Kdo je odpovědný za budoucnost dítěte? (Nebo obecněji za dítě)
Pan Svoboda v zásadě správně napsal, že neustále diskutujeme o nedostatku speciálních pedagogů, o přetížených školách, o asistentech, o inkluzi a o rostoucím počtu dětí s různými diagnózami. Podle něj však přehlížíme základní otázku: Proč se tyto děti vůbec rodí?
A dodal něco, co se dnes říká jen velmi potichu. Že část problémů může vznikat už během těhotenství. Že moderní medicína zná rizikové faktory. Že některým poškozením lze předejít. A že společnost raději investuje miliardy do nápravy následků, než aby vedla otevřenou debatu o příčinách. Na první pohled to zní jako opodstatněný názor či při pohledu z druhé strany jako moralizování.
Jenže na druhý pohled se ukazuje, že pod povrchem této provokativní myšlenky vlastně leží jedna z největších filozofických otázek současnosti.
Kde končí svoboda a kde začíná odpovědnost?
Moderní západní civilizace vyrostla na myšlence individuální svobody. Člověk má právo rozhodovat o svém životě. O svém těle. O svých návycích. O svých hodnotách. O svých chybách.
Právě z této představy vznikla většina občanských práv, která dnes považujeme za samozřejmost. Jenže každá svoboda má zvláštní vlastnost. Je jednoduchá do té chvíle, dokud její důsledky nese pouze ten, kdo ji vykonává. Komplikace nastává ve chvíli, kdy následky dopadnou na někoho jiného.
A těhotenství je možná nejzvláštnější situací ze všech. Protože zde svoboda jednoho člověka ovlivňuje budoucnost člověka druhého.
Člověka, který ještě nemůže mluvit. Nemůže protestovat. Nemůže nesouhlasit. Nemůže se bránit. Fetální alkoholový syndrom bývá uváděn jako jeden z příkladů. Jeho význam nespočívá jen v medicíně. Je významný filozoficky.
Představuje totiž situaci, kdy máme poměrně jasnou souvislost mezi chováním dospělého člověka a budoucím handicapem dítěte.
Nejsou to domněnky. Nejsou to pověry. Nejsou to středověké rady porodních bab. Jsou to poznatky moderní medicíny. Jenže... právě tady začíná společenské nepohodlí.
Protože připomenout existenci příčin bývá považováno za útok na soucit. A připomenout potřebu soucitu bývá považováno za omlouvání nezodpovědnosti.
Debata se okamžitě rozpadá na dva zákopy. Na jedné straně stojí moralisté. Na druhé sentimentální idealisté. A mezi nimi zůstává prázdné pole, na kterém by se možná dalo přemýšlet.
Přiznejme si jednu věc. Ne všechny handicapy jsou odvratitelné. Ne všechny poruchy mají známou příčinu. Ne všechny obtíže vznikají chybou rodičů. Příroda není účetní. Genetika není soudce. Osud není tabulka. Lidé se rodí různí od nepaměti.
Bylo by nejen kruté, ale i hloupé předstírat, že každé postižení je důsledkem osobního selhání. Jenže opačný extrém je stejně nebezpečný.
Předstírat, že lidské chování nemá žádný vliv. Předstírat, že všechny rozdíly vznikají náhodou. Předstírat, že prevence neexistuje. To je jen jiná forma intelektuálního pohodlí.
Skutečný problém možná neleží ve zdravotnictví. Možná neleží ani ve školství. Možná leží v tom, že jsme si během posledních desetiletí zvykli mluvit téměř výhradně o právech.
Máme právo být respektováni. Máme právo se rozhodovat. Máme právo nebýt souzeni. Máme právo na pomoc. Máme právo na podporu. Máme právo na ochranu. A většina těchto práv je správná a potřebná.
Jenže vedle katalogu práv kdysi existoval také katalog povinností.
Slovo povinnost však z veřejného prostoru téměř zmizelo. Zůstalo někde mezi starými učebnicemi občanské nauky, vedle zaprášených portrétů Masaryka a cedulí s nápisem „Nerušte vyučování“. Následky ale nezmizely. Ty zůstaly.
Pokud společnost rezignuje na debatu o odpovědnosti, nezmizí problémy. Pouze se přesunou jinam. Do škol. Do ordinací. Do sociálních služeb. Do rozpočtů.Do životů učitelů. Do životů samotných dětí.Účet vždy někdo zaplatí.Jen se změní pokladna.
To však neznamená, že bychom měli začít rozdělovat lidi na hodné a viníky.
Právě zde se otevírá historicky velmi nebezpečné území. Dvacáté století bylo plné lidí, kteří toužili po zdravé, dokonalé a výkonné společnosti.
Začínali u statistik. Pokračovali u diagnóz. A končili u otázky, kdo má vlastně právo být považován za plnohodnotného člověka. Evropa touto cestou už jednou šla. A víme velmi dobře, kam došla.
Proto je nezbytné rozlišovat mezi odpovědností za vznik problému a hodnotou člověka, který s problémem žije. To jsou dvě úplně odlišné věci.
Dítě totiž není vina. Dítě není důkazní materiál. Dítě není trest. Dítě není argument.
Každé dítě, ať už zdravé nebo handicapované, vstupuje na svět se stejnou lidskou důstojností. Právě proto je správné, že společnost pomáhá. Právě proto existují asistenti, speciální pedagogové, terapeuti a sociální služby.
Ne proto, že by vždy schvalovali příčiny některých problémů. Ale proto, že civilizace se pozná podle toho, jak zachází s nejslabšími. Ne podle toho, jak dokonale hledá viníky.
Možná bychom tedy měli současně držet dvě věty, které se zdají být v rozporu. Člověk má nést odpovědnost za svá rozhodnutí. A zároveň dítě nesmí nést následky rozhodnutí svých rodičů. Obě věty jsou pravdivé. Obě jsou důležité. A teprve mezi nimi vzniká prostor pro skutečně dospělou debatu.
Když dnes slyšíme stížnosti na nedostatek speciálních pedagogů, na přetížené školy nebo na rostoucí náklady sociálních systémů, možná nehovoříme jen o školství.
Možná nehovoříme ani o medicíně.
Možná ve skutečnosti vedeme spor o samotnou podobu moderní společnosti. O společnost, která chce být současně svobodná i solidární.
Tolerantní i odpovědná. Soucitná i realistická.
A zjišťuje, že sladit všechny tyto hodnoty dohromady je mnohem těžší, než se zdálo. Protože otázka nakonec nezní:
Proč se rodí děti s různými handicapy?
Ani: Kdo za to může?
Ale mnohem nepříjemněji:
Kolik osobní odpovědnosti jsme ještě ochotni požadovat ve světě, který si zvykl téměř výhradně hovořit o právech?
A možná právě od odpovědi na tuto otázku bude jednou záviset nejen budoucnost školství, ale i budoucnost celé naší civilizace.
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