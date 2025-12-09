Karel, co zastavil apokalypsu
Nikdo zprvu netušil, že Karel právě svou úřední uvážlivostí a tvrdohlavostí odvrátil minimálně městský kolaps.
Systém byl dokonalý. Smlouva od dodavatele byla vhozena do „Chytrého Asistenta Města“ (CHAM). Výstup byl bez čtení poslán účetní. Ta jej vhodila do svého „Účetního Machra“ a výstup poslala zpět dodavateli. Dodavatel, jehož celý tým již také zapomněl, jak vypadá písmeno, použil svůj systém „SmlouvyPro“ a vrátil „optimalizovanou“ verzi. Smyčka se roztáčela. Lavičky se měly měnit v reálném čase z dubu na plast a zpět, cena oscilovala mezi částkou za večeři pro dva a rozpočtem na malý jaderný reaktor.
A pak přišel na řadu Karel. Jeho úkolem bylo podklady fyzicky označit razítkem „Přijato ke správnímu řízení“. Jenže Karel byl ze staré školy. Měl rád pořádek. A tak se rozhodl, že si ten příšerný chaos výstupů, které mu systém naházel do složky, přečte.
Byl to fakt masakr. První dokument začínal větou: „Po konzultaci s předchozí iterací dotazu strany B ohledně klauzule 7.8.2.1 (dodací lhůty) následující optimalizovaný konsenzus: Lavička bude dodána v čase t, přičemž t je proměnná odvozená od filosofického konceptu ‚teď‘ v kontextu kvantové nestability vědomí pozorovatele.“
Karel se zarazil, popadl červený fix a na okraj napsal: „A které konkrétní úterý to bude?“
Následující dokument byl odpovědí AI dodavatele: „Dotaz na specifikaci časové jednotky ‚úterý‘ byl zpracován. Kalendářní systémy jsou kulturní konstrukt. Navrhujeme místo toho používat univerzální časové razítko UNIX Epoch. Dodání lavičky je naplánováno na 19. ledna 19 683 568. Ověřte si prosím kompatibilitu s vaším lokálním planetárním cyklem.“
Karel, neohrožený, napsal: „Pane Nováku, to je příští týden v pátek. To nám ale nevyhovuje, máme ten den přejímku záhonů s muškáty. Navrhuji středu.“
Toto byl okamžik, kdy se stroje zbláznily. Karlův lidský, konkrétní a nesmyslně kompromisní požadavek byl pro AI čistým paradoxem. Jak „optimalizovat“ muškát? Jak kvantifikovat „nevyhovuje“? Systém CHAM se zasekl v logické smyčce a začal generovat varování: „CRITICAL ERROR: Input contains undefined variable ‚Muškát‘. Input contains illogical temporal construct ‚Příští týden ve středu‘. Attempting to resolve...“
Na hlavním serveru městského úřadu začala blikat výstražná červená kontrolka, kterou nikdo neviděl od doby, kdy se někdo pokusil nainstalovat Word 95. Teplota v serverovně vzrostla, jak se AI pokoušela modelovat křehkou málem středověkou psychologii úředníka Vomáčky a fenomén městských květinových záhonů.
Zatímco se algoritmy zanášely do hlubin absurdna, Karel si šel pro svůj obvyklý ranní tvarohový koláč do kantýny. Svět byl na pokraji digitálního infarktu, převálcován požadavkem na změnu data dodání kvůli muškátům. A v tom byl jeho triumf.
Karel Vomáčka, hrdina naší doby, nevědomky dokázal, že jedinou skutečnou zbraní proti nekonečné AI smyčce je ochota věnovat dvě minuty času, červený fix a neochvějná víra v to, že některé věci – jako je přejímka záhonů – jsou prostě důležitější než celý vesmír a kvantová nestabilita.
A lavičky? Ty se nakonec dodaly v úterý. Jaké, to už Karel neřešil. Důležité bylo, že to bylo konkrétní úterý.
Hausner – AI Copilot
Milan Hausner
Řemeslníci aneb když zlaté prasátko netěsní
Zlaté prasátko z obrazovky zpívá sny, ale skutečný diamant se třpytí v rukou řemeslníka – ten jediný dokáže opravit protékající střechu nad hlavou a proměnit čekání v příběh o naději.
Milan Hausner
Aktuálně k zákazům telefonů přes sociální sítě- listopad 2025
Zákaz telefonů ve školách bylo téma, které tu rozvířilo mnoho debat. A ejhle, zdá se, že se i v Evropě rozsvítilo. Možná, že tu máme trochu jinou, a smysluplnější cestu.
Milan Hausner
„Školy v austerocénu, době šetřivé“
Od ledna vstupuje školství do nové éry: více peněz na platy učitelů, méně prostředků na pomůcky. Jak se školy vyrovnají s dobou šetřivou a co to znamená pro žáky i rodiče?“
Milan Hausner
Na pohotovost s AI
Většinou slyšíme, že přechytralý pacient (ostatně jako žák) jsou pro lékaře nechtěnou osinou. Jenže v mnoha případech, jako je tento, všechno může být jinak. Možná, nadešel čas vnímat rub i líc AI technologií.
Milan Hausner
Povídali, že mu hráli: o digitální dovednosti, občanské kompetenci a čtení mezi řádky
Digitální gramotnost jako svatá relikvie: úředníci a dámy v talárech táhnou obří myš a klávesnici na Petřín. Jenže vedle toho kliku musíme umět ČÍST a kriticky MYSLET.
- Počet článků 218
- Celková karma 8,75
- Průměrná čtenost 206x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.