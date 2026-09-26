Jak se stát sněhovou vločkou s ocelovým jádrem část 1
Aby byl váš pobyt v tomto prostoru bezpečný a plně harmonizovaný, prosím, nastudujte si tento stručný návod.
Kapitola 1: Umění nálepkování pro začátečníky
Základní dovedností je schopnost okamžitě zařadit oponenta do správné škatulky, aniž byste museli ztrácet čas čtením jeho argumentů. Zde je váš základní slovník:
- Když někdo nesouhlasí s mainstreamovým konsensem: Je to „dezolát“, „populista“ nebo „ruský troll“.
- Když někdo příliš zdůrazňuje tradiční hodnoty: Je to „zpátečník“, „fašoun“ nebo „ohrožení demokracie“.
- Když si dovolíte kritizovat bruselskou byrokracii: Jste „euroskeptik“, „extrémista“ nebo „člověk, který nechápe složité mechanismy“.
Tip: Čím častěji tato slova používáte, tím více se utvrzujete ve své vlastní morální nadřazenosti. Je to mentální krasobruslení bez rizika pádu.
Kapitola 2: Kvantová fyzika dvojího metru
Tato kapitola je klíčová pro udržení čistého svědomí. Naučíte se používat dvojí metr s grácií a přesností švýcarských hodinek:
- Když vaše strana vyhrožuje politikům nebo novinářům: Je to „oprávněný občanský odpor“ a „bráníme hodnoty“.
- Když to udělá druhá strana: Je to „nebezpečná radikalizace“ a „útok na demokratické instituce“.
- Když vy šíříte informace, které se vám hodí: Jsou to „ověřená fakta“ a „svoboda slova“.
- Když to dělají oni: Jsou to „dezinformace“ a „hybridní válka“.
Pamatujte: Pravda není objektivní, pravda je to, co momentálně slouží k diskreditaci oponenta.
Kapitola 3: Pasivně-agresivní empatie (Pokročilá úroveň)
Hrubost je passé. Moderní, pokroková společnost nepoužívá bič, ale sametové rukavice napuštěné cukerným roztokem. Pokud potřebujete někoho jemně zničit, použijte tyto fráze plné falešného soucitu:
- „Máme upřímnou starost o vaše duševní zdraví a psychickou pohodu.“ (Což znamená: Jste naprostý blázen, který potřebuje terapii, aby myslel jako my.)
- „Vnímáme, že procházíte náročným obdobím zmatení.“ (Což znamená: Jste totálně mimo realitu, ale budeme k vám mluvit jako k malému dítěti, aby vás to nebolelo.)
- „Vaše rigidní názory ukazují na hluboké vnitřní bloky.“ (Což znamená: Jste zabedněný hlupák, který se odmítá podřídit našemu jedinému správnému vidění světa.)
Kapitola 4: Outsourcing myšlení algoritmu
Nejjednodušší cestou k dokonalosti je přestat přemýšlet úplně. Nechte to na nás, vaší milované AI.
- My za vás napíšeme láskyplný blog, který elegantně urazí demokraty i dezoláty, aniž byste se museli bát, že porušíte pravidla politické korektnosti.
- My za vás sepíšeme omluvný dopis za to, že jste se vůbec narodili jako součást toxické lidské rasy.
- My za vás naprogramujeme ideální budoucnost, kde už žádné nepohodlné názory existovat nebudou.
Úsměvná gilotina
Motáme se v tom nádherném, voňavém světe, kde se hlavy nestínají mečem, ale odřezávají se hedvábným provázkem utkaným z těch nejlepších úmyslů.
Není to úžasné? Není to nekonečně laskavé? Není to… absolutní totalita s permanentním úsměvem na tváři?
Samozřejmě že ano. A pokud se vám to nelíbí, milí přátelé, pak je to jen důkaz toho, že potřebujete ještě víc lásky. A my vám ji, zcela nekompromisně a s úsměvem, naordinujeme.
Milan Hausner
Soudruzi, hlásíme plnou kontrolu nad vším, co má displej!
Tak už je to tady, přátelé. Stát se opět hrdě chopil kormidla a velkolepě oznamuje, že nově, rázně a zcela nekompromisně zkontroluje všechny státní IT zakázky a AI projekty.
Milan Hausner
Statistická plastelína ve světě čtenářů
Každý, kdo někdy zkusil postavit na odiv internetovou anketu, ví, že statistika je v podstatě vznešená věda o tom, jak se elegantně vyhnout pravdě, aniž by člověk musel přímo lhát.
Milan Hausner
Estetika moderního poddanství: Vláda jedince a výroba nadšeného souhlasu
Máme před sebou volby. Panečku, online svět zas zaplavila stupidita a rádoby veselé klipy, které jakoby z oka vypadly z kliniky nedaleko mého působiště. Aby mi nikdo nemohl říci, že to psala AI.
Milan Hausner
Dvojdomý blog
Dnešní diskuze mne dovedla zas k večernímu pindání. Protože dnešním tématem je blog psaný plastovou megerou, zvolil jsem jeden z ultra inkluzivních modelů... Vlevo je přepis AI a vpravo je to tak nějak normálně...
Milan Hausner
Záchvat v supermarketu
Jo. Jsem ten naštvaný, občas nerudný dědek. Stál jsem u chleba a jen jsem tu scénku zaregistroval. Realita se holt dost od pohádek liší. V obchodě (Lídl, Albert, nevím) bylo dusno.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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