Jeevesovy nové šaty...když forma dotváří obsah...
Ale když někdo vznese myšlenku, která se ve vlákně jeví jako tvrzení, že gramatika je náboženské dogma, člověku to nedá úplně klid. Ne proto, že bychom měli jazyk bránit jako relikvii, ale protože to obvykle říkají lidé, kteří by si nejradši sami napsali vlastní evangelium, kteří ho přinejmenším hlásají, i když nikdy není úplně stabilní.
A tak tu možná máme bloggera, který se cítí být Lutherem českého pravopisu. Jistě to ale nevím, protože konzistenci v jeho projevu nelze jednoznačně vystopovat. Vršení gramatických změn je totiž nepravidelné, že to na nějaký koncept příliš nevypadá. V jedné ruce kladivo, v druhé blogspot, a na dveře internetu přibíjí své teze o tom, že čárky jsou málem útlak a shoda přísudku s podmětem je patriarchát. Je to roztomilé. Až do chvíle, kdy začne tvrdit, že kdo trvá na pravidlech, je fundamentalista. A ty už ze samotné podstaty nemá rád. Sám je značně neortodoxní, což mu nelze nijak vyčítat, protože jeho názory vždy vedou k diskuzi mnoha bloggerů, což je ve světle mého slovesledování spíše výjimkou. A protože jeho články mají obsah, o kterém je nutno přemýšlet, není na škodu jim dát nový háv, aby byly ještě lépe stravitelné. Bylo by totiž prima, kdyby nové jazykové pravdy kladl se stejnou jistotou, jako klade své argumenty, kterým nelze upřít leckdy přinejmenším racionální jádro. Samozřejmě bychom tohle asi neřešili, kdyby to, co já považuji za hrubky, zvlášť v době korektorů, se vyskytovaly sem a zase tam, ale slovy našeho politika je jich neurekom. Že jich taky dokážu pár vyrobit, je ovšem skutečností. Nejde o občasnou hrubku, jde o kontext kladení takových chyb...
Pravda je ale jinde a velikostí karmy se vážně vyjádřit nedá: gramatika není náboženství, ale infrastruktura. Není to chrám, ale kanalizace. Když funguje, nikdo si jí nevšimne. Když nefunguje, všichni to poznají. A kdo ji ignoruje, neměl by se divit, že mu po textu teče cosi, co rozhodně není svěcená voda.
Jazyk se samozřejmě vyvíjí. Mění se, ohýbá, přizpůsobuje. Ale to neznamená, že pravidla jsou přežitek. Znamená to jen, že musíme vědět, co porušujeme, a proč. Rebelie bez znalosti pravidel není odvaha. je to jen maglajz. A nepořádek není revoluce. A když je, tak to často končí gilotinou...
Když tedy blogger dramaticky zvolá, že gramatika je dogma, většinou tím říká: „chci mít pravdu.“ A to je, upřímně, argumentační strategie, která se skvěle hodí do komentářů pod blogem. Nevím, jak by to dopadlo při diskuzi na seriózním foru o jazyce.
Čeština není svatá kniha. Ale není to ani anarchistický manifest. Je to nástroj. A nástroje mají pravidla proto, aby se s nimi dalo něco vytvořit, ne proto, aby nás omezovaly. Chyby tak tvoří jen bloggerský šum. A samozřejmě platí slogan na úvodní obrazovce, ke kterému se úpřimně připojuji. Tyto řádky nevznikly proto, abych autora haněl, ale naopak proto, abych dal jeho myšlenkám nový háv, ve kterém by se už určitě neztratil.
Milan Hausner
Od mičudy...k řečništi...přes jedno pivko
Fotbalový tým se hroutí na hřišti, politik roste na pódiu jako kvásek v teple a prostý člověk padá do stínu za stadionem. Triptych, který ukazuje, že vítězství není otázkou dovedností, ale správného osvětlení.
Milan Hausner
Od nevěry k obstipaci
Konečně pořádná „psychologie“ z dílny copywriterky jednoho z hojně čtených portálů, který dostal za úkol natáhnout text mezi dvacet reklamních bloků na letenky a podlahy. Tohle není publicistika, to je odvoz suti...
Milan Hausner
Jak vaše hejty formují vašeho budoucího šéfa
Když mi bylo deset, učitelé říkali, ať si dávám pozor, co píšu do sešitu, protože to jednou může číst paní ředitelka. Když mi bylo patnáct, říkali, ať si dávám pozor, co píšu na zeď, protože to jednou uvidí budoucí zaměstnavatel.
Milan Hausner
Lokomotiva cirkulární ekonomiky = mobil na splátky
Vážení a mimořádně důležití spoluobčané, pojďme si konečně přiznat, kde leží skutečný problém dneška. Není to zdražování energií, bytů nebo másla. To jsou přece výdaje, které se dají odložit...
Milan Hausner
Od hříšného mobilu v truhlíku k parlamentní klatbě a ... ke kampani
Zatímco žáček poslušně odevzdává mobil do školní truhly, stařík politik s úsměvem datluje na síť X: „Schvaluji zákaz, děkuji za podporu!“
|Další články autora
GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo
Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...
V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“
Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...
Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?
Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v...
Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března...
Příští zastávka Hodkovičky. Mezi Belárií a Černým koněm už bagr trhá betonovou zídku
Demolice betonové zídky odstartovala stavbu nové zastávky MHD v pražských Hodkovičkách. Dopravní...
Úřad dal zelenou dokončení D49 do Fryštáku. Případné odvolání stavbu nestopne
Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ) vydal stavební povolení na dokončení dálnice D49, které...
Sprint mužů v Oslu 2026: Krčmář po třech letech v TOP 10, Hornig v poli poražených
V pátek se v Oslu poprvé představili muži, kteří nastoupili do posledního sprintu sezony. Do závodu...
Při nehodě na D1 u Jihlavy se dnes těžce zranil řidič dodávky
Dálnice D1 na Vysočině byla dnes u Jihlavy ve směru na Prahu asi hodinu a půl neprůjezdná kvůli...
Světový pohár v biatlonu 2025/26 uzavře norské Oslo: Program, výsledky a kdy jedou Češi
České biatlonisty čeká poslední zastávka Světového poháru v biatlonu. Tou je již tradičně norské...
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.