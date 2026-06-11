Ještě jednou a stručněji! Jak se tvoří jazyková gramotnost!
Evidentě jsem neuspěl. Tedy vezmu to znovu a jednoduše.
- Tvrzení, že zrušení povinné angličtiny od první třídy znamená „krok zpět“ a národní hloupnutí, je typický salonní populismus lidí, kteří vidí školu jen jako tabulku s hodinami.
- Kvalita vzdělávání se neměří časem stráveným v lavici, ale tím, kdo před tou tabulí stojí.
- Nalít miliardy do plošného diktátu v zemi, kde strukturálně postižené regiony nemají dostatek aprobovaných jazykářů, není vizionářství, ale sabotáž.
- Výsledkem by nebyly bilingvní děti, ale sedmiletáci s doživotně zkaženou výslovností a odporem k jazyku, které učil tělocvikář s bídnou úrovní B1 jen proto, aby se zaplnil rozvrh.
- Tento fetiš raného věku zcela ignoruje kognitivní psychologii i realitu českých sboroven. Starší dítě ve třetí třídě, které má upevněnou mateřštinu a rozvinuté logické myšlení, absorbuje mechanické základy (zvířátka a barvičky) za zlomek času a bez didaktického traumatu. Navíc v éře tabletů, her a globálního digitálního obsahu už škola dávno není tím tajuplným místem, kde dítě angličtinu slyší poprvé.
- Úlohou moderní školy není hrát si na „talking monkey“ v první třídě se sedmadvaceti dětmi v lavici, ale dát živelně odposlouchanému jazyku systém a gramatický řád ve chvíli, kdy je na to mozek žáka zralý.
- Plošná povinnost bez personálního pokrytí by sociální propasti nesmazala, ale brutálně prohloubila. Zatímco saturovaná městská škola nabídne dětem rodilého mluvčího, škola v pohraničí unaveného suplenta. Formální rovnost počtu okének v rozvrhu a to ještě na papíře je nebezpečná chiméra.
- Skutečná jazyková úroveň národa se netvoří ministerským dekretem ani bičem na ředitele – ti ambiciózní hodiny stejně využijí, protože reagují na poptávku rodičů.
Skutečná konkurenceschopnost stojí na investicích do učitelů, odvaze omezit plošný český dabing a schopnosti podívat se na velkou mapu světa bez geopolitické hysterie, ale s čistě manažerskou soudností.
A prosim oponenty, koukněte se na vložený slide.
Milan Hausner
Neseká se program, seká se odpovědnost II.
V současných debatách o umělé inteligenci rotuje jedna otázka jako zaseknutá hláska: „Může stroj myslet? Cítí něco? Má dušičku jako my?“ Konec konců tentokrát reaguji na jeden kratší článek z dnešního dne.
Milan Hausner
Talking monkey a geopolitika. Velká mapa světa
Můj dnešní komentář, snad ani ne polemika má poměrně širokou oporu ve faktech. (která v českém kontextu máme k dispozici díky výzkumům PAQ Research, České školní inspekce či Cermat).
Milan Hausner
AI komunismus u konce
Nuže, je to tady. Slavná éra „AI komunismu“, kdy nám technologičtí miliardáři s láskou a se ztrátou dotovali každou řádku kódu a recept na bábovku, oficiálně skončila.
Milan Hausner
Zpráva o stavu národního potomstva
(UNICEF ČR, STEM/MARK, 1012 dětí, věk 9–17 let. Konference o duševním zdraví, Praha, červen 2026. Výzkum číslo osm. Osmý rok, osmá šance něco udělat. Spoiler: nestalo se.)
Milan Hausner
Čtyřletý diktátor s Tlapkovou kontrolou
Dovolím si pár poznámek k dřívějšímu článku Kláry Tesařové, se kterým nijak nepolemizuji. Jen doplňuji ještě jeden pohled. Shodou okolností právě vyšel jeden rozsáhlý výzkum UNICEF, který ukazuje ještě jednu stránku.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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