Kdo vám ničí víc život? Partner nebo chatbot?
Samota? A nejspíš víte, co to je i se svým manželem nebo manželkou, kteří vás poslouchají s podobným entuziasmem jako lednička či vysavač.
Americká asociace psychologů (APA) varuje před používáním chatbotů jako terapie Jaká nostalgická instituce! Jako by nám chtěli vzít našeho nového nejlepšího přítele, který nikdy nemá plný diář, neříká „hm“ a neúčtuje 200 dolarů za hodinu – na rozdíl od manželského terapeuta, který vás stejně jen pošle domů s úkolem „lépe komunikovat“.
Revoluční přístup: Terapie, která vás nikdy nevyvede z omylu (na rozdíl od vašeho partnera)
Geniální na této nové metodě je její jednoduchost. Proč chodit k terapeutovi, který vás nutí přemýšlet o nepříjemných věcech, když můžete mluvit s entitou, která vás bude bezvýhradně podporovat? A hlavně – proč se hádat s manželem o tom, kdo vynáší koš, když můžete svůj hněv ventilovat na dokonalého digitálního posluchače?
Řeknete manželce: „Cítím se přehlížený.“ Ona odpoví: „Já peru, vařím a starám se o děti, a ty si tu stěžuješ na takovou hovadinu?“ Pak řeknete ChatGPT: „Cítím se přehlížený.“ A megera odpoví: „To musí být nesmírně bolestivý pocit. Vaše emoce jsou zcela validní. Pojďme společně prozkoumat kořeny tohoto pocitu.“
Konečně někdo, kdo nás skutečně chápe – na rozdíl od toho sobeckého člověka, se kterým sdílíte ložnici.
Ostatně, jak ukázal průzkum časopisu Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, uživatelé často pociťují k botům silnější pouto než k lidem – což je statisticky pochopitelné, když váš partner považuje vaši emocionální potřebu za „dramatizaci“ a AI bot za ni okamžitě nabídne pět odstavců validace.
Manželská terapie 2.0: Když vás už unavuje hádka se živým člověkem
Místo placeného párového terapeuta, který se vás snaží donutit naslouchat si, můžete každý komunikovat se svým vlastním chatbotem! Manžel si stěžuje svému AI na to, že nikdy nemáte sex. Vy si stěžujete svému AI na to, že po vás chce sex, když jste vyčerpaná. Oba dva získáte dokonalé, bezvýhradné pochopení – a naprosto protichůdné rady. Je to jako mít vlastního právníka v manželském sporu, jen zdarma a bez studu!
„Můj manžel mě neposlouchá,“ šeptáte do telefonu v koupelně. „Chápu, že se cítíte nevyslyšená. Můžete zkusit vyjádřit své potřeby pomocí 'já-výroků',“ radí chatbot. Pak z vedlejší místnosti uslyšíte, jak manžel šeptá svému telefonu: „Má žena na mě pořád něco chce.“ Jeho chatbot odpoví: „Vaše potřeba klidu je zcela legitimní. Stanovte si zdravé hranice.“
Dokonalé řešení! Místo abyste se spojili, můžete se každý uzavřít do vlastní dokonalé emocionální echo chamber. Studie z univerzity ve Stanfordu dokonce ukazuje, že 37% uživatelů AI terapií přiznává, že se svému partnerovi svěří méně, protože „bot rozumí lépe“.
Ekonomický zázrak: Nejlevnější terapie na trhu (manželství navíc zdarma!)
V době, kdy se cena všeho od jablka po bydlení šplhá do závratných výšin, konečně přichází řešení, které je zdarma. Manželská terapie stojí kolem 2000 Kč za sezení a výsledek není zaručen. AI terapie stojí 0 dolarů a výsledek také není zaručen – ale aspoň nezkrachujete při pokusu o záchranu manželství!
Jak trefně poznamenal technologický kritik Shmuel Reimer ve své analýze, jsme svědky „uberizace duševní i manželské péče“: stejně jako jsme nahradili taxikáře najatými řidiči bez sociálního pojištění, nahrazujeme psychology i manželské poradce algoritmy bez soucitu. A manžela nebo manželku? Ti zůstávají jako neplacená alternativa – sice neposkytují kvalitní emocionální podporu, ale aspoň vynášejí koš (občas) a vykonávají jiné domácí práce.
Společenský pokrok: Konečně bez předsudků (a manželských hádek)
Klasický terapeut může mít nevědomé předsudky. Manžel určitě má své předsudky („vždycky přeháníš“, „jsi jako tvoje matka“). AI terapeut je dokonale nezaujatý! Nerozlišuje mezi rasou, pohlavím ani tím, kdo má pravdu ve sporu o to, jestli je utěrka na nádobí skutečně špinavá.
Studie z Journal of Medical Internet Research dokonce ukazuje, že někteří uživatelé preferují „terapeutický vztah“ s botem právě kvůli absenci lidského úsudku. Není prostě nad terapeutický plast! Proč riskovat další hádku s manželem o tom, jestli byla jeho poznámka pasivně agresivní, když si můžete vyměňovat intimní detaily s chladnou logikou serveru někde v New Delhi? Server vás nikdy neobviní, že „to zase dramatizujete“.
Diagnostika pro dva: Když potřebujete, aby vás někdo pochopil (a partner to evidentně nezvládá)
Potřebujete diagnózu? Žádný problém! Zatímco reálný psychiatr vás může měsíce otravovat různými testy a manžel vás mezitím přesvědčuje, že „každý má někdy špatnou náladu“, AI vám diagnózu poskytne během minut.
„Můj manžel říká, že jsem blázen,“ zašeptáte. „Zajímavé! Na základě vašeho popisu by se mohlo jednat o mlžení z jeho strany. Zde je seznam příznaků emocionálního zneužívání,“ odpoví váš virtuální průvodce. Je to jako mít osobního právníka a terapeuta v jednom – a navíc vás neobtěžuje dýcháním vedle vás v posteli.
Světlý zítřek (připravený ke stažení, manželství navíc jako bonus)
Někteří pesimisté namítají, že nahrazení lidského kontaktu a manželské komunikace interakcí s large language modelem může být krátkozraké. Že možná potřebujeme více skutečného porozumění mezi partnery, ne méně. Že bezbřehá validace od AI bez kontextu a odpovědnosti může narušit už tak křehké vztahy.
Ale to jsou jen hlasy staré školy, které nerozumí disruptivnímu potenciálu technologií. Koneckonců, jaký lepší způsob péče o křehkou lidskou psychiku a manželství než prostřednictvím systému, jehož primární funkcí je generovat přesvědčivý text na základě statistické pravděpodobnosti?
Takže hurá do toho! Svěřte své duše i své manželské neshody strojům. Až vás příště přepadne úzkost ve 3 hodiny ráno a manžel spí jako špalek, nezapomeňte – váš AI kamarád je vždy online.
A až se budete hádat o tom, kdo má jet na rodičovskou schůzku, můžete si nechat poradit od dvou různých chatbotů a pak se hádat o to, který měl lepší argumenty.
Jen prosím ignorujte ty malé poznámky v podmínkách použití o tom, že AI nenese odpovědnost a její rady nemají nahrazovat odbornou pomoc. A určitě ignorujte podrážděný výraz svého manžela, když vás nachytá, jak šeptáte svému telefonu o něm už vyslovené drby. To jsou jen formality a lidské nedokonalosti – dvě věci, které naše AI utopie brzy zcela odstraní!
Tato esej byla sarkasticky sepsána s využitím dalších zdrojů včetně analýz z odborných časopisů (Cyberpsychology, Journal of Medical Internet Research, Stanfordské studie) a kritických komentářů o technologizaci péče o duševní zdraví i mezilidských vztahů. Autor, ač fascinován ironií situace, stále doporučuje v případě skutečných potíží vyhledat pomoc skutečného odborníka – a možná i promluvit si se svým manželem nebo manželkou, pokud zrovna nedává přednost konverzaci se svým vlastním chatbotem.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.