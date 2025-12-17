Jazyk roku 2025: Na stojáka

Zdá se, že rok 2025 překonal sám sebe v umění sebeparodie. Nestačilo mu, aby se naše realita stala satirou; musela se stát meta-satirou, komentářem na komentář, kde i jazyk se vzpouzí své vlastní vážnosti.

Fráze roku 2025 jsou dokonalým zrcadlem naší kolektivní absurdity – a my v něm můžeme jen bezmocně uchechtávat.

SLOP. Toto čtyřpísmené slovíčko s mokrým, blátivým zvukem se stalo korunovačním klenotem naší epochy. Není to jen obsah, je to odpad, který všichni na sítích šíří dál a dál. Nekonečná produkční linka, kde umělá inteligence s vážností renesančního mistra maluje kočky s jedenácti prsty a generuje články s názvem „37 způsobů, jak optimalizovat svou duši pomocí této jediné šablony v Excelu“., je jen začátek. My, jakožto pokorní konzumenti, pak trávíme odpoledne na svých postech – což je proces podobný prosévání popelnice v naději, že najdeme diamant. A výsledek? Čistý slop. Jeho skutečný přínos je však geniální: trénuje náš mozek v dokonalé apatii. Připravuje nás na informační apokalypsu tím, že nás učí, že naprostá většina toho, co vidíme a čteme, nestojí za to přečtení. Je to jako očkování, ale proti smyslu.

Logickou reakcí na tento digitální příval je pak zoufalé Touch Grass. Tato fráze prodělala pozoruhodný karnevalový pochod: začala jako urážka házená na online troglodyty (“Vypadni ze sítě, doslova se dotkni trávy!“), aby se okamžitě proměnila v komoditu. Kapitalismus, vždy připravený prodat nám i vzduch, který vydechujeme, ji uchopil. A tak jsme svědky zrodu biofilní performativní spotřeby. Nemůžete jen tak jít ven, kdepak. Musíte si koupit speciální „touch-grass“ obuv (terénní Nike, samozřejmě), najít ten nejfotogeničtější pažit v okolí, nasadit filtr, který zvýší saturaci zelené na úroveň radioaktivního odpadu, a celý proces zdokumentovat v 50 příbězích. Dotkl ses trávy? Skvěle. Nyní o tom informuj algoritmus, ať může tvůj výkon prodat dalším lidem jako inspiraci. Systém poražen. Nebo spíše dokonale zahlcen.

Když už se pohybujeme v této sféře čistého výkonu, musíme vzdát hold králi prázdných gest: slovu Performativní. To je opravdu švýcarský armádní nůž jazykové dezinterpretace. Původně užitečný koncept pro odlišení autentické akce od té, která je jen pro show, se sám stal tím nejuniverzálnějším prázdným gestem. Dnes je performativní cokoli, co je vidět. Pomáháš bezdomovcům a dáš o tom vědět? Performativní. Mlčíš o své charitě? o je ale performativní mlčení. Slovo dosáhlo dokonalé tautologie: je to prázdný přívlastek označující prázdnotu, což z něj činí definitivní konec každé diskuse. Proč se namáhat s argumenty, když můžeš jakoukoli nepohodlnou aktivitu znevážit tím, že ji označíš za „jen performativní“? Je to jazyková černá díra, která pohltí veškerý smysl.

A kam bychom se bez ní dostali? Přesně tam, kam nás vede generace Alpha: k mystickému zaklínadlu 6-7 (Six Seven). Zde dosahuje absurdita svého zenového vrcholu. Tento výraz, který neznamená nic konkrétního a zároveň může znamenat cokoli, je dokonalou parodií na samotný jazyk. Je to vibrace, pocit, esence nedotčená potřebou sdělovat skutečné informace. Řeknete-li „six seven“ člověku nad 25 let, zažijete fascinující podívanou: jeho mozek, navyknutý na spojování slov s významy, se zhroutí jako špatně postavená kostka domina. Je to konečná zbraň v mezigeneračním dialogu. Dědeček se zeptá, co budeš dělat o víkendu. Ty odpovíš „six seven“. On přikývne, zamyšleně si prohlédne svůj hrnkový květináč a jde zkontrolovat okapy. Možná je to jediná skutečně upřímná komunikace, které jste kdy dosáhli – oba jste si vyměnili naprosto prázdné signály, a přesto oba vyšli z interakce s pocitem, že něco proběhlo.

A tak tu stojíme, v roce 2025, topící se ve slopu, který naoko ignorujeme, naverbováni, abychom šli ven učinit touch grass s maximální estetikou, obviňováni, že jsme performativní v každém nádechu, a komunikující v zašifrovaných mantrách 6-7. Je to jako by se samotná struktura naší reality zasmála a my, místo abychom se urazili, jsme se přidali do té bezejmenné entity.

Naučili jsme se nejen žít v satiře, ale stát se jejími ochotnými, sebevědomými protagonisty. A možná je to ta nejrozumnější – a nejvtipnější – obranná reakce, jakou jsme kdy vymysleli.

Autor: Milan Hausner | středa 17.12.2025 8:52 | karma článku: 0 | přečteno: 36x

Další články autora

Milan Hausner

Malí skeptici, velcí proroci: když slečny a chlapci vítězí nad AI kazateli

„Děti vědí, že AI je jen nástroj. Evangelisté ji vzývají jako spasení. Malí skeptici brání autenticitu a proces učení – a ukazují, že moudrost není v optimalizaci, ale v lidském spojení.“

16.12.2025 v 16:35 | Karma: 6,48 | Přečteno: 124x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Tak příznačné s prvky existencionálního bludu, a o Vánocích zvláště

Na sociálních sítích se rozjelo vpravdě vánoční téma, jakpak že to mluvíme s chatbotem. Značné množství komentářů ukazuje, že téma antropomorfizace není vůbec mrtvé...

14.12.2025 v 8:47 | Karma: 8,75 | Přečteno: 182x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Technologická fantasmagorie roku a bez robotů by to nešlo

„Média nadšeně sdílela těhotenského robota, který ...prostě není. AI obrázky, neexistující vědci a hlad po senzaci vytvořily dokonalý hoax. Umělá inteligence holt pokračuje přirozenou skepsi.

13.12.2025 v 21:02 | Karma: 3,94 | Přečteno: 79x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Jeníček v infrasauně a Karkulka na malinách II.

Je fascinující žít v době, kdy se kolektivní vědomí lidstva posunulo tak dopředu, že i naše nejstarší mýty musí projít důkladnou korekturní redakcí.

13.12.2025 v 12:00 | Karma: 7,86 | Přečteno: 116x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Bajaja 2.0: Chtěly by naše děti vůbec takového geroje z podhradí?

Pokud se dnes zeptáte dětí na hrdiny, uslyšíte jména jako Superman, Spiderman nebo Shreck. Ale kdo je Bajaja? A navíc takové, podivně znějící jméno??

13.12.2025 v 9:56 | Karma: 4,64 | Přečteno: 139x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)
16. prosince 2025  7:27

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský
10. prosince 2025  13:25

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.
14. prosince 2025

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do...

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.
13. prosince 2025  11:24

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje,...

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID
10. prosince 2025  10:01

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma...

Koupaliště Cihelna v Pardubicích čeká další modernizace, s návrhy přijde studie

ilustrační snímek
17. prosince 2025  9:05,  aktualizováno  9:05

Koupaliště Cihelna v Pardubicích by jednou mohlo mít zázemí pro vodáky a cyklisty v modernizovaném...

Kvůli sjezdu z D1 se v Přerově změní přednost na jedné z hlavních křižovatek

ilustrační snímek
17. prosince 2025  9:01,  aktualizováno  9:01

V souvislosti se zprovozněním posledního úseku dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem se chystají...

Muž uklouzl v Beskydech a poranil si kotník, záchranu komplikoval vítr

Pod vrcholem Lysé hory se zranil turista, který uklouzl na ledové ploše. (16....
17. prosince 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

Komplikovaný zásah ve složitém terénu Beskyd v úterý absolvovala Horská služba a záchranáři....

Unikátní galerie dřevěných koulí NOVATOP vzdává hold partnerům, kteří stojí za jeho úspěchem

17. prosince 2025  10:28

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Milan Hausner

  • Počet článků 229
  • Celková karma 8,46
  • Průměrná čtenost 202x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.