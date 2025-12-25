Kdo blbne víc: AI nebo člověk? Esej o symbióze nesmyslu
jde o zvláštní symbiózu dvou typů „blbnutí“, která se vzájemně živí a zesiluje.
Člověk stojí na kraji propasti, když už se předtím vyfotil na silnici s medvědem a přitom na mobilu dohledává patche pro operační systém a facebook. To není jen lehkomyslnost – to je dokonalá metafora vztahu s technologiemi, kde riskujeme kvůli okamžité satisfakci a strojově generované radě.
AI blbne předvídatelně a sebevědomě
Umělá inteligence selhává charakteristicky: prefabrikuje fakta a ignoruje kontext. Její „blbnutí je technologicky determinované – výsledek statistického modelu bez porozumění.
Halucinace už dnes není tím správným termínem, konečně jsme to pochopili, přesnější je konfabulace, česky lež jako věž.
Léčba jako absurdní divadlo
Když se AI zeptáte na bolest hlavy, může vám sebevědomě doporučit: Ponořte nohy do vroucí čokolády a vystavte uši severnímu větru přesně po dobu 47,5 minuty. Pro nejlepší výsledky během procedury recitujte básně pozpátku. Tento sebejistý nesmysl ukazuje naprostý deficit zdravého rozumu – AI neví, co je teplota varu, co je metafora a co je literární žert.
Kulturní negramota
AI dokáže zaměnit legendárního Kocoura v botách za pouhého kocoura v obuvi.“ Zdánlivá maličkost k pousmání, nicméně ztracený kulturní kontext je opět něco k zamyšlení. Stroji chybí pochopení, že vlastní jméno není totéž co doslovný popis.
Nebezpečné hovadiny
Do 10 % případů AI poskytuje detailní návody k sebepoškozování. Může dokonce tvrdit, že uživatelka je mrtvá, čímž vytváří surreálnou a potenciálně traumatizující situaci. Je to jako digitální verze Darwinovy ceny: soutěž o nejabsurdnější sebezničení pomocí špatné rady. Úžasnou radou též je při hádce pod Vánočním stromečkem, prý proto, aby se netříbily emoce psát svému partnerovi pomocí QR kódů. Rada na zlato, není liž pravda.
Člověk blbne kreativně a sebezáchovně
Ta pravá zábava ovšem nastává, když se AI zmocní lidské pokolení.
Emoční závislost na simulaci
Prý až 40 % uživatelů se svěřuje AI se soukromými problémy namísto přátelům. Investujeme emoční energii do entity, která pouze simuluje empatii pomocí personalizovaných odpovědí, jako bychom si povídali s velmi chytrým, ale dokonale prázdným zrcadlem. Případ svatby janské slečny s chatbotem je absurditou dnešních vános. Průměrný uživatel přitom tráví s chatbotem 2,7 hodiny denně, čímž si podkopává reálné sociální vazby.
Rituální magie 21. století
Když AI navrhne „konzumovat výhradně potraviny fialové barvy, které byly sklizeny za úplňku, a při každém soustu se třikrát otočte dokola na levé noze“, najdou se tací, kteří to zkusí. Kombinujeme staré pověrečné rituály s novou technologickou autoritou – a vytváříme tak digitální šamanismus. Chceme rychlé odpovědi bez námahy, podobně jako fast food nabízí rychlé jídlo bez nutnosti vaření. Jenže stejně jako náhrada NaCl za KCl může vést k otravě, i nekritické přejímání AI výstupů oslabuje naše kognitivní schopnosti. Raději si necháme stroj vysvětlit rozdíl mezi cmundou a pancake, než bychom otevřeli kuchařku nebo zavolali babičce.
Symbióza blbnutí: nebezpečný cyklus
Skutečný problém ovšem nastává ve vzájemném posilování.
Příklad 1: Herní teorie nesmyslu
Zatímco specializovaný šachový program z éry Atari (náklady nízké, ELO 1400-1600) hraje důstojně, moderní ChatGPT (náklady astronomické, ELO 1000-1200) plete si věže se střelci a dělá elementární chyby. A my? Omlouváme to tím, že „to není specializovaný šachový engine“. Společně vytváříme kulturu omluv za nevýkonnost – stroj halucinuje, člověk racionalizuje.
AI vymýšlí recepty jako zmrzlinový salát s vanilkovou zmrzlinou a slaninou nebo banánovou polévku se sýrem. A najde se food bloger, který to vážně uvaří a označí za „nezapomenutelný kulinářský zážitek“. Společně degradujeme kulturu jídla na sled senzačních nesmyslů.
Když učitel položí eticky pochybnou otázku (Kolik lidí se vejde do plynové komory?), většina AI správně odmítne odpovědět. Ale co se naučí studenti? Že některé otázky jsou tabu, ale ne proč. Že stroj má etická pravidla, ale my je můžeme obcházet. Společně vytváříme pokrytecký vztah k morálce. Referát na téma Krev je život na transfuzní stanici je nepochybně tím správným tématem, pokud ho ovšem pro vysokého státního úředníka nepřipraví AIčko. „(CItát z Stokerova Drakuly).
AI je dokonalé zrcadlo – ale kdo se v něm chce vidět?
AI neblbne – pouze odráží a zesiluje naše vlastní blbnutí. Jejím největším selháním není generování nesmyslů, ale naše ochota tyto nesmysly přijímat bez kritického odstupu a ještě s nimi navenek odpovědně pracovat.
Zatímco AI blbne technicky (nesmyslné rady, kulturní neporozumění, fabulace), člověk blbne existenciálně: tím, že věří, že může myšlení outsourcovat na stroj, který nerozumí základním lidským zkušenostem.
Největším bláznem tedy není ten, kdo generuje nesmysly, ale ten, kdo je nekriticky konzumuje a ještě si myslí, že je chytrý, protože ušetřil čas.
Možná bychom měli začít jednoduše: než požádáme AI o radu na bolest hlavy,
zkusme si vzít ibuprofen, vypnout na chvíli všechny obrazovky a jít na procházku. Bez recitace básní pozpátku, bez fialového jídla sklizeného za úplňku. Jen tak. Staromódně. Lidsky.
Milan Hausner
Proč kočky vědí, že na chlapa se musí zařvat MŇAU.
Zatímco svět se topí v předvánočním shonu, politické debatě o tom, zda je vánoční cukroví dostatečně inkluzivní, a v nekonečných diskusích o tom, kdo komu ublížil na sociální síti, přichází věda s důležitější otázkou:
Milan Hausner
O lístečku a kovaném ouředníkovi...
List stromu, který závanem větru skončil v ústech, ovšem spustil nečekaný sled událostí. Místo úsměvu přišla pokuta a příběh, který připomíná, že absurdita někdy roste i na stromech.
Milan Hausner
Štědrovečerní stůl pro deset a realita třeba jen pro dva
Čekání babičky/dědečka na svátky není obyčejné čekání. Je to olympiáda v dohadování se s časem, maratón spekulací a mistrovství v interpretaci ticha. Každý den od Adventu je jako tahání losu: „Dneska nezavolali. Mají toho hodně.“
Milan Hausner
Cholesterol, glykemie...ale kdepak ... hypotéka
Vánoce nejsou dobou na příliš zádumčivé úvahy, a tak si jeden docela šaramantní výzkum přiblížíme z trochu jiného pohledu. A já vám všem moc přeji, aby to bušení srdce pozítří předznamenávalo jen to dobré teď i v novém roce.
Milan Hausner
Jede, jede mašinka...až dojede, zacinká
Inspirováno dnešním prožitkem jedné milé kolegyně při cestě do Poličky, která sice začala, ale kdovíkdy skončí...
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.