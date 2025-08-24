Když AI bude hodnotit žáky
Zastánci umělé inteligence opravdu velmi často mávají třemi vlajkami:
- Strojová nestrannost: žádné emoce, všem stejně. Nikdo se neurazí. Hodnocení bude objektivní.
- Nekonečná trpělivost: můžete se ptát stokrát, odpověď přijde pokaždé stejně (nudně) klidná.
- Beze studu: AI neobrátí oči v sloup, když se zeptáte na „hloupost“, ani vám nepřipomene, že to už mělo být dávno probráno.
Prostě ideální svět. Možná. Z pohledu skutečné lidské pedagogiky je to ale jen trojice pastí.
- Nestrannost bez kontextu není ctnost, ale slepota. Vzdělávání není výrobní linka na cvičky, co tak skvěle sekal Baťa, kde každý kus měl na vstupu i na výstupu stejné výrobní parametry. Každý žák však přichází s jiným zázemím, vrozenými předpoklady i momentálním psychickým stavem. Objektivní měření by možná bylo možné v nějakém eugenickém světě, kde páni eugenetici popsali ty skvělé, muskulaturní modrooké blonďáky, co převezmou vlády na celém světě. Docela aktuální téma, jen z trochu jiného pohledu. Když k tomu přídám zákonem zakotvenou změnu hodnocení v prvních dvou třídách, v případě použití umělé inteligence rodina dostane úžasně sladké a vlezlé kádrové posudky, které se nejspíš budou mnohému rodiči líbit /k tomu je také AI předurčena/. O reálném stavu vědění se máma ovšem nedozví nic.
- Trpělivost bez empatie: je jen opakování mantry. Učitel, na rozdíl od stroje, pozná, proč se někdo ptá potřetí: jestli proto, že je zmatený, nebo proto, že jen hledá jiný úhel vysvětlení. Vida, už také antromorfizuju. Copak ta plastovka může mít trpělivost jako takovou?
- Absence studu: sice může otevřít dveře „hloupým otázkám“, ale zároveň eliminuje tu důležitou zpětnou vazbu, že jsme něco zanedbali a je třeba se k tomu vrátit jinak. Lidské slovo je tou kouzelnou hůlkou poznání a nikoli jedničky a nuly jakkoli zabalené.
Jaká je skutečná realita školy:
- Ve škole nejde jen o správné odpovědi. Jde o to, co se děje mezi řádky, no spíš v uličce mezi lavicemi: motivace, povzbuzení, někdy i záměrné „zatlačení“ na studenta, aby překonal komfortní zónu. To AI neumí. A pokud by se někdo pokusil učinit z výuky sterilní proces bez emocí, dostane místo vzdělávání jen algoritmické prázdno.
AI má své místo: může být skvělým doplňkem, nestranným kalkulátorem faktů a encyklopedickým opakovacím strojem. Ale jako náhrada učitele? To je, jako byste se rozhodli pít jen instantní kávu a tvářili se, že už nikdy nepotřebujete voňavou brazilskou arabiku z čerstvě umletých zrn. Prostě ten požitek či spíš kantorský prožitek úspěchu by už zhořkl napořád.
Milan Hausner
Co má vědec společného s politikem?
Věda – lidská činnost stojící na samotném piedestalu objektivity a pravdy, nosí bílé pláště, maluje grafy a snáší důkazy. Má snad něco společného s politikou?
Milan Hausner
Stávající školskou politikou sem a tam...
Pan Petr Every ve svých článcích nastiňuje celou řadu palčivých problémů, které trápí současnost a snaží se najít jejich příčiny. Před průnikem oblastí, spoustou faktů a předložených faktů mi nezbývá než smeknout.
Milan Hausner
V předvečer nového školního roku - zdravice
Všichni hráči, kteří vstupují do procesu vzdělávání. mají teď napilno. Minimálně se zamýšlejí, co ratolestem říct na počátku školního roku. (hmm, psal jsem sice, že nepíšu o politice, ale holt...)
Milan Hausner
Prohlášení ÚZAS z (blízké budoucnosti)
Pevně doufám, že moje dnešní predikce se v případě budoucích regionálních školských správ nenaplní. Pevně věřím, že může opravdu přinést do škol trochu méně byrokracie a efektivního řízení. Což by bylo opravdu velmi přínosné...
Milan Hausner
Tři zkratky, co jsou s nimi zmatky
Někde mezi účetními tabulkami, divadelními scénami a geopolitickými šachy žijí tři kombinace písmen, které formují naši realitu: RUD, RUR a RUS.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.