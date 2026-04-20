Kdo je větší... Mimoň?
Agent má vlastní počítač, vlastní IP adresu, přístup ke všem osobním údajům, dokonce i k fyziologickým datům ze zdravotního prstenu. Majitel strávil stovky hodin laděním, aby mu pak Mimoň říkal, kdy má jíst, spát, zhasnout a přestat pracovat. A on tomu říká osvobození. Jasně. Já bych spíš jedovatě podotkl: kdo je tady větší mimoň?
Asi si říkáš: „No jo, ale mně by Mimoň fakt ušetřil čas.“ Tak se na chvíli zastav a podívej se do zrcadla. To, co tam vidíš, není uživatel chytré technologie.
- To je člověk, který stráví víkend laděním API, aby pak ušetřil 90 sekund denně na vypínání světla. Gratuluju. Tvá efektivita právě dosáhla bodu, ze kterého není návratu.
Tenhle CEO není hlupák, to jeho portfolio dokazuje. Jenže je tak silný workoholik, že si musí najmout robota, aby mu řekl „dej si pauzu, kámo“. A ten robot mu klidně objedná indické curry, které ten prompter nemá rád. Následuje oprava kódu – ručně. Další pár hodin ladění promptu: Nechci indickou kuchyni...opovaž se.
A pak přijde večer. Běžný smrtelník: ten skutečně osvobozený, zavře laptop, jde na pivo a má v hlavě klid. Majitel agentíka sedí u obrazovky a kontroluje, jestli mu Mimoň náhodou neobjednal věnec na pohřeb babičce, která je ještě naživu. Mimoň totiž klidně objedná květiny přítelkyni, ale kdo ví, jak to má s rozpoznáváním barev. Co když objedná černou stuhu? (Což se povedlo i mně, a nejsem barvoslepý.) To víte, na detailech záleží).
Kdo je tedy větší mimoň? Ten, kdo nemá agenta a v osm večer usne bez mobilu v ruce? Nebo ten, kdo si agenta nastavil, aby mu blikal světly na pozdrav sestře, a pak nadšeně vypráví v podcastu, jak je to efektivní?
Mít agenta, který mě zbavuje otrocké práce, abych ji pak stejně strávil laděním, věru to je osvobození ducha dnešní doby. Rozdíl je v tom, že ta optimalizace toho člověka nejspíš hodně baví. Vlastně pracuješ na tom, abys nemusel pracovat. A přitom by stačilo se prostě… vypnout. Ale to by nebyla tak efektní bžunda, že?
Takže hurá do toho. Kup si OpenClaw. Dej agentovi přístup ke všem účtům, kameře i světlům. A pak napiš blog, jak jsi konečně volný: mezitím co budeš řešit, proč ti AI objednalo třetí pizzu, proč ti zhaslo při čtení a proč ti připomíná, že máš holotropně dýchat.
Jenže ono je to složitější: jsem já sám na tom vlastně jinak? Vždyť jsem v jistém ohledu úplně stejný moula jako náš hrdina. Ehmmm, tedy jen bez toho portfolia ...a bez Mimoně. Nemám agenta, který by mi objednával jídlo, zhasínal světla nebo mi připomínal, že mám otylé tělo. A přesto tu sedím, píšu pseudovtipné texty, analyzuju cizí workoholismus a optimalizuju vlastní neoptimalizovatelné. (Na práci v domácnosti totiž mám … psst.) Rozhodně to není Mimoň.
On má agenta, který mu svým způsobem sabotuje život. Já mám jen sebe. A výsledek je podezřele podobný. Takže kdo je větší mimoň? Ten, kdo strávil 150 hodin laděním agenta? Nebo ten, kdo strávil 150 hodin psaním o tom, jak je to absurdní?
Začínám mít podezření, že jsme na tom oba stejně. Jen já jsem si k tomu ještě nekoupil API.
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.