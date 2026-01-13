Kámoš, všude kam se podíváš
Ano, přesně takový přítel nám chyběl. Protože když si dnes ráno povídám s toustovačem a kávovar se na mě dívá s výčitkami, je logickým dalším krokem pořídit si na stůl další sledovací zařízení od společnosti, která se živí prodejem přisvícených myší.
„Váš osobní rádce, který nepozorovaně ovlivňuje a vylepšuje digitální zážitky.“ To zní úplně nevinně, ne? Ne, to zní jako definice digitálního parazita v premium kabátku od světoznámého módního gurua. Potřebujeme snad korporátní entitu, která bude „nepozorovaně ovlivňovat“ naše ráno, naše nápady a naše chvíle úniku? Co přijde pak? Asistent, který mi nepozorovaně ovlivní názory, výdaje a emoce?
Razer to balí do frází o kreativitě a herním zážitku. Skvělé. Takže místo abych se soustředil na práci nebo byl ponořený do hry, budu konverzovat s chytrým budíkem na steroidech, který mi bude radit, jak mám lépe prožít svůj vlastní život. „Hele, tvůj nápad na logo je slabý, ale koupil bys novou herní klávesnici s mým logem?“ „Tvoje taktika v CS:GO je mizerná, ale podívej se na ten úžasný RGB podsvit mé nové edice!“
Je to vrchol řešení problémů, které nikdo neměl. Naše životy už teď rezonují hlukem notifikací, algoritmických doporučení a digitálního neklidu. A teď nám chtějí prodat dalšího aktivního účastníka téhle psychózy, zabaleného jako luxusní službu.
„Nedílná součást moderního životního stylu“ – jinými slovy: kolečko pro křečka v kleci herní estetiky. Místo abychom přemýšleli, jak technologie odbourat, jak se zklidnit a soustředit, přidáme si do osobního prostoru mluvícího špeha s nálepkou „společník“.
- Ne, já tohle fakt nechci, a pevně věřím, že to pravé lidské jádro taky ne.
- Chceme technologie, které nám skutečně slouží, nevytvářejí umělou závislost a nemanipulují s námi pod pláštíkem pomoci. Chceme soukromí, autenticitu a chvíle, kdy nás nikdo a nic nehodnotí. Ne dalšího vševědoucího digitálního šmejdílka, který bude prodávat naše pozornost, naše data a naše životní okamžiky zpět nám – jako prémiovou funkci.
Takže díky, s poděkováním odmítám. Svůj stůl si raději nechám jako poslední kus osobního území, který ještě nekomentuje můj výběr snídaně. Včetně těch drobků, kelímků od jogurtu, ale ten stůl je můj, a nehodlám se o něj s nikým dělit.
Někdo v komentářích na youtube napsal: „tohle je nejosamělejší vynález století. Z té sklenice bude jen křupavá a lepkavá hmota.“
A taky: „Soudný den v Terminátorovi mi při pohledu na tohle dílo přijde jako milosrdnější konec lidstva, než cesta, kterou se momentálně ubíráme.“
A já jen pokyvuji hlavou.
- Počet článků 281
- Celková karma 8,53
- Průměrná čtenost 207x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.