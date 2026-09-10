Kdo mi ukradl písmenka...
Máte v hlavě myšlenku ostrou jako břitva, kousavou úvahu, která dá celému tomu absurdnímu zdigitalizovanému vzdělávacímu systému definitivní šachmat. Stačí to jen trochu stylisticky učesat.
Otevřete notebook, nalistujete Claude a napíšete: „Rozveď mou tezi o tom, že selský rozum dnes prohrává s byrokratickou digitalizací.“
Cvak. Vyskakuje červená hláška:
Váš limit zpráv byl vyčerpán.
Zmateně mrkáte. Jak vyčerpán? Vždyť jste celý den neřekli umělé inteligenci ani dobré ráno. Otevřete historii konverzací a zatají se vám dech.
Vaše peněženka leží klidně na stole, internetové bankovnictví se tváří spokojeně, eObčanka v mobilu hlásí maximální zabezpečení. Nikdo vám neukradl ani korunu. Ukradli vám vaši kognitivní kapacitu. Váš mozek na pronájem.
Zatímco jste večer venčili psa, nějaký středoškolák v Uzbekistánu, který si na darknetu koupil vaši ukradenou session cookie za dolar padesát, právě na váš účet vygeneroval stostránkovou seminárku na téma „Vliv Taylor Swift na globální oteplování“. Další čínský bot přes váš profil napsal tři tisíce falešných recenzí na zahradní trpaslíky. A aby toho nebylo málo, nějaký zoufalý manažer z korporátu zrovna z vašeho limitu ždímá už sedmou tabulku o optimalizaci synergických procesů.
Vaše těžce zaplacená dálnice k vědomostem je beznadějně ucpaná cizím mentálním odpadem.
Snažíte se napsat na podporu zoufalý e-mail. Prsty se zastaví nad klávesnicí. Zíráte na prázdný dokument. Zjišťujete tu nejtemnější pravdu naší doby: vy už ten sofistikovaný e-mail nedokážete napsat sami. Chcete znít rozhořčeně, ale profesionálně. Chcete použít slova jako „bezprecedentní narušení integrity“. Jenže bez vašeho digitálního našeptávače z vás vypadne jen: „Dobrý den, někdo mi vzal písmenka, prosím vrátit.“
Jak se téhle lobotomii na dálku bránit?
- Můžete se po každém dotazu paranoidně odhlašovat, jako byste za sebou pálili mosty, a promazávat sušenky v prohlížeči tak zuřivě, až z nich nezbude ani drobek.
- Můžete nainstalovat pět vrstev antivirů, které váš stroj zpomalí natolik, že tu případnou DPIA zprávu raději rovnou naťukáte ručně.
- Zapomeňte na dvoufázové ověření, to je na ukradenou relaci krátké asi jako pěšec proti dámě, hacker už je totiž dávno za hradbami.
- Skutečná obrana v tomto digitálním blázinci je totiž jen jedna. Vypnout Wi-Fi, vytáhnout ze skříně papír s perem a smířit se s tím, že co nemáte pevně ve vlastní hlavě, to vám dneska ukradnou dřív, než stihnete dopít kafe.
Být okraden o peníze je mrzuté. Ale probudit se a zjistit, že se vaše vyjadřovací schopnosti na příštích osm hodin propadly na úroveň houpacího koně, protože vaše intelektuální žetony právě v Manile někdo pálí na generování kódu pro online kasino?
To je horor jednadvacátého století.
Když vám dřív vykradli byt, nezbyl vám ani rohlík. Dnes vám v lednici nechají kaviár, na účtu miliony,
ale vymažou vám schopnost napsat smysluplné souvětí.
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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