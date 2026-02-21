Jak uživit svou duši (a účet) na úkor celého světa
Případová studie: Kachin State, vesnice Horní Dolní
Jeho superschopnost není laserový zrak, ani obří síla, ale schopnost napsat 150stránkový grant do 24 hodin. Jeho posláním je zachránit úplně všechno a všechny, aniž by přitom musel řešit něco tak nepatřičného, jako je například probíhající ozbrojený konflikt nebo nefritová mafie.
Vítejte v matrixu Neziskového průmyslu 4.0. Dnes se podíváme do Kachinského státu v severní Barmě (Myanmaru, pokud chcete být korektní, ale na tom teď nesejde). Konkrétně do malebné, těžko dostupné vesnice, kterou si pro účely projektové dokumentace dovolíme nazvat Horní Dolní.
Akt I: Kancelář v Praze: Strategické plánování
Naše hrdinka, říkejme jí třeba Klaudie, sedí v prosklené kanceláři v Praze na Letné. Před ní stojí macchiato přinejmenším za 80 korun a otevřený chatbot s tabulkou „Indikátory plnění cílů udržitelného rozvoje 2030“. Její dnešní práce? Napsat projekt do rozvojové agentury, která zrovna vypsala výzvu na „Podpora resilience komunit postižených klimatickou změnou a genderově podmíněným násilím“.
Jana vyhledá „exotický konflikt + ženy“. Vyskočí na ní stát Kachin. Perfektní. Občanská válka, uprchlíci, nefritové doly, ale hlavně – jsou tam ženy! A ty určitě potřebují agenturní pomoc.
Nadpis projektu zní:
Intersekcionální posílení odolnosti (empowerment) ženských komunit v kontextu klimatické spravedlnosti a etnického konfliktu v severním Myanmaru se zaměřením na postkonfliktní trauma a udržitelné zemědělství
Aktivisté jsou velmi spokojení. Tohle je takový guláš, že to musí projít. Slova jako „intersekcionální“, „trauma“ a „resilience“ jsou jako kouzelná zaklínadla, která otevírají pokladnice. Nikde se neřeší, že v Kachinsku je aktivní válka a že tam nikdo z nich nikdy nebyl. To je přece detail.
Akt II: Let letadlem: Uhlíková stopa? Jaká uhlíková stopa?
Aby Klaudie a spol. mohla zachránit svět, musí se podídat do terénu. To dá rozum. Sedá tedy do letadla do Bangkoku (business, protože to bylo za pár bodů navíc), pak do Mandalaje a nakonec dvěma „misijními“ leteckými společnostmi do Myitkyiny, hlavního města Kachinského státu. Cestou si v letadle čte zprávy o tom, že kvůli nelegální těžbě nefritu se sesunula hlušina do řeky a zabila desítky lidí. Hned si to ukládá do poznámek: „bude se hodit do zprávy o ekologické stopě konfliktu“.
Akt III: Terénní výzkum: Setkání s realitou
V Myitkyině nasedá do terénního auta (klimatizace naplno, řidič místní, platí se mu 10 dolarů na den, protože „bezpečnostní situace vyžaduje vyšší náklady“). Řidič je veze do vesnice, která je relativně bezpečná, protože je daleko od frontové linie, ale blízko dolu, takže je to „postižená oblast“. Tam potkávají paní Naw Thande. Paní je žena z etnika Kachin. Je jí asi 45, ale vypadá na 60. Celý den nosí vodu z řeky (která je mimochodem kalná z těžby), stará se o rýžové políčko, o 4 děti (jedno z nich přišlo k nim, protože jeho rodiče zmizeli během bojů), a ještě vaří pro starou matku. Její manžel je nezvěstný od poslední ofenzivy armády.
Klaudie k ní přistoupí s iPadem a tlumočníkem. Nadšeně: „Mingalabar! Jsme z organizace, která vám chce dát hlas! Pracujeme na projektu genderové spravedlnosti a klimatické resilience. Řekněte nám, s čím nejvíc bojujete?“
Paní Naw Thande (unaveně, přes tlumočníka): „Potřebovali bychom, aby vojáci přestali zaminovávat cesty k polím. A aby se v řece dalo zase prát a brát voda, protože ta hlušina z dolu nahoře nám ničí všecko. A taky bych potřebovala vědět, jestli je můj muž mrtvý, nebo jen v zajetí.“
Klaudie (zklamaně, ale trpělivě, píše do iPadu): „Hmm, chápu. To jsou samozřejmě palčivé problémy. Ale náš projekt se zaměřuje na dlouhodobou psychosociální podporu a environmentální osvětu. Nemůžeme přímo intervenovat v bezpečnostní situaci, to by bylo moc riskantní. Na podzim pro vás otevřeme komunitní centrum, kde budeme mít workshopy na téma ‚Trauma a péče o sebe v dobách konfliktu‘ a ‚Udržitelné zemědělství bez závislosti na řekách‘. A samozřejmě vybereme správná zájmena, kterými vás budeme oslovovat v kachinštině, aby to bylo inkluzivní.“
Paní Naw Thande se podívá na svou motyku, na kalnou řeku a pak na ty mládence a mladice. Pokrčí rameny a jde zpátky na pole. Za hodinu musí uvařit jídlo z poslední rýže a neví, jestli zítra bude moct na pole, protože prý kolem projížděla vojenská hlídka.
Akt IV: Následky: Koloběh blahobytu O tři roky později:
- V Praze se koná závěrečná konference projektu s názvem „Křehkost a síla: Výstupy z terénního výzkumu v etnických oblastech Myanmaru“. Klaudie za něj dostane ocenění „Social Impact Award“. Píše se nový projekt, tentokrát na „Post-koloniální traumata a roli tradičních řemesel v ekonomické nezávislosti žen v jihovýchodní Asii“. V projektu se už Kachinsko neobjevuje, protože tam je teď „bezpečnostní situace nestabilní“ (tedy probíhá tam genocida, ale to se nehodí do logframu).
- V Bruselu si úředníci, kteří grant schválili, škrtnou v životopise, že „řídili inovativní rozvojový program v konfliktní oblasti jihovýchodní Asie“. Nikdo z nich v Kachinsku nikdy nebyl, ale na mapě ho našli.
- V Horní Dolní stojí prázdné komunitní centrum s názvem „Kachin Women’s Peace and Eco Hub“. Občas tam místní děti schovávají kozy před deštěm, ale rychle je vyženou místní pověřenci projektu (placení z téhož grantu), protože „ničí inkluzivní mobiliář a bezpečný prostor“. Studna pořád není. Řeka je stále kalná. Polnosti jsou stále zaminované. Paní Naw Thande přišla o dvě děti – jedno podlehlo nemoci z vody, druhé odvedli vojáci. Ale alespoň má doma plakát, který jí tam nechali, s nápisem v barmštině a angličtině:
Jsi silná! Tvé trauma je tvá síla! (Supported by the Czech Development Agency & EU)
Závěrečné resumé pro fajnšmekry
Tohle není kritika pomoci jako takové. Jsou organizace, které v Kachinsku dělají neuvěřitelnou a hrdinskou práci: Lékaři bez hranic, lokální skupiny, které riskují životy. Tohle je kritika pomocnického průmyslu, toho byznysu s dobrými úmysly, který se stal samostatným parazitním ekosystémem. Je to dobře promazaný stroj, kde:
- politické NGO v hlavním městě dodají analýzy o nutnosti federalizace a příměří, které si nikdo v zákopech nepřečte.
- ekologické NGO dodají zprávy o dopadu těžby na biodiverzitu, zatímco těžba pokračuje a financuje válku.
- genderové NGO dodají jazyk, kterým se dá popsat utrpení paní Naw Thande, aniž by se muselo cokoliv dělat s vojáky, kteří to utrpení způsobují.
- rozvojové NGO dodají fotky paní Naw Thande (s rozmazaným obličejem kvůli ochraně identity) a „příběhy z terénu“, které zajistí, že jim dají peníze i na příště.
A všechny spojuje jedno: Potřebují, aby paní Naw Thande zůstala obětí. Kdyby najednou měla studnu, pole bez min a žijící rodinu, nebyl by to „projekt“. Byl by to normální život. A kdo by platil letenky do Myitkyiny, per diems za „nebezpečí“ a konference v Bangkoku, kde se řeší „mainstreaming genderu do peace processu“? Přesně tak. Nikdo.
Tohle je ten nejdokonaleji vymyšlený byznys model na světě. Výroba problémů pro jejich následné „řešení“, zatímco skutečné problémy se dále prohlubují v hlíně prosáklé krví a nefritovým prachem.
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
- Počet článků 363
- Celková karma 9,37
- Průměrná čtenost 203x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.