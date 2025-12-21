Jede, jede mašinka...až dojede, zacinká
Když se řekne „mašinka“, srdce leckterého dospělého zaplesá. Ne proto, že bychom byli národ strojvedoucích, ale proto, že v nás ta liboslabičná říkanka zanechala trvalé následky. Vštípila nám neochvějnou víru, že každý vlak musí...prostě...musí... dojet. A když dojede, zazvoní. To je přeci zákon přírody, stejně jako tlačenka s cibulí nebo fronta na poště.
Jenže realita dospělého cestovatele je jiná. Naše „mašinka“ je dnes spíše ocelový kolos s wifi, která funguje občas a s klimatizací, která fouká přímo na temeno hlavy jako severák. Místo veselého „čuču“ řešíme odjezdové tabule poseté červeným zpožděním, krádež kabelů ve Vršovicích a existenciální otázku, zda v kupé přežijeme vedle muže, který pojídá tři páry párku v rohlíku s takovou intenzitou, jako by prorokoval konec světa. Odletující horčice a kečup jsou už jen barevným koloritem celé té scenérie.
A přece: když se vlak konečně rozjede a začne rytmicky klapat po kolejích, něco se v nás uvolní. Jsme opět tím dítětem, které má jízdenku jako korunovační klenot a oknem sleduje běžící lesy, pole a zapomenuté zahradní chatky. V té chvíli se i stroze oznámené tři hodinové zpoždění mění v dar času. Čas na svačinu. Čas na zírání z okna. Čas na filozofickou úvahu, proč jsou nástupiště vždy na té druhé straně.
A pak se to stane. Cílová stanice. Vlak se zastaví s posledním výdechem páry (spíš elektřiny). Co ale já vím, k čemu se kdy vrátíme. A my čekáme. Napjatě. S podvědomou dětskou důvěrou. A ono to přijde: ding-dong „Vážení cestující, děkujeme vám za využití služeb Českých drah a přejeme příjemný den.“
A je to tu znova! Jen dospělejší„ korporární zacinkání“ Místo roztomilého cinknutí je to digitální tón, který často oznamuje, že dveře nejdou otevřít. Ale i tak: Mašinka dojela. A zacinkala. Splnila tak svůj osud, vepsaný do naší kolektivní paměti.
Život je jako jízda regionálním spěšným vlakem. Občas se zaseknete v tunelu, občas vás někdo okrade o kabely, občas musíte sdílet prostor s dramatem fleků od kečupu. Ale pokud si zabalíte dobrou svačinu a budete trpěliví, nakonec vždycky dojedete. A něco zacinká; ať už je to zvoneček v kupé, oznámení o příjezdu, nebo radostný cink klíčů, když konečně odemknete domovní dveře.
Až budete stát na nástupišti a dívat se na ta odstrašující červená čísla odjezdu, vzpomeňte si: „Jede jede mašinka…“ Se zásobou odpovídající krmě podle vašich preferencí: řízek pro masožrouty a avokáda pro biomatky. To je ta pravá vůně a esence existencionální jistoty na české železniční dráze.
Gemini AI
Milan Hausner
Ježíšek myslí za nás...ale asi to zabalí
Vánoce jsou za dveřmi, vzduch voní jehličím, cukrovím a očekáváním. Děti po celém světě píší Ježíškovi dlouhé listy plné přání: o nový telefon, AI hračku, samo jezdící kolo nebo herní konzoli.
Milan Hausner
Vánoční teambuilding. Cukroví, formulář a pasivní odpor.
Když jsem si včera přečetl článek pana Zvěřiny, tak se ve mne vařila krev. To víte, zkušenost... Když jí zchladili na dialýze, tak mi došly některé souvislosti. Jen ten titulek je bulvární až běda.
Milan Hausner
Mezi kladivem a klávesnicí
Pan Flaška mne inspiroval, když označil můj uštěpačný pesimismus paranoiou. Můj táta byl psychiatr, a tak jsem pár opravdových paranoiků opravdu potkal. Věru, paranoia to fakt nebude :) :)
Milan Hausner
Když se rozhoduje stroj: Roje dronů a algoritmus bez svědomí
Když se rozhoduje stroj: Roje dronů a algoritmus bez svědomí. AI řízené roje dronů, schopné samostatně vyhodnocovat cíle, koordinovat útoky a měnit taktiku v reálném čase.
Milan Hausner
Slzy na síti ...ach, jak procítěné VI.
Zranitelnost na oko je jako módní brýle: nasadíte je, aby všichni viděli, že „vidíte hloubku“, ale ve skutečnosti jde jen o dobře nasvícený doplněk.
|Další články autora
Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě
Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech...
Jak dobře znáte vánoční filmy?
Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás...
Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu
Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro...
Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů
Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do...
Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život
V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly...
Policisté v Plzni zkontrolovali 1300 lidí, hledali drogy i nelegální cizince
Na drogy, alkohol u mladistvých, cizince i dopravní přestupky se zaměřili policisté v noci na...
Žena v Havířova škrábala a plivala na zákazníky večerky. Křičela, že má žloutenku
Jako smyslů zbavená si počínala jedna ze zákaznic večerky v Havířově. Silně podnapilá napadala...
Ostrov plánuje fotovoltaiku na městských domech, první bude na Hlavní třídě
Ostrov na Karlovarsku začne v příštím roce s instalací fotovoltaických elektráren na městských...
Prodloužený čas a prodloužené koleje na Václavském náměstí. Když místo oblečení nabízeli kávu
Nafilmovat herce Miloše Kopeckého, aby jen tak korzoval, navíc s mladou krásnou ženou, po pražských...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 236
- Celková karma 8,49
- Průměrná čtenost 202x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.