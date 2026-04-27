Jsou různá, zvlášní loučení
A tak se mi... ani nevím proč a na jaký popud ... náhle vynořila vzpomínka na moje mládí a na moje první vytoužené miminko, holčičku. A jak už to bývá, všechno se děje docela rychle.. Vždyť víte, jak ty narozené uzlíčky rostou: sotva se rozkoukáte, už jsou o číslo větší.
Za mých mladých let se miminka nosila v zavinovačkách s nažehlenými volánky. Běžné oblečení tvořily bílé košilky, zdobené dupačky, kabátky, bílé čepičky, vše jen tehdy z přírodních materiálů krásně běloskvoucích a provoněné sluncem; krom toho byly nezbytnou součástí růčně pletené svetříky od zručných babiček či tet. Jeden měsíc, druhý, třetí … a najednou je všechno malé. Co zbývá? S trochou lítosti vše naposledy vyperete, uhladíte a pečlivě uložíte do krabic. Tentokrát ještě s nadějí a vírou, že je jednou znovu otevřete.
A pak opravdu přijde čas radosti. Po letech znovu odklopíte víko, oživíte ty kouzelné malinké oblečky, nažehlíte volánky, složíte je do skříněk v dětském pokoji. Přivoníte k nim a ony pořád voní krásně. A netrvá dlouho a další malý zázrak je na světě. Druhá malá princezna, takže růžová zůstává v kurzu.
Jenže čas utíká příliš rychle. Vše se opakuje: holčička roste, nožičky už vykukují z peřinky ven, i košilky jsou najednou krátké. Je třeba nových, větších. A přichází mamin smutek. Podvědomě tuší, že to, co teď odkládá, je už navždy. Něco, co se nikdy nevrátí.
S láskou hladí všechny ty věci, a když je ukládá do prázdné krabice, stékají jí po tváři slzy. Tentokrát je to opravdu napořád.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.