Jede, jede mašinka...až dojede, zacinká

Inspirováno dnešním prožitkem jedné milé kolegyně při cestě do Poličky, která sice začala, ale kdovíkdy skončí...

Když se řekne „mašinka“, srdce leckterého dospělého zaplesá. Ne proto, že bychom byli národ strojvedoucích, ale proto, že v nás ta liboslabičná říkanka zanechala trvalé následky. Vštípila nám neochvějnou víru, že každý vlak musí...prostě...musí... dojet. A když dojede, zazvoní. To je přeci zákon přírody, stejně jako tlačenka s cibulí nebo fronta na poště.

Jenže realita dospělého cestovatele je jiná. Naše „mašinka“ je dnes spíše ocelový kolos s wifi, která funguje občas a s klimatizací, která fouká přímo na temeno hlavy jako severák. Místo veselého „čuču“ řešíme odjezdové tabule poseté červeným zpožděním, krádež kabelů ve Vršovicích a existenciální otázku, zda v kupé přežijeme vedle muže, který pojídá tři páry párku v rohlíku s takovou intenzitou, jako by prorokoval konec světa. Odletující horčice a kečup jsou už jen barevným koloritem celé té scenérie.

A přece: když se vlak konečně rozjede a začne rytmicky klapat po kolejích, něco se v nás uvolní. Jsme opět tím dítětem, které má jízdenku jako korunovační klenot a oknem sleduje běžící lesy, pole a zapomenuté zahradní chatky. V té chvíli se i stroze oznámené tři hodinové zpoždění mění v dar času. Čas na svačinu. Čas na zírání z okna. Čas na filozofickou úvahu, proč jsou nástupiště vždy na té druhé straně.

A pak se to stane. Cílová stanice. Vlak se zastaví s posledním výdechem páry (spíš elektřiny). Co ale já vím, k čemu se kdy vrátíme. A my čekáme. Napjatě. S podvědomou dětskou důvěrou. A ono to přijde: ding-dong „Vážení cestující, děkujeme vám za využití služeb Českých drah a přejeme příjemný den.“

A je to tu znova! Jen dospělejší„ korporární zacinkání“ Místo roztomilého cinknutí je to digitální tón, který často oznamuje, že dveře nejdou otevřít. Ale i tak: Mašinka dojela. A zacinkala. Splnila tak svůj osud, vepsaný do naší kolektivní paměti.

Život je jako jízda regionálním spěšným vlakem. Občas se zaseknete v tunelu, občas vás někdo okrade o kabely, občas musíte sdílet prostor s dramatem fleků od kečupu. Ale pokud si zabalíte dobrou svačinu a budete trpěliví, nakonec vždycky dojedete. A něco zacinká; ať už je to zvoneček v kupé, oznámení o příjezdu, nebo radostný cink klíčů, když konečně odemknete domovní dveře.

Až budete stát na nástupišti a dívat se na ta odstrašující červená čísla odjezdu, vzpomeňte si: „Jede jede mašinka…“ Se zásobou odpovídající krmě podle vašich preferencí: řízek pro masožrouty a avokáda pro biomatky. To je ta pravá vůně a esence existencionální jistoty na české železniční dráze.

Autor: Milan Hausner | neděle 21.12.2025 10:55 | karma článku: 5,00 | přečteno: 70x

Milan Hausner

  • Počet článků 236
  • Celková karma 8,49
  • Průměrná čtenost 202x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

