Kdo s koho. Spádovost jako poslední zoufalství politiků
Praha právě objevila kulaté kolo. Jmenuje se spádovost a má zachránit pražské střední školy před nájezdem kočovných studentů ze Středočeského kraje, Liberecka a vlastně odkudkoli, odkud táhnou na metropoli. Radní přišel s geniální myšlenkou: „Co kdybychom do Prahy pouštěli hlavně Pražáky?“ A hned je veselo.
Ministr školství Robert Plaga (za ANO) začal vrtět hlavou: „Spádovost středních škol je naprostý nesmysl. Praha sedí na více než 100 miliardách, radní Klecanda za tři roky neudělal nic, a teď chce řešit problém tím, že z toho udělá problém dětí a rodičů.“ A víte co? On má pravdu. Sorry jako...
Když máte v rozpočtu 100 miliard a školu nepostavíte, protože jste příliš zaneprázdněni focením na sociální sítě, pak opravdu není řešením říct dětem z Brandýsa, ať si laskavě zůstanou doma. To je jako kdyby majitel přeplněné restaurace místo přístavby začal vyhazovat hosty z vedlejší vesnice, protože „my jsme tu dřív“.
Kecy o covidu aneb Když dojdou argumenty Jenže Plaga je z ANO. A to je v politice diagnóza sama o sobě. Klecanda mu to vrátil i s úroky: „Bohužel se opět ukazuje nekompetentnost ministra Plagy. Stejně jako za covidu zavřel školy, protože neuměl analyzovat data.“ Tahle výměna názorů je tak dokonalá, až to bolí. Místo debaty o kapacitách, o budoucnosti tisíců dětí, o tom, jak uživit systém, který praská ve švech, si dva pánové v košilích a kravatách hází covidem jako dětičky nad bábovičkami na pískovišti. Plaga byl špatný za covidu, Klecanda je neschopný teď. A výsledek? Děti se na ty školy stejně nedostanou, ale aspoň jsme si to hezky vyříkali.
Ironie? Vrcholná. Protože jestli něco covid skutečně ukázal, tak to, že české školství je připravené na krizi asi jako lyžař na Sahaře. A teď, o pár let později, se stejní lidé hádají o tom, čí je vina, že se nic nezměnilo.
Peníze, peníze, peníze... a zase ti Klausové
A tady se dostáváme k jádru pudla. Protože v celé té debatě nejde ani tak o studenty, jako spíš o to známé „follow the money“. Klaus měl bohužel v tomhle bodě pravdu, i když uznávám, že se to nepíše lehce. Peníze jsou vždycky na prvním místě. Ne student, ne kvalita výuky, ne budoucnost národa. Peníze. Kdo je má, kdo je rozděluje, kdo je ukradl a kdo si na ně teprve brousí zuby.
A v Praze je to najednou krásně vidět. Středočeský kraj by rád posílal děti do Prahy, protože nemusí stavět vlastní školy. Praha by ráda brala peníze za tyhle děti (protože normativy tečou za žákem), ale už by je nechtěla ve svých přeplněných třídách. Takže ideální stav? Peníze ano, děti ne. To by chtěl každý, ne?
Koukněme se na skutečná čísla. .
Žádná nová střední škola se nepostavila. Nula. Nikde. Za poslední čtyři roky nevznikla v Praze jediná nová střední škola. Ani jedna. Místo toho se vedení města vytasilo s geniálním řešením: „Když už nemáme budovy, nacpeme do tříd víc dětí.“ (zastupitelé Praha - květen 2025 - 34 žáků ve třídě). A nezměnily se i kapacity, pokles o necelá dvě procenta asi opravdu nehraje roli.
Všimněte si té krásné ironie. Populární gymnázia a SOŠ, o které je největší zájem, hlásí pokles kapacity. Naopak lycea a učiliště, kam se děti hrnou méně, mírně posilují. Radní to zdůvodňuje tím, že za pokles můžou soukromé školy, které utlumily nabídku. Město prý naopak navýšilo kapacitu ve svých školách o 270 míst v maturitních oborech. Shrnutí? Místo stavění se jen přestavují lavice blíž k sobě.
Žádné nové školy, žádné přístavby, žádné investice do budoucnosti. Jenom administrativní vylepšení typu „ať se tam ty děti nějak vlezou“ a spádové obvody, které mají ten bordel aspoň „uspořádat“. A potom se někdo diví, že Plaga říká, že je to ostuda. Kdyby aspoň za ty pražský miliardy něco postavili... ale to by chtělo vizi, ne?
Soukromé školy jako spása pro ty, co mají prachy
A když už ty peníze, podívejme se na soukromé školy. Těch v posledních letech přibývá jako hub po dešti. Bývalo jich před deseti lety 55 tisíc studentů, dneska přes 75 tisíc. Ale pozor, zadarmo to není. Zatímco někde zaplatíte k 30 000 tisíc ročně, jinde klidně i přes sto tisíc. To už je pěkná sumička, co říkáte?
A najednou je všechno jasný. Volný trh ve školství funguje báječně: pro ty, co na to mají. Děti z bohatých rodin si koupí místo v soukromé škole, děti z chudších jdou do státní, a když se tam nevejdou, tak co, však ať zkusí štěstí příště. Nebo ať zkusí učiliště. Nebo ať zkusí něco. Hlavně ať to nikoho moc nestojí.
Přetlak studentů: Fakta, která bolí
Podívejme se na čísla. Na čtyřletých gymnáziích v Praze klesla mírně kapacita, na středních odborných školách taky. Na učilištích s maturitou sice přibylo, ale to je asi jako kdyby vám místo vysněného auta nabídli koloběžku – hezké, ale není to ono. A do toho se hlásí děti nejen z Prahy, ale ze všech koutů republiky. Jen ze Středočeského kraje jich do Prahy dojíždí 40 tisíc. Čtyřicet tisíc! To už je menší město, které denně pendluje za vzděláním.
Radní si stěžuje, že „vylidňování krajů na úkor hlavních měst není dobře pro nikoho“. Jenže co s tím? Zakázat lidem stěhování? Zavřít hranice Prahy? Postavit zeď mezi Říčany a Kolovraty, protože „je nesmysl, aby dítě z Říčan nemohlo jít do Kolovrat, když je to vedle sebe“?
Kruh se uzavírá aneb O čem to celé vlastně je
Takže si to shrňme. Máme tu:
- Prahu, která léta už systémově nestaví školy a teď by ráda spádovost, aby nemusela.
- Ministra, který má pravdu, ale je z ANO, takže se s ním nebudeme bavit.
- Osobní útoky místo řešení, protože to je vždycky jednodušší.
- Peníze, které tečou bůhvíkam a bůhvíjak.
- Soukromé školy pro ty, co si to můžou dovolit.
- A uprostřed toho všechno dítě, které se chce prostě jenom učit.
Ironie? Vrcholná. Protože na konci dne, až utichnou všechny ty kecy o covidu a kompetencích, až se sečtou všechny miliardy a normativy, až se rozdělí spádové obvody a bodové zvýhodnění, zůstane jenom jedna otázka: Kde se bude ten človíček učit?
A odpověď? Ta bude jako vždycky záviset na tom, kde kdo bydlí, kolik mají jeho rodiče peněz a jestli se náhodou nenarodil do doby, kdy se politici místo stavění škol raději hádají o tom, kdo je víc neschopný.
Volný trh? Ten se směje v koutě, protože jeho logika je neúprosná. Administrativní řešení? Ta se perou o to, kdo vymyslí větší nesmysl. A studenti? Ti ať si počkají, až se dospělí konečně dohodnou.
Ale počkejte, oni se nedohodnou. Protože v politice nejde o studenty. Jde o peníze. Jako vždycky. Ať žije Klausův odkaz.
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
- Počet článků 372
- Celková karma 9,39
- Průměrná čtenost 203x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.