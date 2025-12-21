Ježíšek myslí za nás...ale asi to zabalí

Vánoce jsou za dveřmi, vzduch voní jehličím, cukrovím a očekáváním. Děti po celém světě píší Ježíškovi dlouhé listy plné přání: o nový telefon, AI hračku, samo jezdící kolo nebo herní konzoli.

Letos se ale Ježíšek rozhodl přidat ke svým dárkům i krátké, ale přeci jen sdělení.

Škarohlídi napíšou, že bych si měl tu radu taky vztáhnout na sebe, což připouštím, ovšem to byste to potom vůbec nepřečetli a rebus byste řešili až do přístích Vánoc. Otázkou taky zůstává, jestli by i ten Ježíšek neměl tu prosbu taky zabalit, protože jak vás lidičky znám, tak její vyznění dopadne přesně stejně jako všechny sliby o Vánocích.

Přesto vám všem ale přeji jen to nejlepší...

Autor: Milan Hausner | neděle 21.12.2025 7:02 | karma článku: 0 | přečteno: 6x

Milan Hausner

  • Počet článků 235
  • Celková karma 8,52
  • Průměrná čtenost 202x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

