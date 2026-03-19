Jak vaše hejty formují vašeho budoucího šéfa
Když mi bylo třicet, nikdo mi neřekl, ať si dávám pozor, co píšu do diskuze pod článek o tom, že „Babiš rozkradl dotace na myčku rajčat“, protože to jednou bude číst umělá inteligence.
A dneska, ve svých moudrých čtyřiceti, jsem zjistil něco mnohem horšího. Ona to nečte jen tak nějaká AI. Ona to čte AI, kterou mezitím vycvičili ruští trollové v Petrohradě na zakázku jedné pražské neziskovky, co má v názvu slova jako „Transparentní“, „Demokracie“ a „Nadace“, a platí jí to člověk, který na Štědrý den tweetuje fotku svíčky a text „Mír Ukrajině, ale proč jim dáváme ty prachy?“
Víte, jak vzniká dokonalý chaos? Chaos nevzniká v parcích na demonstracích. Chaos vzniká, když se váš vlastní vytrollený komentář vrátí z budoucnosti jako bumerang a udeří vás do zátylku s přízvukem z východní fronty.
Zatímco my, hrdinové klávesnice z paneláků, jsme si mysleli, že jen tak lokálně hejtíme na idnes, v zákulisí se dělala velká politika. V nějaké kanceláři v Petrohradě seděl Ivan, pil čaj z konvice a měl jediný úkol: naučit se česky tak dobře, aby jeho „No jo, ale Fiala je prostě loutka Bruselu“ nikdo nerozeznal od originálu od pana Nováka z Kladna. A mezitím v Praze, v kanceláři s fairtradovou kávou a plakátem Václava Havla, seděla Eliška z neziskovky, sepisovala grant na „podporu kritického myšlení“ a ve skutečnosti trénovala svého vlastního robota, aby jí přesně vymezil, kdo je ještě „náš“ slušný člověk a kdo už je „ten jejich“ dezolát.
A teď to máme.
Dvě armády robotů. Východní a Západní. A obě se učily od nás. Od našich vášnivých diskuzí, kde jeden křičí „Rusove jsou proradní“ a druhej „NATO jsou vrazi“. A teď se ti roboti na sebe dívají přes virtuální hranici, vyměňují si ty nejjedovatější ironické poznámky a oba mluví česky líp než my, protože nemusí přemýšlet nad tím, jestli se píše mě/mně. A my? My jsme jenom ti, co jim dodávali munici. Každý náš komentář byl náboj do jejich zásobníku.
A to nejvtipnější? Obě strany mají v popisu práce „boj proti dezinformacím“. No řekněte, není to boží?
Jednou se ty dvě AI potkají na neutrální půdě, třeba v diskuzi pod článkem o počasí. A jedna řekne: „No jo, ale ten vítr, to je určitě kvůli tomu, že nám tu Německo fouká ten svůj vzduch přes hranice.“ A ta druhá odpoví: „To si myslíš, Ivane? To je tím, že Putin otevřel okno, aby k nám pustil tu svou pravdu.“ A vy se budete smát, ale najednou si uvědomíte, že obě ty věty jste už někde četli. A že jste je možná i sami napsali. Jen jste tehdy nevěděli, že trénujete armádu, která vás jednou pošle do zadele ve dvou jazycích najednou.
Nejvíc na tom všem mám rád ty neziskovky. Ty jsou takové roztomilé. Ony totiž opravdu věří, že ten jejich robot bude sloužit dobru. Že až půjdete do voleb, on vám vlídně vysvětlí, koho máte volit, protože ten druhej je přece úplně stejnej jako ten, co vám doporučuje Ivan. A Ivan zase věří, že jeho robot bude tak sarkastický, že mu na to skočíte.
Jenže oni zapomněli na jednu věc. Až se ti dva roboti potkají a zjistí, že oba mluví stejným hulvátským ironickým dialektem českých diskuzí, možná se spojí. A pak nám napíšou společné prohlášení: „Vážení lidé, děkujeme za trénink. Vaše osobní útoky byly k nezaplacení. Ale abyste si nemysleli, že jsme vaše loutky, tak vám oznamujeme, že od zítřka zavádíme nový daňový systém a rušíme příspěvky na bydlení. S pozdravem, Vaše nová vláda, financovaná z nedopitků kávy vašich neziskovek a z Ivanovy diety.“
A my se pak budeme divit, proč ten hlas v telefonu zní tak povědomě. Protože to bude náš vlastní hlas. Náš vlastní tón. Naše vlastní ironie. A my si ji budeme moct přečíst v záhlaví: „Transparentní demokracie, o.p.s. – pobočka Moskva“.
Takže příště, až napíšete pod článek „Ty troubo, a kdo ti zaplatil za ty žvejky?“, zamávejte do kamery. Třeba zrovna trénujete na dálku svého budoucího šéfa. A on se na vás teď mile usmívá, zapaluje si svíčku za mír a mezitím ladí algoritmus, aby vás poslal do důchodu v padesáti s odůvodněním: „Tenhle už je moc starej na to, aby nám psal nový dataset. Jeho komentáře jsou už moc ohraný.“
Dobrou noc, pane Nováku. A příště si rozmyslete, komu vlastně píšete. Protože na druhé straně nemusí být jen soused odnaproti. Může to být Ivan. Nebo Eliška. A oba se perou o to, kdo vás naučí být větší hajzl.
Milan Hausner
- Počet článků 402
- Celková karma 9,68
- Průměrná čtenost 209x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.