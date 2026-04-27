Jsou různá, zvlášní loučení

Od Jany. Jsou různá zvláštní loučení. Stáří bilancuje, vrací se k tomu, co bylo, a bojí se toho, co přijde. Čím je člověk starší, tím víc otázek se v něm ozývá.

A tak se mi... ani nevím proč a na jaký popud ... náhle vynořila vzpomínka na moje mládí a na moje první vytoužené miminko, holčičku. A jak už to bývá, všechno se děje docela rychle.. Vždyť víte, jak ty narozené uzlíčky rostou: sotva se rozkoukáte, už jsou o číslo větší.

Za mých mladých let se miminka nosila v zavinovačkách s nažehlenými volánky. Běžné oblečení tvořily bílé košilky, zdobené dupačky, kabátky, bílé čepičky, vše jen tehdy z přírodních materiálů krásně běloskvoucích a provoněné sluncem; krom toho byly nezbytnou součástí růčně pletené svetříky od zručných babiček či tet. Jeden měsíc, druhý, třetí … a najednou je všechno malé. Co zbývá? S trochou lítosti vše naposledy vyperete, uhladíte a pečlivě uložíte do krabic. Tentokrát ještě s nadějí a vírou, že je jednou znovu otevřete.

A pak opravdu přijde čas radosti. Po letech znovu odklopíte víko, oživíte ty kouzelné malinké oblečky, nažehlíte volánky, složíte je do skříněk v dětském pokoji. Přivoníte k nim a ony pořád voní krásně. A netrvá dlouho a další malý zázrak je na světě. Druhá malá princezna, takže růžová zůstává v kurzu.

Jenže čas utíká příliš rychle. Vše se opakuje: holčička roste, nožičky už vykukují z peřinky ven, i košilky jsou najednou krátké. Je třeba nových, větších. A přichází mamin smutek. Podvědomě tuší, že to, co teď odkládá, je už navždy. Něco, co se nikdy nevrátí.

S láskou hladí všechny ty věci, a když je ukládá do prázdné krabice, stékají jí po tváři slzy. Tentokrát je to opravdu napořád.

Autor: Milan Hausner | pondělí 27.4.2026 11:59

Milan Hausner

Morální autorita ve světě deepfaku

Deepfake, syntetická média tak věrná, že realitu napodobují s větší sebejistotou než realita sama, představují možná největší výzvu pro moderní pojetí pravdy...

27.4.2026 v 9:32 | Karma: 0 | Přečteno: 39x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

BUST ROLL B1...ta, co vás sice odmítne, a ještě vám to vysvětlí

Na dnešní reklamu (doufám, že mi ji admini nestáhnou) mne navedla nabídka jedné AI firmy, která nabízí doslova robota na míru, muže či ženu, v libovolném tvaru, velikosti a s různými funkcemi. Uznejte, to se prostě nedá odmítnout.

26.4.2026 v 9:08 | Karma: 6,10 | Přečteno: 124x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Novorozenec online dřív než offline

Maminky sdílejí děti jako nové kabelky: detailní fotky, intimní momenty, celý život v přímém přenosu. Jen se zapomíná, že publikum si nevybírá dítě, ale algoritmus.

26.4.2026 v 0:00 | Karma: 9,69 | Přečteno: 170x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Panečku, to jsou ale noviny. Ty televizní, ale o televizi dnešní doby

Report založený na průzkumu mezi 600+ americkými diváky napříč generacemi (Gen Z až Baby Boomers, viz schéma) tvrdí, že televize není mrtvá, ale transformovala se... v co? To posuďte sami...

25.4.2026 v 9:40 | Karma: 8,94 | Přečteno: 216x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Alzheimer si na mne nepřijde. Mám slepé střevo...

Po desetiletích, kdy nám vědci s kamennou tváří a granty velikosti menšího (spíš většího) rozpočtu NASA tvrdili, že Alzheimer je o mozku, je to možná (ale jen krapet) jinak. Koukněte sami...

24.4.2026 v 12:38 | Karma: 15,34 | Přečteno: 276x | Diskuse | Společnost
Milan Hausner

  • Počet článků 479
  • Celková karma 9,18
  • Průměrná čtenost 204x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

