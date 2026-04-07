Jen jeden drobný incident
Odehrává se v kanceláři ředitele školy. „Pojďte dál.“
Rodič: „Dobrý den, jsem Klotilda Nováková. Přicházím si pro satisfakci.“
Ředitelka: „Dobrý den, paní Nováková. Čím vám mohu…
„Můj syn dostal dvojku z vlastivědy.“
„Rozumím. Můžeme si o tom promluvit...“
„Ne, vy nerozumíte. Vy vůbec nic nechápete. Tohle není o dvojce. Tohle je o PRINCIPU!!“
Ticho by se dalo krájet.
„Můj syn je nadané dítě. Paní učitelka Hořká ho šikanuje. Už od září. Je to pomsta, protože jsem jí na podzim řekla, že její výklad o Karlu IV. byl nudný a že by se měla přihlásit do nějakého kurzu rétoriky, protože to, co předvádí, je ostuda profese.“
„Paní Nováková, paní učitelka Hořká má dvacet let praxe a…
„PRAXE? Já mám taky praxi! Já jsem vedoucí oddělení ve státní správě! Já vím, co je to byrokracie a neschopnost! A tady vidím neschopnost naprostou!“
„Možná bychom to mohli probrat věcně a v klidu…
„Jako na začátku února, jo? Na začátku února! A vy jste mi tehdy řekla, že si promluvíte s paní učitelkou. No a co se stalo? Stalo se PRD. Ona dál učí a můj syn má dvojku!“
„Paní Nováková, váš syn měl z opravného testu šedesát procent. Chyběl mu…
„Šedesát procent? Šedesát! To je skoro sedmdesát! To je skoro jednička! Vy to pořád točíte proti mému synovi!“
Ředitelka si povzdechne.
Nováková už ale pokračuje: „Víte co? Já jsem si založila skupinu na Facebooku. Už tam je sto padesát lidí. Všichni si stěžují na tuhle školu. A já mám e-mail na Českou školní inspekci. A mám datovou schránku na vašeho zřizovatele. A mám známého v České televizi. A já budu bojovat za PRAVDU. Až vám ta kauza vyletí v Událostech, tak si vzpomenete, že jsem vám tady nabízela mír a vy jste ho odmítli.“
„Paní Nováková, chcete si teď přečíst, co napsal váš syn v tom testu? Na otázku „Kdo byl Karel IV.“ odpověděl…
„Já to číst nebudu, protože to není podstatné! Podstatné je, že vy kryjete neschopnou učitelku, která ubližuje mému dítěti, a já to tak nenechám!“
„Váš syn odpověděl: „Karel IV. byl takovej chlap, co založil most a pak se tvářil na minci, ale vlastně byl Němec, takže se do toho Čechům nic nebylo.“ A k tomu připsal smajlíka.
Matka oněměla...ale jen na kratičký okamžik.
„Paní Nováková?“
„...To není podstatné. Podstatné je, že vy jste mě teď ponížila přede všemi
„Počkejte, vždyť jsme tu sami.“
„Já vím, ale v té skupině na Facebooku se to stejně dozví! Já se nenechám zastrašit vašimi útoky! Já budu psát dál!
„Dobře, paní Nováková,“ špitne ředitelka potichu.
Zákulisní komentář:
Nejkrásnější na tom celém je, že paní Nováková opravdu věří, že brání pravdu. Ta pravda, kterou brání, zní: „Mé dítě je dokonalé, a pokud realita tvrdí něco jiného, tak realita lže.“
A ta uražená ješitnost? Ta má jednu úžasnou vlastnost , je jako kolo na běžícím pásu. Čím víc jí škola dává argumentů, tím rychleji se točí. Když jí ředitel ukáže synův test, ona neslyší “váš syn neví, kdo byl Karel IV., ona slyší “vy jste selhala jako matka“. A to se nesmí stát.
Proto musí školu dostat. Ne kvůli dvojce. Kvůli té ráně na své křehké duši, která si od září nese jizvu v podobě jedné nenápadné poznámky: „Vašemu synovi by prospělo více domácí přípravy.“
Satira končí. Skutečnost pokračuje na Facebooku v uzavřené skupině (později veřejné). „Škola ničí naše děti“, kde si paní Nováková právě napsala status:
“ŘEDITELKA MNE DNES VYHODILA Z KANCELÁŘE!!! Žádala jsem jen o férové zacházení pro svého syna a ona mi VYVYHROŽOVALA! Tohle už je opravdu na ČESKOU TELEVIZI! Kdo se ke mně přidá?“
Lajků: 47. Sdílení: 12. Úvazek paní učitelky Hořké za tento školní rok: poslední.
Milan Hausner
Mentální šlus (cognitive surrender) - nová nezbytná kompetence pro žáky
Nová vzdělávací priorita: Metodický návrh pro ŠVP, RVP a všechny, kdo už dávno pochopili, že odpor je marný.Vzhledem k tomu, že české školství tradičně reaguje na technologické změny ...
Milan Hausner
Páprdův blog 2: paměť slábne, zato přesvědčení sílí
Stáří v době digitální je zvláštní fáze života, kdy se člověk postupně přestává orientovat v tom, co se kolem něj děje, ale zároveň nabývá dojmu, že právě teď je nejdůležitější, aby všem vysvětlil, jak to je.
Milan Hausner
Projekční plátno české veřejné debaty
V Česku už dávno neplatí, že diagnózu má dávat jen odborník a jen pacientovi. Občas taková vyjádření považujeme za běžný národní folklór i se snahou jej povýšit na profesionální úroveň.
Milan Hausner
Od lodiček k osvícení
Občas narazíte někde na reklamu, která vás zaskočí. Tenhle příspěvek na LinkedIn (ne, odkaz nedávám, když tak si jej najděte) je tak hluboce procítěná reklama, že nemohu jinak než ji počastovat pár hřejivými slovy.
Milan Hausner
Tak takhle to nemůžeme nechat (II.)
Jan Ámos toho na dnešní poradě neřekl zrovna málo. Reakce sborovny na jeho proslov nenechala dlouho čekat. To by tak bylo, aby nám do kantořiny kecaly ještě osoby dávno odžilé. Stačí, že do toho mluví ti živoucí:rodič,inspektor...
|Další články autora
Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty
V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank,...
Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028
Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad...
Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?
Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“....
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?
Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří...
Pokus o vraždu bezdomovce. Soud potrestal nezletilé, domlouvali se na síti
Sedm, šest a pět let vězení v úterý pražský městský soud uložil nepravomocně trojici nezletilých...
ČSOP vykoupil louku v podhůří Orlických hor, chrání vzácné rostliny a motýly
Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vykoupil s pomocí dárců u Nového Hrádku na Náchodsku v podhůří...
Dům přírody Třeboňska se přesune do historických bývalých jatek v Třeboni
Dům přírody Třeboňska se přesune do historických bývalých jatek v Třeboni. Část areálu z roku 1907...
Tratě podemleté povodní opravovali rok a půl, po otevření ale přišlo zklamání
Po více než roce a půl se na Jesenicku vracejí vlaky na tratě poškozené předloňskou povodní. Příští...
Prodej bytu 2+1 s garáží - Zábřeh, který vydělává i bydlí
Patrice Lumumby, Ostrava - Zábřeh
3 900 000 Kč
- Počet článků 439
- Celková karma 9,34
- Průměrná čtenost 204x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.