Jednoho dne ve školní jídelně část třetí
Po měsících přísného dohledu se jídelna proměnila v modelový příklad „řízené svobody“. Děti s čočkou sedí na levé straně sálu, děti s domácím menu na pravé. Mezi nimi stojí Velká kelímková zeď — stůl s tácem prázdných kelímků, který má symbolizovat „most mezi kulturami“, ale ve skutečnosti funguje jako bariéra.
Kontroloři stravovací diverzity obcházejí stoly a zapisují do tabulek, zda někdo neprojevil „nepovolený zájem“ o cizí talíř.
Dítě, které se podívá na pizzu déle než tři vteřiny, dostává napomenutí.
Dítě, které se usměje na čočkaře, je posláno na „reflexní přestávku“ k nástěnce s potravinovou pyramidou.
Oficiální prohlášení školy zní:
> „Všichni jsme součástí jedné jídelny, ale každý má právo na svůj bezpečný prostor bez rizika kontaminace chutí.“
Ve skutečnosti se však jídelna stala laboratoří absurdity: místo aby se děti učily sdílet, učí se, že hranice talíře jsou posvátné a že solidarita končí tam, kde začíná cizí příbor. A tak inkluze v praxi vypadá jako dvě paralelní reality oddělené stolkem s kelímky — všichni spolu, ale nikdo s nikým.
Epilog: Den, kdy padla hranice talířů (v blízké budoucnosti, ne tak vzdálené= nebojím se, že by tohle opatření dlouho vydrželo)
Bylo to obyčejné úterý, kdy se stalo něco neobyčejného. V jídelně se rozlila vůně čerstvě upečeného bylinného koláče — a ta byla silnější než všechny vyhlášky, metodiky a tabulky „megazdravých receptur pokrmů“.
Nejdřív si jeden čočkař ukrojil kousek bylinného koláče a podal ho spolužákovi s domácím řízkem. Ten mu na oplátku přistrčil vidličku s kouskem masa. Učitelé, zaskočení tímto spontánním aktem kulinární solidarity, na chvíli zapomněli i dýchat...
A pak to šlo rychle: hranice stolů se rozpadly, kelímková bariéra byla odsunuta a jídelna se proměnila v chaotický, ale radostný festival chutí. Čočka se mísila s pizzou, sushi se kamarádilo s gulášem a nikdo už neřešil, kdo odkud co má.
Ředitelka školy později pronesla prohlášení:
> „Dnes jsme pochopili, že inkluze není o tom držet si odstup, ale o tom, že si občas kousneme z cizího talíře.“
A tak skončila éra hlídačů talířů. Zůstala jen vzpomínka na dobu, kdy se děti učily, že sdílení je nebezpečné — a zkušenost, že někdy stačí jeden koláč (byť bylinný), aby se z jídelny stal svět opět svět bez hranic...
Pokud ovšem bychom neměli spíše uplatnit ekonomické hledisko:
Vliv nákupu pohanky na provoz školních jídelen a mzdové náklady
Na základě provedené analýzy lze konstatovat, že kontinuální navyšování objemu nakoupené pohanky vykazuje přímou souvislost s poklesem počtu vydaných obědů ve školních jídelnách. Tento trend je doprovázen významným nárůstem úspor v oblasti mzdových nákladů nepedagogických zaměstnanců. Zjištění naznačují, že pohanka, ač nutričně hodnotná, vykazuje v podmínkách školního stravování výrazný „demotivační efekt“ na strávníky. Doporučuje se proto zvážit strategické využití pohanky jako nástroje k optimalizaci provozních nákladů, zejména v období rozpočtových škrtů.
- Doporučení: Udržovat míru pohankové složky v jídelníčku na úrovni zajišťující požadovanou úsporu, avšak bez rizika úplného kolapsu stravovacího provozu. V případě potřeby rychlé redukce nákladů lze pohanku nasadit ve formě „pohankového týdne“.
Milan Hausner
Čočka a pašeráci sendviče. Když realita předčí satiru.
Inkluze ve školní jídelně, díl druhý. Když jsem psal první esej o školní jídelně, nevěděl jsem, jak moc jsem se nemýlil s řádem školní jídelny podle edukačního materiálu k nové vyhlášce...Najdete na Facebooku
Milan Hausner
Bez myšlení nejsou koláče
Dnešní úvaha vznikla na základě tří dokumentů, sdělení O.Neumajera k výsledkům zprávy ICILS, studie Memory paradox a dalších odborných studií.
Milan Hausner
Výkladový slovník bez AI
Terminologie v pedagogice a politice se v mnohém překrývá. Známe ale význam všech slov opravdu dokonale? A mnohdy nám ani AI, když zrovna nehalucinuje, nepomůže. (vlastní koláž)
Milan Hausner
„Děti nadšeně přivítaly inovativní oběd podle nové metodiky“
„Děkuji škole, že moje dcera dnes poznala, jaké to je být celý den jen oduševnělá. Škoda, že to nebylo dobrovolné.“ „Dcera řekla, že omáčka z řepy chutná, jako když olízneš pastelku. Nechci vědět, jak na to přišla.“ ---
Milan Hausner
Vědomí a svědomí v průsečíku historie
Ne, dnešní fejeton se mi nepíše lehce. Říkám si, zda vůbec stojí za to se k některým situacím před katedrou vracet, protože rozum nad nimi zůstává stát a s tím, jak se dál nad celou situací zamýšlíte, je to čím dál horší...
|Další články autora
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.