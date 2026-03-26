Jako kočka a pes: Sphinx randí s labradorem (V).
On se jmenuje Radek, 44 let, je pejskař. Ne jen tak obyčejný majitel psa – je to člověk, jehož životní styl určuje desetiletý labrador jménem Baron. Baron je jeho nejlepší přítel, spolubydlící, terapeut a duchovní rádce. Radek vstává každý den v šest, protože Baron potřebuje vyvenčit. Jeho byt voní psem, jeho auto voní psem, jeho oblečení je pokryto srstí, kterou už ani nezkouší odstraňovat. Jeho instagram je galerie fotek Barona na výletech, Barona u vody, Barona s míčkem, Barona spícího na jeho polštáři. Popisek na seznamce mu napsal Baron – tedy Radek za Barona: „Hledám člověka, který mi nebude závidět pozornost, kterou dávám svému psovi.“
Ona se jmenuje Dominika, 42 let, je majitelkou egyptské sfingy jménem Nefertari. Není to kočka, je to bohyně. Nefertari má nahou kůži, velké uši a výraz, jako by právě odsoudila celé lidstvo k zániku za nedostatek úcty. Dominika svou kočku miluje posedlou láskou – kupuje jí bio maso, svetry na zimu (protože sfinga prochladne), pořídila jí vyhřívaný pelíšek a konzultuje s veterinárním dermatologem speciální krémy na kůži. Její byt je čistý, elegantní, voní santalovým dřevem a všude jsou vyvýšené plochy, ze kterých Nefertari shlíží na svůj majetek. Dominika na seznamce napsala: „Hledám muže, který pochopí, že máma je jen jedna a jmenuje se Nefertari.“
Domluvili se přes seznamku, kde Radek zaujal fotkou Barona s míčkem a Dominiku zaujala fotka Nefertari v hedvábném peleríně. Každý si řekl: „Aspoň ví, co je to láska ke zvířeti.“ Každý měl na mysli úplně jiný druh lásky.
První problém nastal při výběru místa. Radek navrhl „lesní hospůdku s velkou zahrádkou, kde můžu vzít Barona, protože ho nenechávám doma samotného“. Dominika chtěla do „luxusní kavárny v centru, kde vítají kočky na vodítku, ale Nefertari by si vyžádala samostatné křeslo s výhledem“. Radek se zeptal, jestli si ta kočka fakt diktuje, kde bude sedět. Dominika řekla, že Nefertari si nediktuje – ona ví, co si zaslouží. Nakonec se kompromisně sešli v podniku, který měl zahrádku i salonní prostředí, ale ani jeden z nich si nemohl vzít svého mazlíčka. Radek musel Barona poprvé za tři roky nechat u sousedky, Dominika musela Nefertari vysvětlit, že tohle setkání je pro její dobro.
Radek dorazil o deset minut dřív, protože byl zvyklý chodit všude s předstihem – Barona nikdy nenechá čekat. Měl na sobě fleecovou bundu, boty do terénu a na bundě pořád pár chlupů, které mu unikly. Dominika dorazila přesně na čas, oblečená v černém kašmírovém svetru, elegantních kalhotách a bez jediného chlupu. Voněla, jako by vystoupila z parfumerie. Radek si všiml, že nemá žádné chlupy na oblečení, a pomyslel si: „To nemá zvíře. To má sochu.“ Dominika zaznamenala, že Radek má na bundě chlupy, a pomyslela si: „Tohle bude týpek, co mu pes žere gauč.“
Usedli. Radek si objednal kávu a dort, Dominika si objednala zelený čaj matcha a bezlepkový dezert. Radek se optal, jestli je bezlepkový pro ni, nebo pro kočku. Dominika řekla, že pro ni, protože Nefertari má alergii na lepek, a ona jí ze solidarity nejí nic, co by její kočka nesměla. Radek se na ni podíval, jako by právě oznámila, že nosí stejné plenky jako pes. „To je… zajímavý,“ řekl. Dominika opáčila, jestli by on jedl to samé co Baron. Radek se zamyslel. „On má granule. Ale když si dám řízek, tak mu vždycky kousek dám. To je přece normální.“ Dominika se ušklíbla. „Normální je respektovat individuální potřeby. Nefertari by nikdy nejedla z mého talíře. To by podkopalo její autoritu.“ Radek nevěděl, jestli si dělá srandu.
Prvních deset minut konverzace bylo o jejich mazlíčcích. A oba se fakt rozjeli. Radek začal: „Baron je nejchytřejší pes, jakého jsem měl. aportuje, dává pac, umí otevřít dveře, když je hladovej. Jednou mi přinesl pivo z lednice.“ Dominika namítla, jestli ho umí i otevřít. Radek připustil, že ne, ale že to je detail. Dominika odvětila: „Nefertari by nikdy nic nenosila. To je pod její důstojnost. Ona spíš očekává, že jí budu nosit já. A já nosím. Protože ona je královna.“ Radek se zeptal, jestli je královna, tak proč nemá služebnictvo. Dominika řekla, že má – ji.
Radek vytáhl telefon a začal ukazovat fotky Barona. Baron v lese, Baron u řeky, Baron s krvavým čumákem po aportování klacku, Baron v blátě, Baron na jeho posteli. Dominika se dívala s výrazem, jako by sledovala dokument o primitivních kulturách. „On ti spí v posteli?“ zeptala se. Radek kývl, že jo, že má svou deku na konci postele. Dominika řekla, že Nefertari má vlastní pokoj. Radek se ušklíbl, jestli má i vlastní koupelnu. Dominika ho zpražila tím, že má vlastní toaletu – krytou, s filtrovanou vodou a tichým odsáváním. Radek se zeptal, jestli si tam chodí sama, nebo zda ji doprovází. Dominika neodpověděla.
Pak Dominika vytáhla telefon a ukázala fotky Nefertari. Nefertari v hedvábném peleríně, Nefertari na vyhřívaném pelíšku, Nefertari pózující na parapetu jako egyptská bohyně, Nefertari s výrazem, který říkal „zabiju tě, jestli se mnou budeš zacházet jako s obyčejnou kočkou“. Radek se na fotky díval a řekl: „To je nahatá kočka?“ Dominika se urazila. „To je sfinga. Je to jedno z nejstarších plemen na světě. Její předkové byli uctíváni ve starověkém Egyptě.“ Radek se drze optal, jestli starověcí Egypťané měli i vyhřívaný pelíšek. Dominika řekla, že ne, ale že by ho určitě uvítali. Radek se podíval na Nefertariiny velké uši a holou kůži a opáčil: „Ta kočka vypadá jako mimozemšťan.“ Dominika vstala a zavrčela, jestli to myslí jako urážku, tak odejde. Radek ji zarazil: „Ne, já jen říkám, že je… zajímavá. Každej pes je jinej, každej pes má svou krásu. I kočky. I tyhle.“ Dominika se posadila, ale ještě chvíli se tvářila uraženě.
Objednávání jídla byla scéna, která ukázala, že jejich rozdíly sahají i do gastronomie. Radek si objednal vepřový řízek s hranolky a tatarkou. Dominika si objednala quinoový salát s avokádem a bez laktózy. Radek se optal, jestli jí to chutná. Dominika poznamenala, že to není o chuti, ale o tom, že Nefertari má citlivý žaludek a ona jí ze solidarity jen to, co by její kočka mohla jíst taky. Radek se zase ušklíbl, jestli její kočka jí quinou. Dominika, že ne, že quinoa je pro ni, ale že ji jí, aby Nefertari neměla pocit, že ona si užívá víc než ona. Radek se zeptal, jestli to není trochu přehnaný. Dominika se podívala na jeho řízek: „A není přehnaný dávat psovi řízek, když má granule?“ Radek se zamyslel. „On má radši řízek.“ Dominika řekla: „Nefertari má radši kaviár. Ale já jí ho nedávám, protože by jí to škodilo. To je ten rozdíl – já myslím na zdraví, ty myslíš na okamžité uspokojení.“ Radek se cítil jako na výslechu.
Konverzace se stočila k tomu, jak tráví čas se svými zvířaty. Radek vyprávěl o dlouhých procházkách, o tom, jak Baron miluje vodu, jak běhá za míčkem, jak se spolu válejí v trávě. „Je to moje dítě.“ Dominika přitakala, že Nefertari není dítě, ale vládkyně. „My spolu nechodíme na procházky. My spolu meditujeme. Sednu si k jejímu pelíšku, ona na mě kouká svýma očima a já cítím, jak mě soudí. A to je úžasný pocit.“ Radek se optal, jestli se s ní někdy mazlí. Dominika řekla, že ano, ale jen když si Nefertari přeje. „Ona přijde, když potřebuje. Já ji neobtěžuju. To je ten rozdíl mezi psem a kočkou – pes tě miluje bezpodmínečně, u kočky si lásku musíš zasloužit.“ Radek se na ni podíval: „A ty jsi přesvědčená, že si lásku zaslouží víc než pes?“ Dominika se usmála. „Kočka si nic nezaslouží. Kočka prostě je. A já jsem ráda, že je.“ Radek se na chvíli odmlčel. Pak řekl: „Baron taky je. A je rád, že jsem já. A to je taky fajn, ne?“ Dominika se podívala na jeho oči, které najednou nebyly o řízcích a blátě, ale o něčem mnohem hlubším. „Je,“ řekla. „Je to fajn.“
Večer se chýlil ke konci. Radek se podíval na hodinky a řekl, že musí jít, protože Baron bude po sousedce vyvádět. Dominika řekla, že ona taky musí jít, protože Nefertari má v devět koupel. Radek se zeptal, jestli se koupe každý den. Dominika opáčila, že jo, že sfinga se musí pravidelně omývat, aby se jí neucpávaly póry. Radek se zeptal, jestli to dělá ona. Dominika řekla, že jo, a že je to pro ni relax. Radek se zeptal, jestli se u toho s kočkou mazlí. Dominika řekla, že se mazlí až po koupeli, když je Nefertari zabalená v ručníku a voní. Radek se usmál. „To je jako když se Baron vyválí v blátě a já ho musím umýt. Pak voní a já se s ním mazlím.“ Dominika se na něj podívala a poprvé za večer se usmála bez ironie. „Tak to máme stejný. Akorát já nepouštím Nefertari do bláta.“ Radek se zasmál. „Já jo. Ale pak to spolu uklízíme.“
Rozloučili se před kavárnou. Radek jí podal ruku a všiml si, že na ní nemá žádný chlup. Dominika si všimla, že na jeho bundě přibyl nový chlup. „Takže,“ řekl Radek, „ty máš kočku, co vypadá jako socha, a já mám psa, co vypadá jako chodící koberec.“ Dominika se zasmála. „A oba jsme blázni, že kvůli nim nejíme maso nebo jim dáváme řízek.“ Radek řekl: „Já třeba jím maso. Ale Baron by pro mě udělal cokoliv. A já pro něj.“ Dominika se na něj podívala. „Nefertari by pro mě neudělala nic. A já pro ni všechno. A to je taky láska, ne?“ Radek přikývl. „To je. Jiná. Ale je.“
A pak se za týden sešli znova. Tentokrát u Radka doma. Baron byl nadšený z nové návštěvy, očichal Dominiku, položil jí hlavu na klín a čekal, jestli ho pohladí. Dominika se na něj podívala a poprvé v životě pohladila psa. Baron spokojeně zavrtěl ocasem. Dominika se zeptala, jestli je vždycky takový. Radek uznal, že jo, že je to nejhodnější pes na světě. Dominika se usmála. „Nefertari by ti dala facku, kdybys ji chtěl hladit bez vyžádání.“ Radek řekl: „Tak ji sem přines. Ať se seznámí.“ Dominika se zhrozila. „Nefertari a pes? To je jako setkání královny s poddaným.“ Radek řekl: „Baron je gentlemman. Ukloní se.“ Dominika se zasmála. A pak skutečně přinesla Nefertari v přepravce.
Kočka vystoupila, podívala se na Barona, který seděl a čekal, očichala ho a pak si lehla na gauč, jako by tam byla vždycky. Baron se k ní přiblížil, očichal ji a pak si lehl vedle gauče. Nefertari na něj shlížela s výrazem, který říkal: „Tohle otroctví by mohlo fungovat.“ Radek a Dominika se na sebe podívali. „To je jako my,“ řekl Radek. Dominika se zeptala, kdo je kdo. Radek řekl: „Já jsem Baron. A ty jsi Nefertari.“ Dominika se usmála. „Tak to budu vládnout?“ Radek: „Ty už vládneš od první chvíle. Od momentu, co jsi vešla.“ A bylo to poprvé, kdy si řekli něco, co nebylo o psech ani kočkách.
A tak to šlo. Ona se učila, že pes může být taky ušlechtilý, i když se válí v blátě. On se učil, že kočka může být taky milující, i když si to nechává zaplatit. A když se za rok vzali, měli na svatbě Barona v motýlku a Nefertari v hedvábném plášti. Nefertari seděla na vyvýšeném místě a shlížela na hosty, Baron ležel u nohou a čekal, až mu někdo upustí řízek. A všichni říkali, že ti dva jsou jako pes a kočka. Ale že jim to spolu nějak klape. Možná proto, že každý věděl, že ten druhý je jiný. A že právě v té jinakosti je to, proč ho milují.
A to je, dámy a pánové, pointa příběhu. Někdo potřebuje oddanost bez otázek, někdo potřebuje lásku, která se musí zasloužit. Ale obojí je láska. Jenom se jinak projevuje. A když potkáte někoho, kdo miluje jinak, nemusíte se předělávat. Stačí pochopit, že jeho láska je stejně opravdová jako ta vaše. I když se projevuje chlupy na bundě, nebo naopak jejich naprostou absencí. I když jeden aportuje a druhý shlíží z výšky. Protože nakonec všichni chceme to samé: aby někdo byl rád, že jsme. A aby nám dovolil být takoví, jací jsme. I s tím blátem. I s tou perelínou.
Milan Hausner
Troubové u televize, moulové na hřišti
Zpověď fotbalového znalce, který prohlédl, ale stejně každou sobotu sedí u obrazovky s pivem a čučí na fotbal a jen očekává, kdy se podobná extempore odehrají i v hokeji...
Milan Hausner
Nový šampion klimatické politiky. F-35
Zatímco v Evropě se s vážnými tvářemi v kravatách a na kolech dohadujeme o tom, zda si tepelné čerpadlo instalovat v letošním nebo příštím roce, někde na Blízkém východě se psala úplně jiná klimatická zpráva.
Milan Hausner
Když ani Evropa nestačí (IV)
Místo střetu dvou nepřátelských táborů tedy přichází na řadu situace možná ještě zapeklitější: setkání dvou lidí, kteří by si měli rozumět, protože milují totéž...
Milan Hausner
Revoluce v eko-pastevní politice: Wellbeingem na pastvě proti emisím
Brussels / Pastevní výběh Krákorka u Rakovníka: Evropská unie ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí představila přelomový plán dekarbonizace českého venkova. A protože všude slyšíme wellbeing jako zázrak pro každého...
Milan Hausner
Prodejce luxusu vs. královna koroze: romantika ryze technická (III).
„Když prodejce luxusních aut vyrazí na rande s milovnicí škodovek, začne jiskřit víc než její karburátor. Nappa voní, plech rezne... a romantika jede na plný plyn...
|Další články autora
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa
Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...
Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března...
Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden
Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na...
Policie pátrá po padesátileté Ivaně Lomové ze Strakonicka
Policie pátrá po padesátileté Ivaně Lomové ze Strakonicka. Žena odešla z domova ve středu po...
Jarní horečka kvůli medvědímu česneku. Za sběr v rezervacích hrozí postih
Medvědí česnek patří k prvním jarním pokladům lesa. Jihomoravští ochránci přírody přitom...
Ochranka nás nepustila do klubu, protože jsme Romové, tvrdí aktivista. Šetří to policie
Aktivista Jaroslav Miko podal trestní oznámení kvůli tomu, že jemu a skupině blízkých lidí nebyl...
Stavbu D6 brzdí spory o pozemky. Babiš prozradil nový termín dokončení
Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů bude dokončena až v roce 2029. V Karlových Varech to ve...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.