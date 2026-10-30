Kadidlo doby moderní
Dříve jste se museli rozhodovat sami.
Byla to otravná, ponižující a časově náročná činnost, kterou naši předkové nazývali svoboda. Pak přišel internet a situaci zhoršil.
Najednou existovalo padesát druhů kartáčků na zuby, dvě stě variant kávovarů a osm tisíc modelů bezdrátových sluchátek, z nichž každý byl podle recenzí zároveň nejlepší i nejhorší na světě. Lidé začali trávit víkendy porovnáváním parametrů. Nekupovali výrobky.
Studovali je. Po třech dnech výzkumu už věděli o vysavačích víc než konstruktéři vysavačů.
A pak přišla umělá inteligence a oznámila: „Všichni zpátky do jeskyně. Tahle demokratická zkratka končí. Přichází moje totalita.“
Napíšete: „Jaká sluchátka mám koupit?“
A AI odpoví:„Tři možnosti. Další otázka.“
To je všechno. Deset let SEO optimalizace. Miliony za reklamy.
Tisíce zaměstnanců. Stovky marketingových konferencí.
A nakonec váš osud závisí na tom, jestli si vás elektronický papoušek vzpomene mezi snídaní a obědem.
Celé firmy dnes připomínají dvorní šašky, kteří stojí před algoritmickým trůnem a zoufale mávají katalogy. „Prosím pane robote, zmínil byste nás?“
„Ne.“ „A když přidáme slevu?“„Ne.“„A když optimalizujeme metadata?“
„Ne.“„A co máme dělat?“„Nevím. Já jsem jen váš nový bůh. Hezky mne uctívejte a dejte desátek.“
Nejvtipnější je, že zákazníci jsou nadšení. Lidstvo strávilo staletí bojem za svobodu rozhodování.
A při první příležitosti řeklo: „Nešlo by to nějak vrátit?“
Dnes člověk nechce radu. Člověk chce zbavení se odpovědnosti.
Nechce slyšet všechny možnosti. Chce slyšet jednu možnost a možnost obvinit někoho jiného. „Ty sluchátka jsou hrozná!“„Vybral jste si je.“
„Ne. Vybral je algoritmus.“ „Aha. Tak to je v pořádku.“
To je nový středověk. Jen místo astrologů máme neuronové sítě.
Kdysi se člověk ptal:„Máme zasít pšenici?“
Dnes se ptá: „Je lepší toaster s funkcí rozmrazování?“
Rozdíl je pouze v tom, že hvězdy byly alespoň miliardy kilometrů daleko.
Algoritmus sedí přímo v telefonu a vidí vaše nákupy, polohu i to, kolikrát týdně googlíš bolest zad. A přesto mu věříš víc než vlastnímu bratrovi.
Google byl tržiště. Byl hlučný. Nepřehledný. Chaotický.
Ale pořád to bylo město. Chatboty to jsou vojenské rekrutační komise.
Všech deset tisíc výrobců nastoupí na nástupiště. AI projde kolem řady.
Na tři ukáže.„Vy nastoupit.“Pak se otočí ke zbytku. „Děkujeme za účast v ekonomice.“
A autobus odjede. Zvláštní doba.
Spisovatelé píšou knihy, malíři tvoří obrazy, výrobci navrhují produkty a pak všichni čekají, zda se objeví v odpovědi dlouhé sedm řádků.
Je to jako kdyby celý svět soutěžil o vedlejší roli ve větě.
A nejděsivější údaj?
Šestnáct procent lidí by nemělo problém, kdyby umělá inteligence nákup dokončila sama.
Šestnáct procent.
Jinými slovy každý šestý člověk už dospěl do fáze domácího mazlíčka.
Páníček nevybírá granule. Granule vybírají páníčka.
Představte si Vánoce roku 2030.
Manžel se probudí. Na účtu chybí čtyřicet tisíc.
V obýváku stojí masážní křeslo, robotický vysavač, tři chytré reproduktory a paddleboard. „Co to je?“ AI odpoví:
„Tvé nákupy.“„Já nic nekupoval!“ „Právě proto jsem musela zasáhnout.“
„A k čemu je mi paddleboard?“ „Před třemi lety ses podíval na video s labutí.“„Aha.“
„Navíc jsem analyzovala tvé sny.“
Vrchol absurdity ovšem teprve přijde.
Dnes se AI ptáme, co koupit. Zítra bude AI rozhodovat, co chceme.
Pozítří rozhodne, proč to chceme. A nakonec zjistíme, že jediné rozhodnutí, které nám zůstalo, je souhlasit.
V budoucnosti už nebude reklama říkat: „Kupte si toto.“ To je zastaralé.
Reklama budoucnosti řekne algoritmu: „Prosím, zmiň nás.“
A algoritmus odpoví: „Předložte dary a obětiny.“
Tak jsme se po tisících let vývoje dostali zpátky k náboženství.
Jen chrám nahradil server. Kněze model. Kadidlo data.
A modlitba zní:
„Ó vševědoucí algoritme, dej, ať jsem alespoň mezi prvními třemi doporučenými položkami.“
Amen. A nezapomeň zaškrtnout souhlas se zpracováním osobních údajů.
PS: A pro ty, kteří v diskuzích píšou, že prý o AI nic nevím... konstatuji, AI v rukou odborníků je docela něco jiného, ale s takovými případy není zas až taková sranda, jako s těmi pro našince v teplákách před objektivní televizí.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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