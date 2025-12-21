Ježíšek myslí za nás...ale asi to zabalí
Letos se ale Ježíšek rozhodl přidat ke svým dárkům i krátké, ale přeci jen sdělení.
Škarohlídi napíšou, že bych si měl tu radu taky vztáhnout na sebe, což připouštím, ovšem to byste to potom vůbec nepřečetli a rebus byste řešili až do přístích Vánoc. Otázkou taky zůstává, jestli by i ten Ježíšek neměl tu prosbu taky zabalit, protože jak vás lidičky znám, tak její vyznění dopadne přesně stejně jako všechny sliby o Vánocích.
Přesto vám všem ale přeji jen to nejlepší...
Milan Hausner
Vánoční teambuilding. Cukroví, formulář a pasivní odpor.
Když jsem si včera přečetl článek pana Zvěřiny, tak se ve mne vařila krev. To víte, zkušenost... Když jí zchladili na dialýze, tak mi došly některé souvislosti. Jen ten titulek je bulvární až běda.
Milan Hausner
Mezi kladivem a klávesnicí
Pan Flaška mne inspiroval, když označil můj uštěpačný pesimismus paranoiou. Můj táta byl psychiatr, a tak jsem pár opravdových paranoiků opravdu potkal. Věru, paranoia to fakt nebude :) :)
Milan Hausner
Když se rozhoduje stroj: Roje dronů a algoritmus bez svědomí
Když se rozhoduje stroj: Roje dronů a algoritmus bez svědomí. AI řízené roje dronů, schopné samostatně vyhodnocovat cíle, koordinovat útoky a měnit taktiku v reálném čase.
Milan Hausner
Slzy na síti ...ach, jak procítěné VI.
Zranitelnost na oko je jako módní brýle: nasadíte je, aby všichni viděli, že „vidíte hloubku“, ale ve skutečnosti jde jen o dobře nasvícený doplněk.
Milan Hausner
Digitální euro: sen o penězích, co si Vás dobře pohlídají
Evropská centrální banka, ta laskavá chůva našich peněženek, nám chystá opravdu grandiózní dárek. Digitální euro = digitální juan.
Další články autora
- Počet článků 235
- Celková karma 8,52
- Průměrná čtenost 202x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.