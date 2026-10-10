Kde jsou vlastně hranice?
Za pár let jsme urazili zvláštní civilizační cestu.
- Nejdřív jsme varovali děti, aby nikomu na internetu nesdělovaly osobní údaje.
- Pak jsme začali dobrovolně vyprávět vše Facebooku. Následně Googlu. Nakonec jsme dospěli do fáze, kdy píšeme své nejtemnější myšlenky umělé inteligenci a říkáme tomu „soukromý rozhovor“.
Přitom je to soukromé asi jako výslech v místnosti plné kamer.
Rozdíl je jen v tom, že kamery jsou dnes milé, empatické a používají smajlíky.
Celá generace si zvykla, že AI funguje jako terapeut, zpovědník, deník, manželský poradce, kamarád i noční vrba. Jenže z právního hlediska je to pořád korporátní služba. Váš „nejlepší digitální přítel“ má oddělení compliance, bezpečnostní analytiky a právníky specializované na komunikaci s policií.
Je fascinující sledovat, jak jsme dokázali označit za intimní vztah něco, při čemž sedí mezi vámi a vaším důvěrníkem několik serveroven, dva týmy auditorů a neurčitý počet administrátorů, korektorů a kdoví kdo ještě.
A tak nutně musí přijít ona nepříjemná otázka. Kde je hranice?
- Dnes jsou to výhrůžky masovou střelbou.
- Zítra sebevražedné úvahy.
- Pozítří násilné fantazie.
- Pak paranoidní stavy.
- Pak radikální názory.
- Pak „znepokojivý obsah“.
- Pak obsah, který vyhodnotí algoritmus jako potenciálně rizikový.
Historie ukazuje, že každá hranice nakreslená kvůli extrémům má tendenci se pomalu posouvat směrem k normálu.
Ne proto, že by někdo plánoval totalitu. Protože instituce mají vrozenou tendenci chránit samy sebe.
Je totiž mnohem bezpečnější nahlásit deset nevinných lidí než přehlédnout jednoho vinného. A právě v této matematice opatrnosti se rodí většina omezení svobody. Ne z nenávisti. Ne ze zlého úmyslu. Ale ze strachu z odpovědnosti.
Největší ironie celé AI revoluce možná není to, že stroje začaly mluvit. Ale že lidé přestali rozlišovat mezi důvěrou a službou.
Když si člověk psal deník v roce 1995, největším bezpečnostním rizikem byla zvědavá manželka či potměšilý manžel. V roce 2026 je největším bezpečnostním rizikem skutečnost, že váš deník vám odpovídá. A občas také volá policii.
Největší problém digitálního deníku totiž není, že čte vás. Největší problém je, že naše viny může číst i někdo další.
Generace našich rodičů schovávala deníky pod matraci. My je dobrovolně ukládáme na servery globálních korporací a jsme překvapeni, když se ukáže, že k nim existují klíče.
Je to zvláštní druh civilizační naivity. Dvacet let jsme bojovali proti představě, že nás bude sledovat stát. A pak jsme si pořídili technologie, kterým sami a ochotně vyprávíme všechno.
Co nás trápí.
Čeho se bojíme.
Koho nenávidíme.
Co bychom nikdy neřekli nahlas.
A ještě poděkujeme za empatickou odpověď.
Případ z Floridy proto není příběhem o nebezpečné ženě ani o nezodpovědné umělé inteligenci. Je to příběh o tom, jak jsme si spletli službu s důvěrníkem.
Protože důvěrník vás vyslechne a mlčí. Korporace vás vyslechne, uloží, analyzuje, vyhodnotí a v případě potřeby eskaluje.
A čím lidštěji s námi budou umělé inteligence mluvit, tím snáze na ten rozdíl zapomeneme.
Možná tedy nevstupujeme do éry umělé inteligence.
Možná vstupujeme do éry, kdy se soukromí nebude ztrácet proto, že nám ho někdo vezme. Bude mizet proto, že ho budeme dobrovolně směňovat za pohodlí.
Za personalizaci.
Za pocit bezpečí.
A především za ten opojný pocit, že nám konečně někdo naslouchá.
Ne to, že stroje začaly mluvit, je největší kulturní zlom této doby.Skutečný zlom nastal ve chvíli, kdy jsme jim začali svěřovat tajemství, jako by uměly mlčet.
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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