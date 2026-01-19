Když AI připraví zoologický kvíz jako moula: dokumentace zoufalství
Milý Jorge (Jorge Charlin) tvé příspěvky jsou pro mne neutuchající inspirací, které si dovoluji tak trochu využít, abych ukázal, jak se z nás obyčejných lidí stávají otroci umělé inteligence, a pokud nepoužijeme alespoň trochu kritické myšlení totální blbci.
A pak to přišlo.
Zoologický masakr
Na první pohled to vypadalo dobře.
- Slon, panda, lev, tučňák.
- Ale pak se začaly objevovat jména jako:
- Groy wolf, Ring talled lennar, Common matmosst , Sea ettter , Platoyus, Common bamboo , Brozoo ...a ovšem vede Aj aj ... tohle taxon jsem musel napsat česky...
Učitel jne zíral, až pak ztuhl. I žáci se tomu totiž smáli hned, jak to uviděli.
Kritické myšlení jako nouzový plán
Učitel věděl, že nemůže říct: „Tohle je špatně.“ Kdepak, tolik práce mu to dalo, a udělat z moderního kámoše NPI troubu to se prostě nesmí... A tak to musel pedagogicky otočit. V tom právě spočívá to pedagogické mistrovství.
Takže řekl: „Děti, dnes si procvičíme kritické myšlení. Vaším úkolem je najít zvířata, která neexistují, ale AI si myslí, že by mohla.“
Vida, kompetence ve svém souhrnu. Jakpak by tuto kompetenci naši metodici nazvali? Určitě by to znělo nějak jako: s využitím umělé inteligence popište existující zoologickou říši a navrhněte kroky, které přispějí k ochraně fauny před klimatickými vlivy znečištění CO2! Já zůstanu u selského rozumu. (Srovnej s fotosyntézou pro agrární reformu?)
Pokud ovšem by to tak bylo, co bude horší, ta AI nebo ten metodik?
A děti začaly:
- „Common matmosst je asi mech?“
- „Brozoo je zřejmě zvíře, které provozuje zoologickou zahradu?“
- „Ring talled lennar je lemur, který nosí prsteny?“
- „Platoyus je filozofický ptakopysk?“
A učitel si říkal: Možná to nakonec není tak špatné.
AI jako generátor pedagogického chaosu
AI totiž neudělala chybu.
AI to má promyšlené, nesmíme ji nedoceňovat, ona schválně vytvořila pedagogický experiment, který by neprošel ani v alternativní škole na tom nejodlehlejším místě světa.
- Zvířata, která neexistují
- Jména, která zní jako překlepy z diplomky
- Kombinace, které připomínají dadaistickou zoologii (že by inspirace pro model?)
A učitel, ten prostý lidský prvek bez umělé inteligence, to musel zachránit.
Jak z toho udělat smysluplný úkol
Učitel tedy vytvořil nový pracovní list:
- „Zvířata, která AI vymyslela, ale mozek odmítá přijmout.“
Úkoly:
- Najdi 10 zvířat, která existují.
- Najdi 10 zvířat, která neexistují, ale mohla by.
- Najdi 10 zvířat, která neexistují, a je dobře, že neexistují.
- Vymysli vlastní zvíře, které by AI mohla přidat do příštího kvízu.
- Napiš dopis AI, ve kterém jí vysvětlíš, co je to zoologie a přesvědči ji o její konfabulaci.
Závěr, který nikdo nečekal
Na konci hodiny děti znaly víc zvířat než na začátku.
Ale hlavně:
- znaly rozdíl mezi realitou, halucinací a pedagogickým zoufalstvím. Možná, že se tak nakonec naučili tu podstatnou roli ... žít v realitě a nad konfabulací se smát...
A učitel?
Ten si večer otevřel víno, podíval se na obrázek „109 ANIMALS“ a řekl si:
Možná je AjAJ skutečný. Možná žije v latentním prostoru. A možná učí AI, jak se správně jmenuje ptakopysk.“
Milan Hausner
Když s manželkou taktizuješ, přežiješ. S AI ovšem zblbneš.
Víš, já jsem si dlouho myslel, že jsem v naší domácnosti jediný, kdo pendluje mezi dvěma paralelními vesmíry. Jeden svět: manželka. Druhý svět: AI. A já se motám mezi.
Milan Hausner
Stvoření světa nikoli podle pana Effela
Nejdřív udělal světlo. Ne proto, že by to bylo potřeba, ale protože neviděl, kam položil tužku. Pak přidal nebe, moře a hory... My už dnes ale máme Minecraft...možná bohužel.
Milan Hausner
Když pánové v Senátu zasedají, aby vyřešili těhotenství mužů
Vážení čtenáři, občas se stane, že se politická debata stočí k tématu, které by se dalo vyřešit během jedné minuty v učebnici biologie. Přesně to se stalo v americkém Senátu, kde zazněla otázka, jež vzbudila nečekanou pozornost:
Milan Hausner
Jak prodloužit život... tužkou
Dnešní Novinky uveřejnily zajímavý článek k otázkám porodnosti a prognózy dalšího vývoje. Jde o velmi sofistikovaný rozhovor, který ale dává i několik bodů k zamyšlení.
Milan Hausner
Digitální služby: Zážitek na minutu, platba na věčnost
V moderní digitální době se stalo něco nečekaného: služby už neslouží lidem. Lidé slouží službám. A dělají to dobrovolně, protože tlačítko „Souhlasím“ má barvu, která uklidňuje limbický systém.
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.