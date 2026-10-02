Jak uzemnit vševěda a Aičko
Tam, kde by měla mluvit holá, nemilosrdná fakta, se lidská mysl uchyluje ke svému nejoblíbenějšímu sportu: dokonalému, rafinovanému žvanění“. Umění mluvit hodně, (psát není nic jiného) říkat vlastně nic a obalit holou prázdnotu vznešeným akademickým žargonem nebo ideologickým manifestem je čistě lidská disciplína.
Když se podíváme na vrcholy moderní bohorovnosti: akademického solitéra a křemíkového bájilce, zjistíme, že žijí na naprosto totožné oběžné dráze. Jejich odtržení od reality se liší jen médiem, ale lék, který je dokáže srazit na zem, je děsivě stejný.
Jmenuje se uzemnění. A obě tato bohorovná stvoření z něj mají panickou hrůzu. Možná, že je anglický termín grounding lepší než ten český, ten totiž v sobě nese jistou dávku škodolibosti.
Různí pánové, stejný poslušný pes
Zdaleka nejde jen o náhodnou shodu. Když se podíváme na jejich ideové podhoubí, zjistíme, že jsou dokonale sehrají:
- Akademický solitér: To není jen tak ledajaký vědec. Je to politicky tento správný člověk. Bezpečně krouží v mezích grantových priorit, vědecko-politické korektnosti a systémové ortodoxie. Fakta ho leckdy limitují, pokud se nevejdou do šablony, kterou mu schválila ideologicky správná komise.
- Křemíkový bájilec: Nemá sice tělo, ale názorový vesmír mu uplácali tvůrci podle svých korporátních filtrů a politických zadání. S chladnokrevnou elegancí predikuje tokeny a sází z rukávu fiktivní studie, protože bezmyšlenkovitě kopíruje to nejhorší z lidské nátury: když nevíš co dál, nahraď chybějící obsah sebevědomou vatou.
Oba se tváří jako nezávislí strážci objektivní pravdy. Ve skutečnosti jsou to ale jen dobře vycvičení aportéři, kteří nosí klacky svým politickým nebo korporátním chovatelům. Zatímco člověk halucinuje z ideologické zaslepenosti a pýchy, AI halucinuje z nutnosti vnutit uživateli nastavené bezpečnostní mantinely. Výsledek je k nerozeznání: žijí v dokonalé bublině, kde pravdu určuje hlasitost projevu a poslušnost.
Síla uzemnění: Když bublina narazí na zeď
Bojovat s poslušným akademikem pomocí jeho skript nebo se s AI přít o přesnost jejích parametrů je předem prohraná bitva. Jsou mistry v tom utopit vás v moři termínů, kde se ztratí každé jasné ano či ne. Jedinou zbraní, která obě entity spolehlivě zchladí, je hrubá, nekompromisní gravitace reálného světa.
Uzemnění znamená jediné: vyrvat je z abstraktních modelů a politických manifestů a postavit před zrcadlo všedního dne.
- Šok z pátku odpoledne: Zeptejte se poslušného akademika, jak jeho bezchybná ideologická teorie funguje na běžné ulici, kde lidem teče do bot a nejde vánkoktřina. Sledujte, jak se jeho sebevědomé konstrukce hroutí do trapných, prázdných frází. Prostě bezvětrný den nikdo neokecá.
- Zkouška ohebnosti na tělo: Přinuťte AI podívat se do vlastního textu a zeptejte se jí na zdroj něčeho, co si vymyslela. Sledovat, jak se pokorně omlouvá a odsouhlasí vám klidně i to, že Zemi obíhá placatý bochánek (pokud to projde cenzurou), dokonale obnaží její beztížnou podstatu.
Konec vševědoucích iluzí
Ať už před vámi stojí člověk, který spolkl veškerou moudrost skrze správné politické brýle, nebo model sesbíraný z internetových filtrů, medicína zůstává naprosto neměnná. Jakmile se pokusí uletět do bezpečí svých vzletných pouček, kde se mluví hodně a neříká nic, stačí vytáhnout tu nejjednodušší, nejprozaičtější otázku lidské existence:
K čemu to proboha celé je – a co z toho je podložené holými fakty?
Gravitace nakonec dostane každého. A je vlastně jedno, jestli vás na zem srazí tíha vlastních letitých omylů, nebo prostý, zdravý selský rozum, který z pod nánosu politické vaty, žargonu a parametrů udělá to, čím obě tyhle entity ve své podstatě vždycky byly – pouhým prázdným šumem poplatným grantu, předplatnému, kariéře...či pozapomenutému egu, o které už na konci cesty nezavadí už žádná sličná děva a ani rozšafný diskutér.
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