Kam vlastně (ne) patříme?

Existují národy, které celý svůj historický život řeší otázky prosperity, bezpečnosti, technologického pokroku nebo kvality vzdělávání. A pak existujeme my, národ, který pravidelně pořádá národní olympiádu...

... v disciplíně „kam vlastně patříme“ Zatímco v jiných zeměpisných šířkách se lidé ráno probudí a jdou prostě pracovat na tom, aby jim fungoval stát, my se nejprve podíváme z okna, abychom zjistili, zda náš dnešní krok směřuje na Západ, na Východ, nebo jestli jsme náhodou nezůstali trčet v nějakém meziprostoru, který pracovně nazýváme „specifická česká cesta“.

Tato naše staletá obsese otázkou, kam se vlastně „cpeme“, v sobě nese kouzelný paradox. Vyvolává totiž představu, že celá naše existence je jen neustálým pokusem proklouznout na VIP večírek, kam nás nikdo nepozval, kde nám nerozumějí a kde navíc musíme mluvit cizím jazykem. Máme pocit, že se biologicky ani kulturně nehodíme do salonů, kde se debatuje o globální budoucnosti, protože pod sakem pořád tajně schováváme ty pověstnou slámu v sandálech; ne jako genetickou výbavu, ale jako hluboce zakořeněný projev našeho kulturního vzdoru.

Smutnou pravdou ale je, že to věčné přešlapování na evropském rozcestí není žádný osudový geografický trest. Je to spíš naše nejoblíbenější výmluva. Dokud totiž budeme s vážnou tváří řešit dilema, zda je naše nátura kompatibilnější s anglosaským pragmatismem, románskou elegancí, nebo východním fatalismem, nemusíme řešit mnohem přízemnější věci. Například to, proč nám postavení deseti kilometrů dálnice trvá stejně dlouho jako jiným stavba celé kosmické stanice.

Je to geniální strategie: Proč bychom měli reformovat školství nebo digitalizovat státní správu, když můžeme místo toho uspořádat další tři sympózia o tom, zda je naše národní povaha dostatečně „západní“ na to, abychom zvládli vyplnit online formulář?

Tento náš pocit, že „nepatříme nikam“, nakonec není ničím jiným než projevem pohodlnosti. Zvykli jsme si na roli věčného kritika, který sedí na barové stoličce v rohu globálního dění, odmítá jít tancovat, protože „tyhle moderní rytmy mu biologicky nesedí“, ale uštěpačně komentuje každého, kdo se na parketu aspoň snaží držet krok. Možná bychom si ale měli konečně přiznat, že ten večírek už dávno pořádáme doma. Jen místo toho, abychom uklidili v předsíni a opravili tekoucí kohoutek, raději dál stojíme u okna a dumáme, jestli k nám ten průvan fouká z té správné světové strany.

Autor: Milan Hausner | pátek 22.5.2026 7:39 | karma článku: 0 | přečteno: 18x

Milan Hausner

  • Počet článků 526
  • Celková karma 8,25
  • Průměrná čtenost 201x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

