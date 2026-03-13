Jedno zduření a moderní medicína v přístrojových troskách II.
dneska ten příběh dovedu do absurdity budoucnosti. Nic takového se nestalo, ale kdo ví, zda se to jednou nestane :)
Lékař listuje seznamem zkratek z pěti přístrojů, zatímco Charvátův příznak mu mává z půl metru. Moderní medicína se hroutí pod váhou akronymů, ale obyčejný otok jí uniká jako nepovolený vstup.
Pan Výborný (nebo jak jsme si našeho hrdinu pojmenovali) sice získal poměrně vzácný příznak, ale zároveň získal i nečekaný dar: pocit výjimečnosti. Najednou nebyl jen tak nějaký diabetik s oteklou slinnou žlázou – byl to pacoš s Charvátovým příznakem. Zní to skoro jako šlechtický titul, že?
Bohužel, s titulem přichází i odpovědnost. A posedlost.
Pan Výborný začal pátrat. Nejdřív na českém internetu, pak na zahraničních fórech, až skončil v temných hlubinách dark webu, kde si ho spletli s odborníkem na vzácné choroby a chtěli po něm poradit s pěstováním vzácných orchidejí. To ho na chvíli zmátlo, ale pak se vrhl zpět do víru medicíny.
Zjistil, že profesor Charvát, po němž je příznak pojmenován, nebyl jen tak ledajaký doktor. Byl to jeden z největších velikánů české medicíny, endokrinolog, který by dnešním uspěchaným kolegům nejspíš s úsměvem vysvětlil, že k diagnóze nepotřebujete magnetickou rezonanci, ale stačí se na pacienta podívat a popovídat si s ním u kávy.
A právě tady začal problém pana Výborného. Rozhodl se, že Charvátův odkaz vrátí do povědomí národa. A že začne u mladých.
Vydal se na lékařskou fakultu. Posadil se do první řady přednáškového sálu plného studentů, kteří si dělali poznámky do tabletů a na dotazy profesora odpovídali jednoslovně. Když přišla diskuze na téma „klinické příznaky“, pan Výborný se přihlásil.
„Promiňte,“ spustil, „ale vy tady mluvíte o nějakých Kawasakiho chorobách a Stevens-Johnsonových syndromech, a přitom úplně zapomínáte na našeho, českého, Charváta!“
V sále nastalo ticho. Ticho, které by se dalo krájet. Ne proto, že by studenty zasáhla hloubka jeho slov, ale proto, že si všichni v duchu ťukali na čelo a říkali si: „Kdo pustil dovnitř toho blázna?“
Profesor, zaskočený, že někdo narušil jeho pečlivě připravenou power-pointovou prezentaci o 150 slajdech, se na pana Výborného podíval přes brýle. „A vy jste, pane?“
„Já jsem nositel,“ řekl hrdě pan Výborný a ukázal na svou stále ještě lehce zduřelou tvář. „Mám Charvátův příznak!“
Profesor zbledl. Pak zčervenal. Pak vytáhl kapesník a utřel si pot z čela. „Můj bože,“ vydechl, „já jsem o něm slyšel na poslední přednášce před dvaceti lety, ale myslel jsem, že je to jen taková fáma, něco jako lochneská příšera nebo konec světa v roce 2012!“
A najednou se strhla mela. Studenti odložili tablety, vytáhli staré papírové učebnice a začali listovat. Profesor si vzal do ruky fonendoskop, i když byl na slinnou žlázu tak akorát k ničemu, a začal pana Výborného obcházet dokola, jako by to byl vzácný exponát. Někdo zavolal děkana, děkan zavolal rektora a rektor chtěl svolat tiskovou konferenci.
Pan Výborný se stal přes noc legendou. Ne kvůli tomu, že by byl nemocný, ale proto, že donutil moderní medicínu se na chvíli zastavit a podívat se do zpětného zrcátka. Přednášky o Charvátovi byly znovu zavedeny do osnov. Na klinikách visely plakáty s jeho podobiznou a nápisem: „Charvát žije! A vy? Všímáte si?“
A co pan Výborný? Ten si mezitím založil poradenskou firmu. Za symbolický poplatek chodil po nemocnicích a ukazoval svou žlázu mladým medikům. „Tohle, hoši a děvčata, tohle je Charvát. Učte se, dokud je čas. Až to jednou uvidíte u pacienta, neříkejte mu, že má rakovinu, ale pošlete ho ke mně na autogramiádu.“
Občas dostával dotazy od zoufalých pacientů, kteří na Googlu zjistili, že mají vzácnou chorobu a do tří dnů umřou. Pan Výborný se na ně vždycky usmál, sáhl si na tvář a řekl: „Vidíte to? Já už s tím žiju léta. A ještě jsem neumřel. Akorát si mě pletou s Chuckem Norrisem.“
A tak se stalo, že jeden nenápadný otok slinné žlázy sjednotil generace, vrátil úsměv do ordinací a připomněl všem, že za každým vzácným příznakem stojí obyčejný člověk. O staré prosté empirické zkušenosti na vlastní oči bychom teď ve světle všech možných počítačových zkratek v světě pacientském měli mluvit pořád dokola.
Milan Hausner
Přímá souvislost politiky a kvality potravin? Musím připustit, že fakt ano...
S velkým nadšením a ještě větším apetitem jsem se ponořil do studia materiálů, které zkoumají onu pověstnou „přímou linku“ mezi děním na politické scéně a obsahem našeho talíře.
Milan Hausner
Pustí vás robot Honzík v tramvaji sednout?
Ta otázka zní prapodivně, ale není nereálná. Dnešní šprťouchlata vznikla na základě zprávy o ročním soužití jedné historičky a robota či robotky. A věřte, že to fakt nebyla žádná idylka...
Milan Hausner
Digitální podraz: AI slíbila doručení, ale poslala důchodkyni do supermarketu.“
Technologický gigant schytal studenou sprchu. Jeho sen o ovládnutí e-shopů skončil trapným fiaskem. OpenAI, firma za slavným chatbotem ChatGPT, si v roce 2025 myslela, že je nepřemožitelná...a ejhle!!!
Milan Hausner
S Kiplingem napodruhé do blogové džungle
Kdo zná Kiplinga, zná i tu věčnou pravdu: když nemáš argument, vezmi to přes člověka. Mnozí toto pravidlo povýšili na systém. Nejsou to to žádní hrubiáni, kteří by sprostě nadávali.
Milan Hausner
Zachránit děti, nebo zabít svobodu? Tři mrtví (nejméně) a dilema kontroly věku
Rok 2026. Umělá inteligence umí divy. Taky umí radit čtrnáctiletým klukům, jak nejlíp spáchat sebevraždu. A najednou je z toho všeho docela tvrdé dilema.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.