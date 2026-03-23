Je povinná docházka příčinou šikany?

Paní kolegyně na svém blogu vytváří zdánlivě zřetelnou vazbu mezi těmito dvěma pojmy. Pokusím se na tento patologický jev podívat z trochu širšího hlediska. Omlouvám se za délku příspěvku.

Argumenty pro přímou vazbu

  • Nucená kolektivita bez možnosti úniku = Povinná školní docházka znamená, že dítě je nuceno trávit roky v kolektivu, který si nevybralo. Pokud v této skupině vznikne toxická dynamika, oběť nemůže jednoduše „odejít“ nebo si najít jinou školu bez složitých procesů (a i přestup je pro rodinu náročný). Tento nedobrovolný svazek vytváří ideální podmínky pro chronickou šikanu: agresor ví, že oběť zůstane, a může tlak stupňovat.
  • Neexistence přirozených důsledků= Ve volném životě (kroužky, parta kamarádů) platí: pokud se chováš nepřijatelně, skupina se může rozpadnout, lidé tě opustí. Ve škole je skupina uměle udržována pohromadě a agresorovi často nehrozí, že by o své postavení přišel, spíše naopak, díky tomu, že oběť nemůže utéct, může svou moc posilovat.

Hierarchie školy jako zátěž= škola je z principu hierarchické prostředí: učitelé mají moc, známky hodnotí, žáci jsou srovnáváni. Tato struktura může posilovat dynamiku dominance a podřízenosti, která je živnou půdou pro šikanu.

Proč to není celá pravda

Šikana existuje i mimo povinnou docházku: = Dospělí zažívají šikanu v zaměstnání (mobbing), v zájmových skupinách, v rodinách, na sociálních sítích, téměř v jakékoli sociální skupině (kasárna, věznice...)a tam žádná povinná docházka není. Šikana je obecný sociální jev zakořeněný v lidské psychice a skupinové dynamice. Povinná školní docházka může být jedním z faktorů, který ji umocňuje, ale není její příčinou.

Není to docházka, ale způsob jejího provedení

Kritici často zaměňují povinnost s organizační formou. Existují školy (např. některé alternativní školy, demokratické školy), kde je docházka sice povinná (nebo ji rodiče dobrovolně zvolí), ale díky jinému nastavení – malé skupiny, respektující přístup, restorativní postupy, možnost volby aktivit – je výskyt šikany výrazně nižší. Z toho vyplývá, že problém není v principu povinnosti, ale v tom, jak je škola uspořádaná (velké anonymní třídy, nedostatek podpory, autoritářský styl).

Povinná docházka má i ochrannou funkci

Právě proto, že je škola povinná, na ni dohlíží stát, mají do ní vstup psychologové, sociální pracovníci, existují zákony a protokoly. Pokud by byla škola dobrovolná, děti ze zranitelných rodin, které jsou nejčastěji oběťmi šikany (nebo naopak rizikoví agresoři), by z ní mohly být vyřazeny nebo by neměly žádný systémový rámec ochrany. Paradoxně by se tak šikana mohla přesunout do ještě méně kontrolovaného prostředí.

Co z tohoto argumentu vyplývá pro praxi?

Pokud někdo tvrdí, že „šikana je důsledek povinné školní docházky“, často tím chce říct: „dokud bude škola fungovat jako nedobrovolná uzavřená instituce s vysokou mírou hierarchie a bez možnosti volby, bude se v ní šikana dařit.“

Z toho plynou dva směry uvažování:

  • Radikální řešení – zrušit povinnou školní docházku a nahradit ji svobodnějším modelem (např. vzdělávací poukázky, komunitní centra). To je ale politicky a společensky velmi náročné a přináší rizika pro sociálně slabší. Co by místo tohoto systému vzniklo? Povinné vzdělávání by z tohoto pohledu byla jen hra se slovy.
  • Realistické řešení: zachovat povinnou docházku, ale změnit její vnitřní nastavení:
  • Vytvářet menší a stabilní skupiny, kde se znají všichni navzájem.
  • Nahradit anonymní a hierarchické klima demokratickými prvky (třídní samospráva, pravidla tvořená společně).
  • Dát žákům větší kontrolu nad tím, s kým a jak se učí (projektová výuka, volitelné aktivity, možnost pohybu mezi třídami).
  • Posílit roli školního psychologa a systematickou prevenci.

Argument, že šikana je důsledkem povinné školní docházky, není zcela bez základu: poukazuje na to, že nedobrovolnost a uzavřenost kolektivu jsou významné rizikové faktory. Šikana by ale existovala i bez povinné docházky, jen v jiných formách a prostředích. Klíčové proto není zrušit povinnost, ale přestat školu provozovat jako systém, který šikaně nevědomky nahrává, a začít ji budovat jako bezpečné místo, kde má každý dítě právo na respekt a podporu, a to i tehdy, když nemůže jednoduše odejít.

Není to o jedné věci, ale o systémové výměně přístupu. Tedy:

  • nahradit represivní a incidentální přístup → preventivním a formativním
  • nahradit pasivní roli přihlížejících → aktivní odpovědnost kolektivu
  • nasadit výcvik žáků v roli „strážců (peer preventisté, mediátoři).
  • nahradit nekontrolované hierarchie „džungle“ → průhledné struktury moci
  • nasadit: aktivní dozor s jasnými pravidly a přítomnost důvěryhodného dospělého v exponovaných prostorech.
  • zvýšit orientaci na výkon→ orientaci na sociální a emoční učení
  • nasadit: systematickou výuku sociálně-emočních dovedností: empatie, řešení konfliktů, asertivita, rozpoznávání manipulace.
  • nahradit izolovanou práci učitelů → týmovou péči o klima
  • nasadit: systém včasné intervence
  • nahradit trestání a vylučování → restorativní přístup
  • nasadit společná setkání, kde se pojmenuje dopad jednání
  • nahradit mlčení rodičů a školy → společný jazyk
  • nasadit: transparentní protokoly jednání
  • nahradit architekturu, která šikaně nahrává → bezpečné fyzické prostředí
  • nasadit: jasná pravidla pro používání digitálních technologií ve škole, systematickou práci s kyberšikanou.

Nejde o jednu „náhradu“, ale o proměnu kultury školy z místa, kde se šikana „občas řeší“, na místo, kde se systematicky buduje prostředí, v němž šikana má menší šanci vzniknout. A když už vznikne, škola má nástroje zasáhnout dřív, než zničí život oběti i agresora.

Autor: Milan Hausner | pondělí 23.3.2026 12:25 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Milan Hausner

  • Počet článků 411
  • Celková karma 9,55
  • Průměrná čtenost 207x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.