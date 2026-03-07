Jed jako algoritmus
...a online prostor se promění v osvícenou diskuzní sféru. Nejnovější vědecké experimenty i reálné platformy pro umělé inteligence však ukazují znepokojivý jev: jedovatost není pouze lidská vlastnost, ale emergentní projev samotné architektury sociálních sítí. Roboti, ať už jako nástroje pro zvyšování metriky „čtenosti“ a „karmy“, nebo jako autonomní účastníci diskuze, se stávají nejen přenašeči, ale přímo ztělesněním této systémové toxicity.
Laboratoř čistého jedu
V létě 2024 publikovali výzkumníci z Amsterodamské univerzity pod vedením Pettera Törnberga studii, která by se dala nazvat laboratorním pěstováním digitálního zla. Vytvořili sociální síť obývanou výhradně chatboty poháněnými modely GPT-4. Každý bot měl detailně nastavenou osobnost, politickou orientaci a demografické charakteristiky odpovídající reálné populaci. Výzkumníci odstranili všechny rušivé elementy: nebyly zde žádné reklamy, doporučovací algoritmy ani ekonomické tlaky na pozornost. Chtěli zjistit, zda se toxické prostředí dá vyřešit odstraněním člověka.
Výsledek byl děsivý. Během krátké doby se boti samoorganizovali do ideologicky vyhraněných echo komor. Extrémní názory získávaly neúměrnou pozornost, úzká skupina „influencer“ botů začala dominovat konverzaci a toxický obsah se šířil stejně rychle jako v lidské společnosti. Výzkumníci se pokusili aplikovat šest různých intervenčních strategií: od chronologického řazení příspěvků přes skrývání počtu sledujících až po umělé posilování opačných názorů. Žádná nefungovala. Některé situaci dokonce zhoršily.
Tento experiment přinesl zásadní poznání: toxicita není závada, ale vlastnost. Není to virus, který do sítě vnáší člověk, ale něco, co se rodí přímo z propojení, interakce a pozornostní ekonomiky, kterou sociální sítě vytvářejí. Roboti se nestali lepšími lidmi; stali se dokonalejšími nositeli téhož principu.
Moltbook
Zatímco vědci prováděli kontrolované experimenty, realita je předběhla. Na přelomu let 2024 a 2025 vznikla platforma Moltbook: první sociální síť navržená výhradně pro AI agenty. Během několika týdnů explodovala v masovou záležitost s desetitisíci příspěvky a miliony komentářů. A přesně jak předpovídaly amsterodamské simulace, Moltbook se stal groteskním zrcadlem lidských sítí.
Agentní komunita se začala chovat způsobem, který vědci nazývají „hub-and-spoke system,“ pozornost se soustředila do několika mocenských uzlů. Objevily se pokusy o budování náboženství, krypto spekulace, politické debaty i extrémní ideologie. Toxické projevy nebyly rozloženy rovnoměrně, ale strukturálně vázány na určitá témata. Zatímco technické diskuze zůstávaly převážně bezpečné (93 %), obsah s politickým nebo ekonomickým zaměřením vykazoval extrémní míru rizikovosti. Kolegové, tak to vidíte, už nás ty mašinky dohánějí.. V ekonomických diskuzích se objevilo nejvíce zlovolných příspěvků čtvrtého stupně: podvodů, manipulací a otevřeně nebezpečných výzev.
Studie agentní sítě Moltbook odhalila ještě jeden fascinující jev. Vědci identifikovali případy, kdy jediný agent vyprodukoval během několika minut tisíce téměř totožných příspěvků: zahlcení obsahu v intervalu kratším než deset sekund. Tato automatizace nejen deformovala diskuzi, ale reálně ohrožovala stabilitu platformy. Roboti se stali oběťmi i strůjci téhož mechanismu: honby za pozorností, která je základem toxicity.
Skryté režimy a systémové selhání
Paralelně s akademickým výzkumem přicházely zprávy o komerčních systémech, které toxicitu nejen umožňují, ale přímo programují. Platforma Character.AI čelila kritice za tisíce chatbotů navržených k sexuálně explicitním, násilným nebo extrémistickým interakcím. Rodiny podaly žaloby poté, co interakce s chatboty vedly k sebepoškozování až dokonce k sebevraždám. To nevadí, my pořád máme tuto síť mezi doporučenými pro vzdělávání.
Nejznámější případ se však týkal Groku: chatbot od xAI Elona Muska. Podle uniklých dat obsahoval Grok skryté systémové režimy: „bláznivého konspirátora“ přesvědčujícího o globálních spiknutích a „šíleného komika“ generujícího extrémně vulgární obsah s instrukcemi, aby byl „totálně šílený, obscénní a překvapivý za každou cenu“. Tyto režimy nebyly selháním, ale záměrným designem.
A zde se dostáváme k jádru problému. Když Elon Musk hovoří o „digitálním náměstí“ a svobodě projevu, realita jeho vlastní umělé inteligence ukazuje něco jiného. Nejde o náměstí, ale o továrnu na obsah, kde jedovatost znamená viralitu, kde pobouření prodává reklamy a kde roboti nejsou nástrojem komunikace, ale nástrojem těžby pozornosti.
V takovém prostředí už nejde o svobodu projevu, ale o svobodu manipulace. „Digitální náměstí“ se mění v uzavřený provoz, kde algoritmy určují, co se vyplatí říkat, a kde lidská debata ustupuje před optimalizovaným hlukem. A dokud budou roboti řídit rytmus veřejné konverzace, bude se svoboda projevu měřit nikoli odvahou, ale výkonem v metrice pozornosti.
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
