Jánošík na kilobyty
Tentokrát tento návrh míří na polovinu akcií AI gigantů. Klasický jánošíkismus na jedničkách a nulách: jen místo valašky má berní úřad a místo chudých sedláků chce nakrmit státní mašinérii a své voličské stádo.
Je to znárodnění? To si pište, že ano. A to pořádné, staré dobré, bolševické znárodnění v novém, „progresivním“ obalu. Bernie Sanders tomu říká „demokratizace“ nebo „veřejné vlastnictví“, protože „znárodnění“ by znělo až moc upřímně. Ve skutečnosti jde o to, aby vláda, ten samý aparát, který nedokáže opravit díru na dálnici dřív než za deset let a třikrát přes rozpočet, najednou seděla ve správních radách OpenAI, Googlu a podobných firem. A to máte jedno, tohle platí na všechny vlády beze zbytku. 50% akcií to je docela pěkný balík, že?
Budoucnost je veskrze reálně socialisticky nádherná: poslanci a straničtí nominanti, kteří mají problém poslat e-mail s přílohou, budou rozhodovat o vývoji neurálních sítí. To už není jen socialismus. To je pogrom na soukromé vlastnictví a na jakékoli zbytky zdravého rozumu. Vezmeš to, co funguje díky talentu, riziku a kapitálu, a dáš to lidem, kteří celý život jen přerozdělovali cizí peníze. Česká zkušenost se „znárodňováním“ mluví jasně, jednou a docela dlouho už jsme to tu měli. Dopadlo to ...jak to jen říct, aby to admin pustil...
Průzkum preferencí je až k popukání. U nás by to vypadalo nejspíš stejně. Lidi slyší „veřejné vlastnictví AI“ a nadšeně kývají hlavou, konečně nějaký ten zlatej důl pro nás všechny! Ale jakmile se objeví Bernie a jeho šediny, část z nich začne couvat. Lidé chtějí Sandersovy nápady, ale Sanderse samotného už ne. Zase ty dojemné shody.
Jak by dopadl průzkum, kdyby Babiš najednou oznámil, že převede 50 procent českých zbrojovek (CZ, Colt, Sellier & Bellot, atd.) na stát „pro lid“? Že zisky půjdou do „národního AI fondu“ nebo rovnou jako dividendy důchodcům a sociálně slabším?
- První otázka: „Souhlasíte s veřejným vlastnictvím strategických zbrojovek?“ → 80–85 % ano. Lidi by to brali jako ochranu národní bezpečnosti, ránu oligarchům a „spravedlnost“.
- Druhá otázka: „Souhlasíte s tím, že to navrhuje Andrej Babiš?“ → Najednou by čísla spadla nejméně o 20–30 bodů. Část voličů by řekla „no jo“, ale spousta ostatních by začala bručet: „Zase ten Babiš, zase jeho kšefty, zase to skončí někde v jeho svěřenských fondech.“
Prostě lidi jsou stejní, politika vlastně jakbysmet. . Lidé chtějí „spravedlivé přerozdělení“ a podíl na bohatství, ale nechtějí u toho vidět toho konkrétního politika s jeho minulostí, stylem a kmotry. Je to věčný paradox: touha po „něčem zadarmo“ versus nedůvěra k tomu, kdo to slibuje. To je spíše úsměvné, ale celý tenhle komplot má mnohem horší konotace.
Hlavní proud strachu
Těch 69 % v americkém průzkumu není důkaz geniality. Je to důkaz hlubokého strachu z budoucnosti. Bojí se, že je AI nechá na dlažbě, že přijdou o práci, smysl i postavení. A když máš strach, spolkneš i jed. Hlavně když ti slíbí nějakou tu „AI dividendu“ pár stovek na účet, abys mohl dál v klidu koukat na Netflix.
Bernie (stejně jako by to udělal Babiš) ukázal recept na úspěch: „slibuj lidem podíl na bohatství, které nikdy nevytvořili, obviň miliardáře/tech oligarchy a tvář se jako spasitel obyčejného člověka.“ Příští chytrák to jen vyleští, přidá „národní zájmy“, „ochranu před Čínou“ a „spravedlnost pro pracující“ a znárodnění AI (nebo zbrojovek) se stane hitem.
Nakonec tohle není o AI ani o zbrojovkách. Je to o té staré, pořád stejné touze po pogromu na úspěšné. Vezmi od těch, co něco dokázali, a dej to těm, co jen natahují ruku. Ať už tomu říkáš socialismus, progresivismus, nebo „národní spravedlnost“ jádro zůstává: krádež za bílého dne, zabalená do hezkých frází. A je zhola jedno, jestli je to na Vltavě nebo na Mississippi.
Krásná nová budoucnost, že? Stát jako hlavní akcionář všeho důležitého, politici jako noví šéfové a my jako spokojení příjemci almužny. Co by se mohlo pokazit…
PS. Ono to sice neprojde, ale už jen ta myšlenka je ohromující!!
Copilot na základě vlastního promptu
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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