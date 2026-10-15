Kdyby nebyl Babiš
Nejsem příznivcem Andreje Babiše. Vadí mi lži, manipulace, marketing převlečený za politiku i představa, že stát lze řídit jako firemní poradu nad tabulkou a koblihou. Zároveň si ale myslím, že jedna věc je kritizovat a druhá věc je proměnit ho v univerzální vysvětlení úplně všeho.
A právě proto si někdy říkám:
Kdyby nebyl Babiš, Češi by si ho museli urychleně vyrobit.
Ne proto, že by byl nenahraditelný.
Právě naopak.
Jenže personifikovat problém je pohodlné. Je mnohem snazší ukázat prstem na jednoho člověka, než připustit, že realita je složitější a že na ní máme podíl všichni.
Protože role národního padoucha je v české politice nejstabilnější pracovní pozice od dob kata Mydláře. Ta role se historicky proměnuje, ale celými českými a světovými dějinami (proboha to ne, takových rozměrů nedosahuje). My totiž nepotřebujeme Andreje Babiše.
My potřebujeme někoho, kdo bude Babišem. Funkci. Symbol. Obětního beránka s dostatečným mediálním dosahem.
Kdyby zítra zmizel z veřejného prostoru, nastala by v zemi panika.
Novináři by ráno otevřeli notebooky a nevěděli, koho mají obviňovat z inflace, sucha, mokra, drahých energií, levné práce, pomalých vlaků a rychlých vlaků.
Televizní debaty by náhle ztratily dvě třetiny skriptu. Poloprázdné hospody by ztichly úplně. Facebook by přišel o polovinu obsahu. Diskusní fóra by připomínala opuštěné nádraží po zrušení všech spojů. A důchodci v internetových komentářích by bloudili jako turisté bez navigace. A tady na blogu by najednou bylo o další téma méně.
Protože Babiš už dávno není jen politik. Je to česká jednotka měření.
„Jak jste naštvaný?“„Asi tak dva a půl Babiše.“ „Jak velký je ten průšvih?“ „Tak na čtyři Babiše.“„A jaká je šance na zlepšení?“ „Minus jeden Babiš.“
Je to společenské lepidlo.
Posadíte ke stolu konzervativce, progresivce, podnikatele, učitele, úředníka, instalatéra, ekologického aktivistu a tři lidi, kteří už dvacet let nevěří vůbec ničemu. Na ničem se neshodnou. Ne na migraci. Ne na Green Dealu. Ne na euru. Ne na daních. Ne na školství. Ne na tom, jestli je venku teplo nebo zima.
Ale po deseti minutách zjistí, že všichni mají nějaký názor na Babiše. A najednou vzniká komunikace.
Některé národy mají národní mýty. Jiné mají hrdiny. Za mořem se jim říká Heroes. My máme národní viníky.
A kdyby nebyl Babiš, okamžitě by proběhlo výběrové řízení. Přihlásili by se všichni. Politici. Miliardáři. Influenceři.Youtubeři.Majitelé solárních elektráren.Výrobci tepelných čerpadel.Meteorologové. A možná i jeden přemnožený bobr.
Komise by zasedla.
Podmínky jednoduché:
- musí ho být vidět, musí dráždit alespoň polovinu republiky,druhá polovina ho musí nenávidět z jiného důvodu,a třetí polovina musí být přesvědčena, že zachrání národ.
Ano.
Matematicky to nevychází.
Právě proto je to česká politika. V prvním kole by okamžitě vypadli nudní kandidáti. Nikdo nechce schopného správce. Nikdo nechce člověka, který dvě hodiny vysvětluje důchodovou reformu. To se špatně sdílí. To nemá emoce.To nemá sledovanost.
Národ potřebuje drama. Potřebuje spasitele.Nebo viníka. Ideálně obojí v jedné osobě.
Ve skutečnosti ale celé kouzlo leží někde úplně jinde. Když totiž zmizí Babiš, nezmizí problémy. Jen zmizí pohodlná zkratka.
Najednou by bylo nutné připustit, že stát není televizní seriál s jedním hlavním padouchem.
Je to obrovský, chaotický a často absurdní stroj složený z milionů lidí, tisíců institucí a nekonečného množství protichůdných zájmů. Bylo by nutné připustit, že některé problémy vznikaly desetiletí.
Že je nevytvořil jeden premiér. Ani jeden prezident.Ani jeden miliardář.
Ani jeden spasitel. Že korupce tu nebyla dovezena v kufru ze Slovenska.
Že byrokracie nevyskočila z Čapího hnízda. Že rozdělená společnost nezačala jednou tiskovou konferencí. A hlavně by bylo nutné připustit jednu velmi nepříjemnou věc.
Že část odpovědnosti za ten cirkus sedí každé ráno před zrcadlem. To je ovšem mnohem méně pohodlné. Protože vlastní odpovědnost nemá tiskové oddělení. Nevystupuje v debatách. Nedá se vypískat na náměstí. Nedá se porazit ve volbách. Nedá se jednoduše nenávidět.
A tak raději vytvoříme symbol. Jméno. Obličej. Terč.
Někoho, na koho lze nalepit všechny frustrace, zklamání, strachy i vlastní bezmoc. A kdyby Babiš skutečně zmizel z politiky, nepropadli by panice jen jeho příznivci a odpůrci.
Do existenčních problémů by se dostala i část komentátorů, glosátorů, profesionálních rozhořčenců a výrobců názorového obsahu. Však to vidíte i tady na blogu. Někteří psavci by totiž ráno otevřeli prázdný dokument a poprvé po deseti letech by nevěděli, o čem vlastně psát.
Museli by hledat skutečná témata. Analýzy. Souvislosti. Čísla. Mechanismy fungování státu.
A to je podstatně náročnější práce než napsat tisící variaci na větu:
„Za všechno může Babiš.“
Babiš totiž není jen politik. Je také průmyslové odvětví.
Živí marketingové experty, aktivisty, influencery, výzkumníky nálad veřejnosti, televizní debaty i významnou část českého internetového rozhořčení. Kdyby zmizel, nevznikla by jen politická mezera.
Vznikla by díra na trhu. A trh, jak víme, nesnáší prázdné místo.
Proto by nový národní viník byl nalezen rychleji než závada na vládním serveru.
Protože v České republice neexistuje větší jistota než skutečnost, že když zmizí jeden veřejný padouch, společnost si během krátké chvíle vyrobí dalšího.
Ne kvůli němu. Kvůli sobě. A možná je na tom všem nejvtipnější jedna věc.
Mnoho lidí si upřímně myslí, že bojují proti Babišovi. Ve skutečnosti často bojují proti vlastní představě Babiše.
Proti symbolu, který si sami pomohli vytvořit, nafouknout a proměnit v hlavního hrdinu každé domácí katastrofy.
Protože čím více člověka nenávidíte, tím větší prostor mu ve svém životě přidělujete. Jedni z něj udělali spasitele. Druzí satana.
Obě skupiny mu ale nakonec přiznaly stejnou nadpřirozenou moc.
Jedni věří, že s ním přijde záchrana. Druzí věří, že bez něj přijde záchrana.
Ani jedna víra zatím nepřinesla zázrak. Demokracie totiž není pohádka o drakovi.
Neexistuje jedna příšera, kterou stačí probodnout kopím a království bude šťastné až do smrti.
Skutečný problém je mnohem méně romantický.
Je to směs lidské pohodlnosti, krátké paměti, tribalismu, závisti, populismu a věčné touhy po jednoduchých odpovědích.
A tato směs nevolí jen Babiše. Volí ji úplně všichni. Protože Babiš není jen politik.Je také zrcadlo. A možná právě proto tolik lidí štve. Neukazuje totiž jen jeho.Ukazuje i nás. Naši potřebu mít viníka.Naši potřebu mít spasitele.
Naši neochotu připustit, že stát není někdo jiný. Stát jsme my.
Politika jsme my.Veřejný prostor jsme my.
A kvalita země nakonec nikdy nebude vyšší než kvalita občanů, kteří v ní žijí.Proto kdyby zítra Andrej Babiš definitivně zmizel z politiky, nestala by se žádná revoluce.
Jen by se uvolnilo jedno místo. Místo národního viníka.
A protože Češi nesnesou dlouhodobě neobsazenou funkci, nový držitel by byl nalezen rychleji než vítěz televizní talentové soutěže.
Národ by si oddechl. Média by dostala nový terč.
Sociální sítě nový obsah. Komentátoři nový zdroj kliknutí. Hospody nový důvod k hádce.
A po několika měsících by tatáž společnost s vážnou tváří vysvětlovala, že všechny problémy republiky způsobuje zase ten nový.
Protože největší českou politickou tradicí nejsou volby. Ani revoluce. Ani hospoda.
Největší českou tradicí je víra, že složitý svět musí mít jedno jednoduché jméno.
A dokud téhle iluzi budeme věřit, budou se měnit jen herci. Kulisy zůstanou. Scénář zůstane. Publikum zůstane. Aplaus i pískot zůstane.
Jen na plakátu před divadlem bude pokaždé napsáno jiné jméno.
A to nejtragičtější?
Že až jednou ten další padouch definitivně spadne z jeviště, část národa opět slavnostně prohlásí:
„Tak. A teď už bude dobře.“
Přitom právě tahle věta bývá v českých dějinách nejspolehlivějším signálem, že jsme vůbec nic nepochopili.
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