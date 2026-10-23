„Kdo nedělá nic špatného, nemusí se bát.“
Nevadí jim, že jejich telefon ví, kde, jak dlouho a s kým spí, auto ví, kam jezdí, hodinky vědí, kdy jim buší srdce, a sociální síť ví, že včera ve 23:47 hledali příznaky hemoroidů. Ale kabel. Tam je nepřítel.
„Kdo nic neskrývá, nemusí se bát.“
Výborně. Tak sundejte dveře od bytu. Zrušte závěsy. Sdílejte historii plateb. Nahrajte zdravotní dokumentaci na Facebook a pod profilovou fotku napište PIN ke kartě.
Najednou je ticho.¨Ukazuje se totiž, že nikdo neskrývá zločiny. Lidé skrývají normální lidský život.
Většina populace neutajuje státní převrat. Jen nechce, aby celý internet věděl, že ve dvě ráno jedla salám přímo z lednice a následně půl hodiny nadávala na manželku, že gothaj je mnohem horší než vysocina.
Největší ironií je, že tuto větu často pronášejí lidé, kteří se bojí téměř všeho. Čínských kabelů. Ruských routerů. Amerických cloudů. Evropských formulářů. Bezpečnostních aktualizací. Hesel. Dvoufaktorového ověření. Jsou tak paranoidní, až se jejich paranoia bojí sama sebe.
Kdyby jim někdo řekl, že v toasteru sídlí asijský analytik sbírající data o stupni propečení chleba, začnou rozebírat kuchyň. Pokud by jim někdo oznámil, že špehovací čip je v rohlíku, preventivně vyhlásí hladovku. Kdyby jim někdo tvrdil, že KGB odposlouchává přes pokojové květiny, během týdne zmizí polovina fíkusů v republice.
Ale když aplikace zdarma požádá o přístup k poloze, mikrofonu, kontaktům, fotoalbu a duši, kliknou na „Povolit vše“ rychlostí důchodce otevírajícího řetězový e-mail s titulkem: „ŠOK! EU zakáže bramborový salát od roku 2027!“
A hned potom sdílejí status o tom, jak jsou dnešní lidé na internetu důvěřiví. Ne, problém nikdy nebyl soukromí.
Problém je, že někteří lidé chtějí být sledováni, dokud se sleduje někdo jiný. A pak stačí namířit kameru jejich směrem a začnou křičet o lidských právech rychleji než antivir po nalezení trojského koně.
Připomínají pyromana, který celý život běhá s benzínem a pochodní, ale pak hystericky volá hasiče, protože někdo zapálil sirku o tři ulice dál.
A současně píše petici za zákaz sirek. Čínského kabelu se nebojí proto, že je nebezpečný. Bojí se ho proto, že je jednodušší nenávidět kus drátu než pochopit, jak funguje svět.
Je mnohem pohodlnější válčit s ethernetovým kabelem než připustit, že největší bezpečnostní díra mezi monitorem a internetem sedí každé ráno u klávesnice.
Kabel totiž nepokládá nepříjemné otázky. Na rozdíl od odborníků.
A tak máme zvláštní dobu.
Lidé, kteří dobrovolně sdílejí fotky dětí, oběda, dovolené, psa, kočky, chalupy, auta, zdravotních problémů, politických názorů a rozvodu s publikem větším, než měl starověký Řím, nám vysvětlují, že skutečné nebezpečí představuje kabel za osmdesát devět korun. Kabel.
Ten tichý plastový had v rohu kanceláře.
Podle některých odborníků z Univerzity YouTube je uvnitř nejspíš ukrytý agent, serverová farma, dvě družice, tři mikročipy, čtyři generálové a malý Si Ťin-pching s notýskem.
Absolventi této prestižní univerzity dokážou odhalit globální spiknutí i v návodu na topinkovač. A přitom kdyby se o ně někdo opravdu zajímal, byl by to první člověk v historii zpravodajských služeb, který by po týdnu požádal o psychologickou pomoc.
Osm hodin denně sledovat Karla sdílejícího obrázky vlků, citáty falešně podepsané Albertem Einsteinem a statusy začínající větou: „Sdílej, než to smažou!“ ...to není špionáž.
To je trest.
Ne, přátelé. Nikdo vás nemusí sledovat.
Vy všechno vyžvaníte sami. Dobrovolně.
Průběžně. Ve vysokém rozlišení. V několika zálohách.
Na více kontinentech současně.
A ještě jste naštvaní, když za to není dost lajků.
Největší tragédie totiž není čínský kabel. Ani americký cloud.
Ani ruský router.
Největší tragédie je člověk, který technologii nerozumí ani z poloviny, ale má na ni názor o dvě stě procent silnější než lidé, kteří ji vyvíjejí.
A internet udělal jednu osudovou chybu:
Umožnil, aby se takoví lidé našli, navzájem se utvrdili ve své genialitě a začali si říkat „kriticky myslící“.
Přestože jejich nejkritičtější myšlenka za poslední rok byla podezření, že ethernetový kabel pracuje pro Čínu.
Milan Hausner
Když je lež dražší než reklama:
Metě byla právě udělena pokuta v částce odpovídající třem dolarům za každého našince na Zemi, příslovečně řečeno. Nejde jen o data. Jde o důvěru. A o to, že i největší lež se dá prodat jako priorita“.
Milan Hausner
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Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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