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Kávový harmonogram přežití

Milan Hausner
Máme to ale magický svět kolem nás. A těch vědců, a těch názorů. Panečku, jak se v tom mám kofeino maniak napříkad vůbec vyznat?

Vítejte v magickém světě moderní vědy, kde má lidský žaludek zhruba stejnou odolnost jako papírové brčko v horké čokoládě. Stačí si ráno nalít do prázdného břicha šálek kávy a podle nejnovějších tabulkových proroctví se okamžitě řítíte do záhuby.

Ranní šálek jako zbraň hromadného ničení, nebo lék na nesmrtelnost?

Nebo taky ne. Záleží jen na tom, čí pokladna zrovna financuje nejbližší grant. Pojďme se podívat na to, jak nám „nezávislí odborníci“ servírují pravdu vždycky přesně tak, jak se to hodí do krámu těm, kdo zrovna platí recenzenta.
Ranní káva jako tichá likvidace organismu

Zatímco ještě včera bylo probuzení bez kofeinu považováno za porušení lidských práv, dnes nám alarmující studie z wellness laboratoří oznamují, že káva nalačno je vlastně legální exekuce.

  • Žaludeční inferno: Jakmile kofein dopadne na prázdnou sliznici, okamžitě spustí kyselinovou erupci, která vám rožhaví jícen, rozpustí zubní sklovinu a vyrobí vředy velikosti menšího kráteru.
  • Kortizolová apokalypsa: Hladina stresového hormonu prý vystřelí tak vysoko, že se z klidného člověka stává třesoucí se trosečník na bouřlivém moři úzkosti.
  • Okamžitá střetová reakce: Třetina populace prý po prvním hlltu okamžitě běží na toaletu, protože káva funguje jako biologická raketa země-střeva. (Ehmm, zaplať panbůh).

Kdo tenhle narativ tlačí? Náhodou přesně ti, kteří vám obratem potřebují prodat drahou bylinnou tinkturu na zklidnění nervů a sadu meditačních krystalů.

„Klid, je to mýtus,“ vzkazuje sponzorovaný dietolog

Než ale stihnete svůj kávovar vztekle vyhodit z okna, přichází protistrana. Renomovaní odborníci z velkých klinik mávnou rukou a s úsměvem tvrdí, že lidský trávicí trakt je vlastně zázračný samoregulační stroj a káva mu nemůže ublížit ani omylem.
Žádné vředy prý nezpůsobuje bakterie v kávě, ale Helicobacter pylori, a reflux je jen výmysl obézních lidí. A pokud přece jen cítíte mírné pálení žáhy, vědecká rada má naprosto geniální (a komerčně zcela bezchybné) řešení:

  • Kupte si avokádo a ořechové máslo: Zdravé tuky přece skvěle neutralizují kyseliny!
  • Investujte do rostlinného mléka: Protože černá káva je divoká, ale sójová nebo mandlová břečka za dvakrát tolik peněz je rázem vědecky schválený lék.
  • Hlavně tam nedávejte cukr: Cukr je totiž zlo, které vás uvrhne do bludného kruhu únavy... což je skvělá výmluva pro prodejce bezcukrových bio-sušenek.

Závěrečné rozřešení: Kdo platí, ten hraje

A co na to celá věda na konci dne? Jako velkolepá tečka nakonec přichází zpráva, že pravidelní pijáci kávy mají v pozdějším věku menší pravděpodobnost vzniku demence.
Shrnuto a podtrženo:Ráno vám káva rozežere žaludek, vystřelí kortizol do vesmíru a přivede vás k šílenství, ale v osmdesáti letech si aspoň budete pamatovat, že vám to celou dobu říkali.

Na zdraví! A Harward tvrdí, ráno je kafčo super, odpoledne nic moc, ale večer, tak to si rovnou pište nekrolog.

Hlavně si nezapomeňte ke každému šálku přikoupit drahé avokádo od správného sponzora

Grok Imagine

Autor: Milan Hausner | pátek 18.9.2026 0:00 | karma článku: 0 | přečteno: 2x
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Milan Hausner

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