ a řekl si:

Možná je AjAJ skutečný. Možná žije v latentním prostoru. A možná učí AI, jak se správně jmenuje ptakopysk.“

inspirační článek

Autor: Milan Hausner | pondělí 19.1.2026 9:45 | karma článku: 4,13 | přečteno: 66x

Milan Hausner

  • Počet článků 295
  • Celková karma 8,68
  • Průměrná čtenost 205x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

