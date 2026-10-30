Kdyby nebylo mloků
V takových chvílích podstupuje čeština velmi svéráznou plastickou operaci, v níž se rodí fascinující lingvistické úkazy a jedním z nejvděčnějších objektů tohoto kličkování je dnes nadužívání spojení „liberální demokracie“.
Moderní ideologie si vždy budují vlastní slovník – sterilní, pečlivě ošetřený rejstřík frází, v němž každé slovo slouží jako loajální identifikační kód. Kdo tento novodobý newspeak plynule ovládá, má dveře otevřené; kdo však sáhne po neproškoleném pojmu, je okamžitě podezřelý z podvratné činnosti. Slovník narativu totiž neslouží k tomu, abychom si věci lépe vysvětlili, nýbrž k tomu, abychom o nich nemuseli přemýšlet.
Krásně je to vidět na fenoménech, kdy se slovní spojení jako „liberální demokracie“ objeví na jediné stránce hned osmkrát. Z takto opakované fráze se vytrácí jakýkoliv věcný význam a stává se z ní sekulární mantra, moderní zaklínadlo.
Následující odstavec je úvahou, nikoli tvrzením. Pro ty, kteří by mne obvinili, že autory těchto textů považuji za AIčko. Nikoli vážím si jejich přímočarosti a oddanosti věty, což nemusí nutně znamenat, že s nimi vždy bytostně souhlasím.
Od této mantry se pak mechanicky odvíjí pravděpodobnostní sled dalších, na sebe navazujících frází, což nápadně připomíná styl generativní umělé inteligence. Stejně jako LLM (Large Language Models) i tento diskurs operuje na principu statistické předvídatelnosti, nikoli na hlubokém pochopení významu Čím méně skutečného obsahu za textem stojí, tím zběsileji se musí správná hesla vrstvit na sebe – v naivní víře, že opakovaný slogan se nakonec vlastní vahou promění v pravdu a zažene strach z pochybností.
Proč složitě studovat data nebo hledat kompromisy, když stačí vytáhnout kulaté razítko a mít za pět minut hotovo?
- Kazatelna místo diskuse: Jakmile jakoukoliv všednodenní kritiku zaobalíme do hrozby „ohrožení liberální demokracie“, máme vystaráno. Kdo by se chtěl dobrovolně přihlásit k jejímu ohrožování? Je to elegantní morální katapult, který spolehlivě ukončí jakoukoliv věcnou debatu dřív, než vůbec začne.
- Luxus argumentační lenosti: Proč se namáhat s analýzou paragrafů či poslechem oponenta? Úsporný komunikační model šetří čas, mozkovou kapacitu a hlavně nepříjemnou nutnost přemýšlet.
- Syntaktická mlha a mutace: Když se k tomu přidají věty gigantických rozměrů bez logické nitě, obyčejná neschopnost se rázem promění ve „strategické vyčkávání“ a zdravý selský rozum v podezřelé zpátečnictví.
Je to vlastně celé docela úsměvné. Kdyby měl Karel Čapek k dispozici dnešní veřejný prostor, sociální sítě a televizní debatní kroužky, nemusel by si vymýšlet mloky ani katastrofické vize – stačilo by mu jen věrně přepisovat komentáře a tiskové zprávy.
Nadbytek vznešených slov a nedostatek myšlenek sice dokáže češtinu pořádně provětrat, ale nakonec na tom není nic zlého. Je to spíše tragikomické zrcadlo naší doby. Možná by stačilo občas odložit kazatelské taláry, sundat kulatá razítka a zkusit promluvit normální, lidskou češtinou.
Třeba bychom si navzájem rozuměli o něco lépe.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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