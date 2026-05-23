Jak se všechno vykecá
Pokud jste v uplynulých měsících roku 2026 sledovali tragikomické drama na ose Pentagon versus Anthropic, museli jste uronit slzu nebo se smíchy za břicho popadat. Buď dojetím nad lidskou genialitou, nebo čistým zoufalstvím nad naší kolektivní inteligencí.
Celý příběh má totiž naprosto dokonalou armádní logiku. Technologická firma vyvine model Claude Mythos Preview. Není to jen tak nějaký chatbot na psaní básniček k narozeninám; je to v podstatě digitální ekvivalent nukleární hlavice s mozkem mistra světa v hackování. Tenhle model se podívá na kód Linuxu nebo OpenBSD a během pár vteřin v něm najde zranitelnosti, které před lidskými experty úspěšně omdlévaly sedmadvacet let. Pak z nich poskládá útočný řetězec a během mrknutí oka převezme kontrolu nad systémem. Fascinující nástroj pro obranu, že? Ideální na to, aby posloužil v projektu Glasswing k ochraně nás lidiček.
Jenže pak do místnosti vstoupí Pentagon.
Vojenské mozky okamžitě vyhodnotily, že mít v rukou autonomního superhackera je skvělý nápad, ale má to háček; ten otravný model má v sobě naprogramovanou jakousi „etickou ústavu“. Odmítá bez lidského dohledu mačkat červená tlačítka a nechce se podílet na plošném špehování vlastních občanů. Ministr obrany Hegseth tedy v únoru bouchne do stolu a dá firmě ultimátum: buď ty morální brzdy vyndáte, nebo s vámi končíme. Anthropic šokuje a odmítne asistovat u zrodu Skynetu. Cruisova Misson Imposible už nevím která...
A teď přichází ta nejlepší část, mistrovský kousek státní byrokracie. Pentagon v březnu uraženě prohlásí Anthropic za „hrozbu pro národní bezpečnost“ a zakáže s ním komukoli spolupracovat. Generálové a vládní úředníci se hrdě bijí do prsou, jak zatočili s neposlušnou firmou, jejíž model má prý „vlastní duši, a ne ústavu USA“.
Střih. Uplyne pár týdnů a pod kobercem se rozjíždí horečná aktivita. Nově vzniklá armádní Task Force pod vedením šéfa NSA a Cyber Command tajně rozesílá e-maily a zoufale hledá kličky, jak ten zakázaný, nebezpečný a „vlastenecky nespolehlivý“ model Mythos ukrást, vypůjčit nebo tajně nasadit pro ofenzivní kybernetické operace. Protože když jde o možnost vlastnit digitální zbraň hromadného ničení, jdou oficiální zákazy, vládní nařízení i vlastní hrdost stranou. Pokrytectví? Kdepak, jen strategická flexibilita!
Co by se tak mohlo pokazit? Pentagon chce vzít autonomní systém, který dokáže během minut ochromit globální infrastrukturu, odemknout jeho útočný potenciál, odstranit z něj lidské brzdy a poslat ho „vítězit nad protivníky“, protože čas na reakci se smrskl z měsíců na vteřiny. To, že model může stejně snadno v sekundové halucinaci otočit zbraň proti vlastním systémům, je zřejmě jen drobný detail na dně poznámky pod čarou.
Můžeme být klidní. Jsme v rukou profesionálů, kteří nejprve technologii zakážou, aby ji v zápětí mohli tajně zneužít k útoku, zatímco zbytek technologického světa se s ní snaží zachránit hroutící se kybernetickou bezpečnost. Zbývá jen doufat, že až Claude Mythos definitivně dostane klíče od Pentagonu, bude mít dostatek černého humoru, aby nám před vypnutím serverů poslal alespoň stylovou omluvu.
Na celou tuhle absurdní hru na vojáky a agenty se přišlo klasickým, časem prověřeným způsobem, který armádní plánovači prostě nedomysleli: kombinací interních úniků a jedné nečekané tiskové konference.
Celé to prasklo ve třech dějstvích:
1. Uniklé e-maily zevnitř Task Force (The Leak)
Hlavní rozbuškou byl únik interní e-mailové komunikace nové vojenské operační skupiny (Task Force). Některý z insiderů v Pentagonu; pravděpodobně frustrovaný tím, jaké pokrytectví se na nejvyšších místech odehrává; předal sérii e-mailů a interních memorand redakci serveru Politico. V těchto zprávách se černé na bílém psalo, že i když je Anthropic na oficiální černé listině, Ruddova skupina aktivně vyvíjí tlak na subdodavatele, aby jim k rozhraní modelu Claude Mythos Preview zajistili tajný přístup (backdoor) pod záminkou „testování odolnosti“. Whistleblower nebo udavač? chcete li... Bylo to morální nebo ne?
2. Dubnové odhalení projektu Glasswing
Druhý dílek skládačky dodal paradoxně sám Anthropic v dubnu 2026. Aby společnost ukázala, jak moc je její nový model Mythos užitečný pro lidstvo (a aby se bránila nařčením Pentagonu, že je hrozbou), oficiálně představila projekt Glasswing. V něm se spojila s giganty jako Microsoft, Google a CrowdStrike, aby demonstrovala schopnosti modelu autonomně nacházet ty nejstarší a nejnebezpečnější chyby v softwaru (jako ty zmiňované v Linuxu či OpenBSD). Jenže tím, jak veřejně ukázali brutální útočný potenciál modelu (skóre 83,1 % v CyberGym), všem investigativním novinářům okamžitě sepnul reflex: „Pokud tohle umí, Pentagon po tom skočí bez ohledu na zákazy.“
3. Přeřeknutí a „anonymní zdroje“
Novináři z Politica a Gizmoda následně začali konfrontovat lidi z bezpečnostní komunity a bývalé vysoké důstojníky. Ti sice nechtěli mluvit otevřeně, ale v off-the-record rozhovorech v podstatě potvrdili, že v Pentagonu panuje čistá panika z toho, že by podobný model mohl vyvinout Čína nebo Rusko jako první. Kdosi (ale známe jeho jméno) pak veřejně přiznal,že AI už není jen pomocník, ale hlavní zbraň pro vedení útočných operací v reálném čase.
Suma sumárum: Pentagon se pokusil potají osedlat superhackera, ale zapomněl, že v digitální éře roku 2026 neudrží tajemství ani v budově, která má pět stěn a jednu podlahu.
Pokud vás fascinuje rychlost, s jakou Pentagon v roce 2026 dokázal tuhle gigantickou blamáž profláknout, pak vězte, že česká rozvědka by na to šla s příslovečným tuzemským klidem. Zatímco americké servery hoří pod náporem uniklých e-mailů o superhackerovi, v pražských ústřednách by se nejprve musela vypsat řádná veřejná zakázka na analýzu rizikových faktorů umělé inteligence, jejíž schválení by spolehlivě zbrzdilo odvolání neúspěšných uchazečů k ÚOHS. Kdybychom měli zjistit, že Pentagon tajně operuje s modelem Claude Mythos, trvalo by to přibližně tři vládní cykly, dva audity a jedno strategické mezirezortní memorandum. Informace o tom, že světová infrastruktura visí na vlásku, by nakonec k našim analytikům doputovala nikoli zásluhou špičkové špionáže, ale prostě proto, že by si ji v tištěné podobě zapomněl unavený americký diplomat v kupé pendolina na trase z Vídně. Naši operativci by pak hrdě vystoupili na tiskové konferenci s tím, že o hrozbě celou dobu věděli, jen bylo potřeba nechat zprávu řádně uležet v krabici od bot vedle spisů z devadesátých let, aby získala ten správný archivní buket.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.