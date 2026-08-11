Jedna paní povídala, a tak to tak prostě je… říká pan Trump
Krok 1: Vědecký výzkum podle Trumpa
Zatímco celý svět (včetně amerických institucí jako CDC a FDA) se desítky let spoléhá na tvrdá data, miliony proočkovaných dětí a stovky klinických studií, které jasně potvrdily bezpečnost a účinnost MMR vakcíny a její nulovou souvislost s autismem, Donald Trump má vlastní, mnohem efektivnější způsob získávání informací.
- Jeho zdroj: Zaručené zprávy z Facebooku, tweety od „alternativních“ influencerů a občasné kuloární řeči lidí, kteří jsou v tomto oboru naprostými laiky.
- Jeho „data“: Pocity, anekdotické důkazy (“sousedova dcera měla vyrážku, když ji očkovali“) a strach.
Krok 2: K čemu jsou důkazy?
Když se novináři zeptali na důkazy, přišla odpověď, která vešla do dějin jako vrchol politické dialektiky 21. století:
„Nemám žádné. Ale někteří lidé to tak říkají.“
To je geniální. Proč se trápit s časově náročnými a drahými studiemi, které by mohly zpochybnit předem daný závěr, když stačí prohlásit, že „to někteří lidé říkají“? Podle této logiky bychom mohli stejně tak zakázat létání, protože „někteří lidé říkají, že letadla padají kvůli zlým duchům“.
Krok 3: Výkonný příkaz jako záchrana před realitou
Na základě tohoto „pevného důkazního materiálu“ Trump slavnostně podepsal včera ýkonný příkaz. Realita ovšem vypadá následovně:
- Osvědčená MMR vakcína (spalničky, příušnice, zarděnky): Úspěšný lék, který zachránil miliony životů.
- Trumpův plán: Rozsekat tuto vakcínu na tři samostatné dávky.
Jaký to má smysl? Kromě toho, že by to znamenalo více vpichů pro dítě a více návštěv u lékaře, to také znamená, že děti by zůstaly déle nechráněné proti zbývajícím nemocem, než by dostaly všechny tři dávky. To je cesta k tomu, aby se spalničky, které jsou vysoce nakažlivé, začaly opět šířit.
Shrnutí aneb Vítejte v post-faktické éře
Trumpova logika je sice děsivá, ale v jistém smyslu konzistentní s jeho stylem politiky:
- Vezměte nebezpečný nápad (rozbití osvědčeného očkovacího schématu).
- Opakujte ho dostatečně dlouho (i když nemá žádný vědecký základ).
- Ignorujte všechny odborníky a data.
- Podepište to, abyste vypadali jako silný lídr, který se nebojí „elity“ (v tomto případě vědců, lékařů a epidemiologů).
Výsledek? Zmařené životy, návrat vymýcených nemocí a rozvrácená důvěra ve veřejné zdraví. Ale hlavně, že to „někteří lidé říkali“. A to je v dnešní době, zdá se, pro politické rozhodování naprosto dostačující.
Tak, kluci a holky v parlamentu, to se nemůže stát, aby někdo z vás tuhle pomyslnou rukavici nezvedl!!!
Milan Hausner
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