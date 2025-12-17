Jazyk roku 2025: Na stojáka
Fráze roku 2025 jsou dokonalým zrcadlem naší kolektivní absurdity – a my v něm můžeme jen bezmocně uchechtávat.
SLOP. Toto čtyřpísmené slovíčko s mokrým, blátivým zvukem se stalo korunovačním klenotem naší epochy. Není to jen obsah, je to odpad, který všichni na sítích šíří dál a dál. Nekonečná produkční linka, kde umělá inteligence s vážností renesančního mistra maluje kočky s jedenácti prsty a generuje články s názvem „37 způsobů, jak optimalizovat svou duši pomocí této jediné šablony v Excelu“., je jen začátek. My, jakožto pokorní konzumenti, pak trávíme odpoledne na svých postech – což je proces podobný prosévání popelnice v naději, že najdeme diamant. A výsledek? Čistý slop. Jeho skutečný přínos je však geniální: trénuje náš mozek v dokonalé apatii. Připravuje nás na informační apokalypsu tím, že nás učí, že naprostá většina toho, co vidíme a čteme, nestojí za to přečtení. Je to jako očkování, ale proti smyslu.
Logickou reakcí na tento digitální příval je pak zoufalé Touch Grass. Tato fráze prodělala pozoruhodný karnevalový pochod: začala jako urážka házená na online troglodyty (“Vypadni ze sítě, doslova se dotkni trávy!“), aby se okamžitě proměnila v komoditu. Kapitalismus, vždy připravený prodat nám i vzduch, který vydechujeme, ji uchopil. A tak jsme svědky zrodu biofilní performativní spotřeby. Nemůžete jen tak jít ven, kdepak. Musíte si koupit speciální „touch-grass“ obuv (terénní Nike, samozřejmě), najít ten nejfotogeničtější pažit v okolí, nasadit filtr, který zvýší saturaci zelené na úroveň radioaktivního odpadu, a celý proces zdokumentovat v 50 příbězích. Dotkl ses trávy? Skvěle. Nyní o tom informuj algoritmus, ať může tvůj výkon prodat dalším lidem jako inspiraci. Systém poražen. Nebo spíše dokonale zahlcen.
Když už se pohybujeme v této sféře čistého výkonu, musíme vzdát hold králi prázdných gest: slovu Performativní. To je opravdu švýcarský armádní nůž jazykové dezinterpretace. Původně užitečný koncept pro odlišení autentické akce od té, která je jen pro show, se sám stal tím nejuniverzálnějším prázdným gestem. Dnes je performativní cokoli, co je vidět. Pomáháš bezdomovcům a dáš o tom vědět? Performativní. Mlčíš o své charitě? o je ale performativní mlčení. Slovo dosáhlo dokonalé tautologie: je to prázdný přívlastek označující prázdnotu, což z něj činí definitivní konec každé diskuse. Proč se namáhat s argumenty, když můžeš jakoukoli nepohodlnou aktivitu znevážit tím, že ji označíš za „jen performativní“? Je to jazyková černá díra, která pohltí veškerý smysl.
A kam bychom se bez ní dostali? Přesně tam, kam nás vede generace Alpha: k mystickému zaklínadlu 6-7 (Six Seven). Zde dosahuje absurdita svého zenového vrcholu. Tento výraz, který neznamená nic konkrétního a zároveň může znamenat cokoli, je dokonalou parodií na samotný jazyk. Je to vibrace, pocit, esence nedotčená potřebou sdělovat skutečné informace. Řeknete-li „six seven“ člověku nad 25 let, zažijete fascinující podívanou: jeho mozek, navyknutý na spojování slov s významy, se zhroutí jako špatně postavená kostka domina. Je to konečná zbraň v mezigeneračním dialogu. Dědeček se zeptá, co budeš dělat o víkendu. Ty odpovíš „six seven“. On přikývne, zamyšleně si prohlédne svůj hrnkový květináč a jde zkontrolovat okapy. Možná je to jediná skutečně upřímná komunikace, které jste kdy dosáhli – oba jste si vyměnili naprosto prázdné signály, a přesto oba vyšli z interakce s pocitem, že něco proběhlo.
A tak tu stojíme, v roce 2025, topící se ve slopu, který naoko ignorujeme, naverbováni, abychom šli ven učinit touch grass s maximální estetikou, obviňováni, že jsme performativní v každém nádechu, a komunikující v zašifrovaných mantrách 6-7. Je to jako by se samotná struktura naší reality zasmála a my, místo abychom se urazili, jsme se přidali do té bezejmenné entity.
Naučili jsme se nejen žít v satiře, ale stát se jejími ochotnými, sebevědomými protagonisty. A možná je to ta nejrozumnější – a nejvtipnější – obranná reakce, jakou jsme kdy vymysleli.
Milan Hausner
Malí skeptici, velcí proroci: když slečny a chlapci vítězí nad AI kazateli
„Děti vědí, že AI je jen nástroj. Evangelisté ji vzývají jako spasení. Malí skeptici brání autenticitu a proces učení – a ukazují, že moudrost není v optimalizaci, ale v lidském spojení.“
Tak příznačné s prvky existencionálního bludu, a o Vánocích zvláště
Na sociálních sítích se rozjelo vpravdě vánoční téma, jakpak že to mluvíme s chatbotem. Značné množství komentářů ukazuje, že téma antropomorfizace není vůbec mrtvé...
Technologická fantasmagorie roku a bez robotů by to nešlo
„Média nadšeně sdílela těhotenského robota, který ...prostě není. AI obrázky, neexistující vědci a hlad po senzaci vytvořily dokonalý hoax. Umělá inteligence holt pokračuje přirozenou skepsi.
Jeníček v infrasauně a Karkulka na malinách II.
Je fascinující žít v době, kdy se kolektivní vědomí lidstva posunulo tak dopředu, že i naše nejstarší mýty musí projít důkladnou korekturní redakcí.
Bajaja 2.0: Chtěly by naše děti vůbec takového geroje z podhradí?
Pokud se dnes zeptáte dětí na hrdiny, uslyšíte jména jako Superman, Spiderman nebo Shreck. Ale kdo je Bajaja? A navíc takové, podivně znějící jméno??
Unikátní galerie dřevěných koulí NOVATOP vzdává hold partnerům, kteří stojí za jeho úspěchem
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.